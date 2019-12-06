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 Политика Украины
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Все про:Газ (9210) Газпром (2960) Порошенко (17927) Россия (74472) нормандская четверка (849)

 Не следует включать "газовый вопрос" в повестку дня нормандского саммита, - Порошенко

Россия через навязывание газового контракта будет продвигать невыгодный для Украины пакет договоренностей во время Нормандского саммита, поэтому вопрос газа ни в коем случае нельзя включать в повестку дня.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" пишет в своей статье для "Украинской правды" "Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже", передает Цензор.НЕТ.

"Не следует включать "газовый вопрос" в общую повестку дня Нормандского саммита, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки на политическом треке. Еще ничто в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ. Хотел бы заодно предупредить, чтобы не стало сюрпризом", – предостерегает Порошенко.

Также читайте: Условия пока экономически неприемлемы для нас, - Путин о предложениях Киева по транзиту газа

"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и нет в нем малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда возобновление прямых закупок газа у Путина будет рассматривать как капитуляцию – причем не только в энергетической, но и в политической сфере", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.

Переговоры прошли после телефонного звонка между Путиным и Зеленским, и в ходе которого в том числе обсуждалось будущее транзитного контракта.

О сценариях развития событий на газовом рынке читайте в материале Чи вистачить газу Україні в 2020 році

Источник: https://censor.net.ua/n3163763
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо петя такий потужний і мудрий політик, яким він себе вважає - то чому він отримав нищівний та принизливий розгром 21-го квітня на виборах?
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"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и нет в нем малейшей экономической необходимости. Источник: https://censor.net.ua/n3163763

Мы юридически не покупаем газ у кацапов, а фактически сразу его отбираем после поступления в нашу ГТС. Это я к фразе …. " и нет в нём малейшей экономической необходимости …"
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Тому що зе-типілам не потрібен мудрий політик, а потрібен блазень-наркоман.
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Совет форумчанПравила форума
 
цапа-царапыч всея Унитазии приедет в париж чисто на Ейфелеву башню позырить.
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Башня стальная, не сгорит.
Это вам не древний собор.
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"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и нет в нем малейшей экономической необходимости. Источник: https://censor.net.ua/n3163763

Мы юридически не покупаем газ у кацапов, а фактически сразу его отбираем после поступления в нашу ГТС. Это я к фразе …. " и нет в нём малейшей экономической необходимости …"
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В том-то и дело - юридически "геть від москви". А физически она (москва) будет рядом.
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я о том, что все и всё прекрасно понимают, схема простая до не могу и говорить бы следовало что юридически газ к примеру Словакии , но физически (натурально) он тот же что и был .
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та не дуркуй і не бреши!! В газі яким користується ЄС(і який Україна закуповує) москальського газу лише 17%!!! середнєазійського - 2% А ІНШИЙ ГАЗ в фєдєрастії і не був!! Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7730
І ФАКТИЧНО і НАТУРАЛЬНО ти брехливе=пропукінське ДУРКО.. бо до звання пукінський ґебельс ще не набрехав. Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7730
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Йоханньій Тил , а слабо узнать мнение специалиста - Коболева ? Он всем умникам и расскажет , газ какого происхождения закупался все пять лет.
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"В газі яким користується ЄС (і який Україна закуповує) москальського газу лише 17%"

А ЄС про це знає? Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3049 Ближче до 40%. І до чого середні по ЄС показники якщо реверсне транспортування здійснюється зі Словаччини, Польщі, Угорщини, де в газововому балансі зовсім інші пропорції?
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По самым скромным подсчетам европейских экспертов, доля российского газа в Европе, составляет 43%. С такой долей Европа крепко сидит у Вована на крючке.
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ПОЦреот задроченый , подрасскажи ка за свои пАбеды на петроботной ферме. Ты цифры сложить можешь, даже свои ? Ты вспомнить, хотя чем (?), как Европа выла когда у нас с кацапами по газу проблемы были, что замерзает она ? Ты подоплёку СП-2 знаешь ? И всё из за каких то 17% ? Йохан он и в кацапии Йохан.
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Разницу между понятиями- НЕ ПОКУПАЕМ , и НЕ ОТБИРАЕМ , понимаешь ?? Или не хватает извилин ? Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1808 .
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я понимаю что тебе понять нечем, но всё же постарайся что я написал .
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Понималку сначала отрасти , проФФессор . Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7888 .!! Если бы ты понимал , то всякую х..ю бы тут не писал . Купи очки и постарайся таки рассмотреть в публикации , о чём говорил Петро .
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ваш вальцман не в курсі навіть що таке віртуальний транзит.
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Засохни у Кивы на штанах , сперматозоид . ! Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3371 .
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наши деньги идут через последников газпрому. но низзя об этом думать и говорить. не патрыотычно.
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Именно так и есть. Я бы ещё поинтересовался, чьи это прокладки. Уверен, узнали бы много нового и интересного и про Петра, и про Ахмэда, и про Фирташа, и про Пинчука и т.д и т.п.
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ну советы одноразового в принципе ясны. человек переживает за доход от фирм прокладок,через которые идет закупка СЛОВАЦКОГО)))))газа. как он объяснит дефицит или резкое подорожание словацкого газа,если через нашу территорию транзит прекратится - вот в чем вопрос))))
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Все предостережения для бубочки - как об стенку горохом.
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Пізно. Наші гумористи вже пообіцяли.
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Якщо петя такий потужний і мудрий політик, яким він себе вважає - то чому він отримав нищівний та принизливий розгром 21-го квітня на виборах?
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Тому що зе-типілам не потрібен мудрий політик, а потрібен блазень-наркоман.
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То есть мудры только те, кто за Порошенко - другими словами" есть Порошенко - есть Украина..."
И тут вдруг путинскими скрепами засмердело
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закрий вікно у власній квартирі, то перестане скрєпами смердіти
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"зебильный" народишко Порошенко попался - не оценил его вЯличия.
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потому что денег пожалел …. нужно было лярд вложить что бы его помнили, а он только 500 лямов вкинул … вот и результат .
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дуркуй дуркуй ..дурко.
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с каждым днём цифры прибавляются - куку убавляется.
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всё банально просто!!что такие как ты/вы и вам подобные захотели ,,халяву"сразу и сегодня!!(или стыдно себе признаться??)
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это ты/вы под немецким флагом утверждаешь про халяву ?
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***твой* - напиши на немецком, с чем едет меркельше на саммит в Париж.
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Чому, чому, ****............ Петя. А как говорят, языком не лопатой кидать.
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.Потому что процент дебилов в стране зашкаливает .. А ещё - Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча ..
По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела. Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России. Источник: https://censor.net.ua/n3163722
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СВАТИ І 25-Й КАДР! Чув про таку технологію? Омана, на яку купилася нищівна кількість населення. Мара розійшлася, мізки просвітліли, а бюлетень вже вкинуто і живи з цим, як зможеш.
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Ось чьому.
Зараз реанiмацiя йде тим же шляхом.
Бла-бла-бла..., а результат той же.
Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7453
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чому цей злодій не в тюрмі?
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А може він не злодій? Може його оббрехали євреї, всі ці Бігуси, Гнапи, Дубінські, Димінські, Бужанські, Гордони, Рабиновичі, Фельдмани, Фукси, Чєвонєнкі, Блєйх?
Оббрехали, а тепер захопили владу, за допомогою обдурених гоїв-українців.
Чисто теоретично таке можна припустити?
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Ти сором'язливо промовчав про гройсманів, ************, ложкіних, райніних та пашинських.
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Треба було заспокоїти світове єврейство, показати їм, шо боротьба з Коломойським це не антисемітизм, а через те, що Коломойський просто злодій.
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Солоденька Божа роса від петі..
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Та й антісемітизм це чергова дурня сіоністів.. Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7841

Юдофобія в світі є це ФАКт медичний.. АлЕ до чого тут етнос? Яким же ж боком релігія (юдаізм) стосується етнічного походження? Наприклад НЕ ВСІ ашкєназі в генотипі мають більше 25% генів семітських, але деякі палестинці (мусульмании) Є семітами на 100%! Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7024

Так коли євреї-ізраільтяни вбивають палестинців-мусульман то хто там кому"антісеміт"? Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5761
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та до чого тут "іврєі"?
ЄВРЕЙ це релегійна ознака людей РІЗНИХ РАС та РІЗНИХ НАРОДІВ які вірять в юдаізм.
А національні ознаки це -1) генотип 2) мова 3)традіції. Це Ж після 1917р всіх ашкєназі-караїмів -кримчаків-літвинів Ж-камуняки ПРИМУСИЛИ називати"єврєї"Як може чорний єврей ефіоп (дідусь Пушкіна наприклад..) бути однієї національності з рудим євреєм з Дніпра? Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 533

РЕЛІГІЙНІ ЛЮДИ(і євреї ТЕЖ) ніколи на паскудства та злочини не підуть - бо у них РЕЛІГІЯ заміняє СОВІСТЬ.
А те що в Україні існує мафіозна мішпуха ашкєназі -"сваі люді", яка себе вважає частиною світової мафіозної спільноти,- ФАКт медичний..
І приведені тобою персонажі ЗВІДТИ!! А ще додай пукіна(шаломова) мєдвєдєва мєдвєдчука жиріновского іванова суркова володіна...
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по имению михаила крутихина большого газового спеца росии,с газом у кремля башшие проблемы.сырье дешевеет день ото дня,а американские СПГ наращивают темпы поставок в Европу,а это крах Ваппирии кгбистов,денег нет но вы держитесь там
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Так тем более не понятно, зачем наши вдруг уцепились за этот контракт. Зачем покупать газ у раши? Поддерживать их экономику и зависеть от этих уродов??
Ну, думать же надо
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Они думать не можут... Они можут на рояли!!!
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Прикольный этот Порошенко. А сам что делал? Почему доверял ***** и подписывал с ним мински?
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бо ж бізнес треба якось в ліпєцьку вести
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При чому тут бізнес? На момент підписання мінських угод, це був ЄДИНИЙ шанс запобігти широкомасштабному вторгненню росії.БЕЗ АВІАЦІЇ,БЕЗ НАСТУПУ З МОРЯ! І не забувайте, що на початок війни у нас НЕ БУЛО АРМІЇ. Вона почала формуватися з добровольців Майдана. Петро зробив усе вірно НА ТОЙ МОМЕНТ. А тепер нехай Вумніші доведуть, що є кращі переговорники з кращими результатами, а ми порадіємо за країну.
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потрох делал всё правильно!!размеренно и методично!!будь у него ещё один срок(президентский а не то о чём зелебобы мечтают) он бы теперь муйла размазывал так как бы сам захотел.но плебсу захотелось голобородька и зрелищ!!а теперь ешьте глазки то что понавыбирали!!пока не повылазите!! Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 751 Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2830
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А якби третій строк то ми б ділити з кетаєм сибір
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есть сомнения??у меня лично никаких !именно так бы и было как пишете. Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4691
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Хай живе Всегалактична Українська Імперія!
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Тревожные сигналы для Украины накануне переговоров в «нормандском формате» ‒ мировая пресса
Сьогодні о 08:31•Крым.Реалии

О тревожных сигналах накануне встречи в «нормандском формате» ‒ в статье Just Security

Почему декабрь может стать решающим месяцем для Украины на фоне ухудшения геополитического климата ‒ сайт «Атлантического совета»

9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии соберутся в Париже в рамках саммита «в нормандском формате» с целью обсуждения путей остановки гибридной войны, которую Россия ведет против Украины уже более пяти лет и которая унесла жизни более 12 тысяч человек.

Опасность потенциальной сделки

Однако одновременно заключить соглашение о прекращении войны и сохранить украинский суверенитет вряд ли возможно, убежден бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.

Причина, по его мнению, проста: российский президент Владимир Путин серьезно настроен на восстановление геополитического контроля над Украиной.

«Опасность саммита в понедельник заключается в том, что западные партнеры Украины могут быть готовы передать контроль над Украиной Путину. Если они сделают это, то это будет под видом «особого статуса» для оккупированного Россией Донбасса ‒ понятие, которое дипломатические советники президента Зеленского открыто обсуждали, пытаясь договориться о мирном соглашении для уставшей от войны страны. Под видом дипломатического прогресса такое соглашение может оказаться смертельным для суверенной государственности Украины», ‒ убежден Карпентер. План Путина

У Путина план относительно Украины прост: устранить тему Крыма с повестки дня, удерживая на этой повестке дня конфликт на Донбассе, пока Украина не пойдет на уступки и не признает вышеупомянутый «особый статус» конституционно.

Это та же сделка, которую Путин предлагал Молдове в 2003 году, известная как «меморандум Козака». Для Украины это означает предоставление Донбассу де-факто самоуправления и де-юре вето на геополитическую ориентацию страны, отмечает Карпентер.

Лидеры Молдовы отклонили такие условия не потому, что хотели вступить в НАТО, а потому, что понимали, что это может подорвать ее суверенитет.

Украинские лидеры должны остерегаться того же самого. Сегодняшняя версия «меморандума Козака» ‒ это «формула Штайнмайера».
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Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7701Об этом сайтеСегодня праздник, некоторые хотят быстро закончить войну и стараются не замечать такие праздники,
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Ти придурок, якщо не розумієш, що Поррошенко допомагає Зєєєлє, посилює його позицію. Завдяки Пороху твій клоун може сказати: "Панове, на таке я піти не можу, настрої суспільства не дозволяють!"
Скористається він такою можливоістю чи ні то інше питання, але вона є, бо йому підставили плече.
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"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Подобається Порохатий Барига - ну то виціловуй його вгодовану дупу.
Не подобається БлаЗЕнь з ЗЕленою Шмарклею, ну то нехай він під твоїми вікнами обсереться разом з усім ЗЕ-шапіто.
Якщо сам довбонутий телепень, ну то й розбирайся, хто кому з них налигач під сраку підставить.
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после убийства чеченского командира в Берлине,ангеля меркель сожрёт кгбиста,Скрипаль №2
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Пэтруха наш рулевой, ему немножко не хватило сделать нас людьми, сам он успел.Не с того конца начал, думал еще у него будет 5 лет. Ошибочка произошла.
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Если будет Петруха, то Вову нужно поставить начальником "ЧК",пусть убьёт коррупцию,многие ему верят. Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8466
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Пассажиров из Донецка после ДТП в России бросили на дороге , когда вернёмся в московское стойло ,то будет всё также, Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7282 и пора "советским украинцям" это понять
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А для рашистов все украинцы - ХОХЛЫ и отношение к ним снисходительно-презрительное. Поэтому меня то, что дончан после ДТП тупо бросили на произвол судьбы, совершенно не удивляет. Но пусть таких случаев будет больше,.. в назидание.
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Достал уже своими советами, советчик блин.
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А шо делать, ежели "выдающийся лидер современности" до педалей не достает? Приходится за багажник поддерживать...
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интересно что может посоветовать провалившийся мародер, который пролетел по всем фронтам
и убив лярды бюджетных денег получил на выборах 8% Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4986
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ky-ky уехало в баky!
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Порох, да оставьте этого кретина спасать -все одно зебобу только уже неминуемая гиляка исправит - и Вы это прекрасно понимаете )
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для зеленського слухати поради порошенка це як слухати жінку і зробити навпаки.
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оно и есть баба - не зря называется моника мальдивски
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І питання Криму теж. Зеля роби як я робив.
Здав Дебальцево, а в мінських домовленостях з путіним воно наше
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Цинизм этого совета в том, что сам Мародер не цурался обниматься с ****** и ,унижаясь и плача, дважды подписывать капитуляцию от имени Украины. Все, абсолютно все,что желал бы *****, Порошенко исполнил и даже на бис вышел. А тут оказывается нельзя ставить ***** условия и требовать. То есть главный посыл - сделай все как скажете путин.
Ну не подонок же этот соевый ублюдок.
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"Жопе слова не давали"©
Огроменная жаба грызёт Порохатого Барыгу - такое сборище и без него. Видать шибко жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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Так чому при *ліпецькому баризі *той же газ купували у словаків ?
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то понты ушами трусняковогоо стратега гроси Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7929 Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7929 Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7929
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в балансі Словаччини БУЛО фєдєрастичного смердячого газу ЛИШЕ 20%!! середнєазійського -1%.. А зараз після того як США почали АКТИВНО завозити ЛПГ в ЄС то доля газу фєдєрастів впала на 1% і ДАЛІ БУДЕ!!
а що до цін.. то це окрема=сумна пісня для пукіна(шаломова)...

Скоро воно ще буде доплачувати щоб його смердючий газ хтось купив..
пс.
В ЄС Рада міністрів закордонних справ погодилися дати мандат на ведення переговорів з Європейською комісією для переговорів з Азербайджаном і Туркменістаном щодо Транскаспійського газогону міністр енергетики Туреччини заявив, що Туреччина буде купувати газ у Туркменістану через Транскаспійський газогін. Проектна потужність газогону складає 30 млрд м³ природного газу на рік з кошторисною вартістю $5 млрд У Баку, газогін має з'єднатися з Південно-Кавказьким газогоном (Баку-Тбілісі-Ерзурум), а також із запланованим Трансанатолійським газогоном Техніко-економічне обґрунтування проекту, фінансованого США здійснюється Granherne, дочірня компанія KBR

і шо НАЙЦІКАВІШЕ то пукіну буде важко продати свій смердючий газ в ЄС... бо не вистачить середньоазійського для "розбадяжування"... з сіркою в ЄС заз не купуватимуть а очищення НУ ДУЖЕ ДОРОГЕ..
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на "Цензорі" все менше і менше адекватів і поміркованих громадян, проте все більше і більше шелупоні безмізкої, яка готова видерти очі опоненту лиш за те, що їх думки не співпадають. виникає закономірне питання - чому так? це стихійно відбувається чи сплановане нагнітання антагоністичних настроїв в середині країни.
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та то з лахти почали АКТИВНІШЕ лайном хлюпати... Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2924 а УКРАЇНЦІ з дебілкуватих ґебельсів пукіна РЕГОЧУТЬ!!
Так що не переймайся ти так... з УКРАЇНЦЯМИ ВСЕ ГАРАЗД
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