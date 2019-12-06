 Не следует включать "газовый вопрос" в повестку дня нормандского саммита, - Порошенко

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" пишет в своей статье для "Украинской правды" "Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже", передает Цензор.НЕТ.
"Не следует включать "газовый вопрос" в общую повестку дня Нормандского саммита, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки на политическом треке. Еще ничто в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ. Хотел бы заодно предупредить, чтобы не стало сюрпризом", – предостерегает Порошенко.
"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и нет в нем малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда возобновление прямых закупок газа у Путина будет рассматривать как капитуляцию – причем не только в энергетической, но и в политической сфере", – подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.
Переговоры прошли после телефонного звонка между Путиным и Зеленским, и в ходе которого в том числе обсуждалось будущее транзитного контракта.
О сценариях развития событий на газовом рынке читайте в материале Чи вистачить газу Україні в 2020 році
Это вам не древний собор.
Мы юридически не покупаем газ у кацапов, а фактически сразу его отбираем после поступления в нашу ГТС. Это я к фразе …. " и нет в нём малейшей экономической необходимости …"
І ФАКТИЧНО і НАТУРАЛЬНО ти брехливе=пропукінське ДУРКО.. бо до звання пукінський ґебельс ще не набрехав.
А ЄС про це знає? Ближче до 40%. І до чого середні по ЄС показники якщо реверсне транспортування здійснюється зі Словаччини, Польщі, Угорщини, де в газововому балансі зовсім інші пропорції?
И тут вдруг путинскими скрепами засмердело
По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела. Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России. Источник: https://censor.net.ua/n3163722
. Я то тут при чём ?? .
Зараз реанiмацiя йде тим же шляхом.
Бла-бла-бла..., а результат той же.
Оббрехали, а тепер захопили владу, за допомогою обдурених гоїв-українців.
Чисто теоретично таке можна припустити?
Юдофобія в світі є це ФАКт медичний.. АлЕ до чого тут етнос? Яким же ж боком релігія (юдаізм) стосується етнічного походження? Наприклад НЕ ВСІ ашкєназі в генотипі мають більше 25% генів семітських, але деякі палестинці (мусульмании) Є семітами на 100%!
Так коли євреї-ізраільтяни вбивають палестинців-мусульман то хто там кому"антісеміт"?
ЄВРЕЙ це релегійна ознака людей РІЗНИХ РАС та РІЗНИХ НАРОДІВ які вірять в юдаізм.
А національні ознаки це -1) генотип 2) мова 3)традіції. Це Ж після 1917р всіх ашкєназі-караїмів -кримчаків-літвинів Ж-камуняки ПРИМУСИЛИ називати"єврєї"Як може чорний єврей ефіоп (дідусь Пушкіна наприклад..) бути однієї національності з рудим євреєм з Дніпра?
РЕЛІГІЙНІ ЛЮДИ(і євреї ТЕЖ) ніколи на паскудства та злочини не підуть - бо у них РЕЛІГІЯ заміняє СОВІСТЬ.
А те що в Україні існує мафіозна мішпуха ашкєназі -"сваі люді", яка себе вважає частиною світової мафіозної спільноти,- ФАКт медичний..
І приведені тобою персонажі ЗВІДТИ!! А ще додай пукіна(шаломова) мєдвєдєва мєдвєдчука жиріновского іванова суркова володіна...
Ну, думать же надо
Сьогодні о 08:31•Крым.Реалии
О тревожных сигналах накануне встречи в «нормандском формате» ‒ в статье Just Security
Почему декабрь может стать решающим месяцем для Украины на фоне ухудшения геополитического климата ‒ сайт «Атлантического совета»
9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии соберутся в Париже в рамках саммита «в нормандском формате» с целью обсуждения путей остановки гибридной войны, которую Россия ведет против Украины уже более пяти лет и которая унесла жизни более 12 тысяч человек.
Опасность потенциальной сделки
Однако одновременно заключить соглашение о прекращении войны и сохранить украинский суверенитет вряд ли возможно, убежден бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.
Причина, по его мнению, проста: российский президент Владимир Путин серьезно настроен на восстановление геополитического контроля над Украиной.
«Опасность саммита в понедельник заключается в том, что западные партнеры Украины могут быть готовы передать контроль над Украиной Путину. Если они сделают это, то это будет под видом «особого статуса» для оккупированного Россией Донбасса ‒ понятие, которое дипломатические советники президента Зеленского открыто обсуждали, пытаясь договориться о мирном соглашении для уставшей от войны страны. Под видом дипломатического прогресса такое соглашение может оказаться смертельным для суверенной государственности Украины», ‒ убежден Карпентер. План Путина
У Путина план относительно Украины прост: устранить тему Крыма с повестки дня, удерживая на этой повестке дня конфликт на Донбассе, пока Украина не пойдет на уступки и не признает вышеупомянутый «особый статус» конституционно.
Это та же сделка, которую Путин предлагал Молдове в 2003 году, известная как «меморандум Козака». Для Украины это означает предоставление Донбассу де-факто самоуправления и де-юре вето на геополитическую ориентацию страны, отмечает Карпентер.
Лидеры Молдовы отклонили такие условия не потому, что хотели вступить в НАТО, а потому, что понимали, что это может подорвать ее суверенитет.
Украинские лидеры должны остерегаться того же самого. Сегодняшняя версия «меморандума Козака» ‒ это «формула Штайнмайера».
Скористається він такою можливоістю чи ні то інше питання, але вона є, бо йому підставили плече.
Подобається Порохатий Барига - ну то виціловуй його вгодовану дупу.
Не подобається БлаЗЕнь з ЗЕленою Шмарклею, ну то нехай він під твоїми вікнами обсереться разом з усім ЗЕ-шапіто.
Якщо сам довбонутий телепень, ну то й розбирайся, хто кому з них налигач під сраку підставить.
и убив лярды бюджетных денег получил на выборах 8%
Здав Дебальцево, а в мінських домовленостях з путіним воно наше
Ну не подонок же этот соевый ублюдок.
Огроменная жаба грызёт Порохатого Барыгу - такое сборище и без него. Видать шибко жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
а що до цін.. то це окрема=сумна пісня для пукіна(шаломова)...
Скоро воно ще буде доплачувати щоб його смердючий газ хтось купив..
пс.
В ЄС Рада міністрів закордонних справ погодилися дати мандат на ведення переговорів з Європейською комісією для переговорів з Азербайджаном і Туркменістаном щодо Транскаспійського газогону міністр енергетики Туреччини заявив, що Туреччина буде купувати газ у Туркменістану через Транскаспійський газогін. Проектна потужність газогону складає 30 млрд м³ природного газу на рік з кошторисною вартістю $5 млрд У Баку, газогін має з'єднатися з Південно-Кавказьким газогоном (Баку-Тбілісі-Ерзурум), а також із запланованим Трансанатолійським газогоном Техніко-економічне обґрунтування проекту, фінансованого США здійснюється Granherne, дочірня компанія KBR
і шо НАЙЦІКАВІШЕ то пукіну буде важко продати свій смердючий газ в ЄС... бо не вистачить середньоазійського для "розбадяжування"... з сіркою в ЄС заз не купуватимуть а очищення НУ ДУЖЕ ДОРОГЕ..
Так що не переймайся ти так... з УКРАЇНЦЯМИ ВСЕ ГАРАЗД