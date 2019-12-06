 Ужесточение санкций против РФ может стать предохранителем, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" заявила экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Конечно, развитие армии - это очень важно, и это наш внутренний предохранитель. Но есть еще внешние предохранители, и наши партнеры уже знают, как применять санкции против Российской Федерации", - сказала она.

По словам Зеркаль, очень логично было бы, если этими предохранителями было бы усиление санкций, если Россия не будет соблюдать прекращение огня.

"Если они снова будут брать в плен наших военных, наших гражданских, и если поведение, присущее им до этого, будет продолжаться", - подытожила экс-замминистра.

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