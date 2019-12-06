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 Политика Украины
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 Ужесточение санкций против РФ может стать предохранителем, - Зеркаль

Внешним предохранителем относительно нарушения Россией возможных договоренностей "нормандского саммита" могло бы быть ужесточение международных санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" заявила экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Конечно, развитие армии - это очень важно, и это наш внутренний предохранитель. Но есть еще внешние предохранители, и наши партнеры уже знают, как применять санкции против Российской Федерации", - сказала она.

По словам Зеркаль, очень логично было бы, если этими предохранителями было бы усиление санкций, если Россия не будет соблюдать прекращение огня.

"Если они снова будут брать в плен наших военных, наших гражданских, и если поведение, присущее им до этого, будет продолжаться", - подытожила экс-замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече нормандской четверки надо ставить вопрос о мирном соглашении между Украиной и Россией, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3163765
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский руководит европейскими и американскими санкциями? Нихрена себе!
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Что тебе зебил не нравится ?
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А таки вона класно кацапам по соплям надавала, респект їй!
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предохраняться это правильно
ибо от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться...
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Климкин 2. Рот развязала отставка
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С таким президентом как сейчас в Украине, с России снимут все санкции в 2020 . Тут и до гадалки не надо ходит .
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Зеленский руководит европейскими и американскими санкциями? Нихрена себе!
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Довго ще цитуватимуть цю екс-сучку? Ужесточение санкций против РФ может стать предохранителем, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2595
Все рівно вона не скаже нічого вартого уваги.
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А таки вона класно кацапам по соплям надавала, респект їй!
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Та да, вона не пообіцяє зарплати в 4000 євро, не забезпечить безкоштовним газом, не оголосить про кінець епохи злиднів. Все інше для вас не має значення і не варте уваги.
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Це ти не вартий уваги мокшанський вилупок, а Заслуга Зеркаль і команди в тому що завжди твердо і послідовно відстоювали інтереси України, демократичні цінності і не давали спуску Кремлю. Вони виграли Трибунал всупереч вам, Зебіли мокшанські. А ви своїм договорняком з Пу врятували його, дали можливість вийти сухим із води.
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та не надо предохраняться. идеально - ужесточить, шоб стали гвоздём в крышку гроба рассеюшки ))
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У женщин одно на уме, главное предохраняться
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знаешь какая женщина считается невменяемой? та. которая во время секса все время орет: "Не в меня! Тока не в меня!!"
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да уж ,если человек идиот, то это на долго))))
в спам имбецил))))
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Только физическое уничтожение вовки пупкина может спасти мир от катастрофы.Эта гнида не вечна и перед смертью он обязательно пальнет по Штатам и Украине.Все лидеры это понимают,но ничего не делают
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Термин "оружие сдерживания" Зеркаль должна знать. Именно благодаря ему , в обертке НАТО, в Европе поддерживался мир после 1945г. Украина имеет необходимьій ракетньій потенциал , нужно просто сделать .
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