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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2991) сигареты (686) табак (206) Холодов (4)

 Детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым. ДОКУМЕНТ

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.

Официальное расследование начато после публикации материала "Слуга семейного бизнеса" в программе журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио Свобода.

Во время своего расследования журналисты установили, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве, - "Схемы". ВИДЕО

"4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - говорится в официальном ответе Антикоррупционного бюро на запрос журналистов.

Детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым 01

Расследование журналистов, которое легло в основу официального производства, было опубликовано 13 ноября.

Тогда "Схемы" установили, что семья депутата от "Слуги народа" Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") до распространения этих партий в киоски (владелец киосков - "Киев Маркет Солюшн ") и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако")".

Детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым 02

Фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова на Кипре в городе Лимассол.

Позже депутат отмечал, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, впрочем, не смог сказать, кому именно.

"Этот бизнес тщательно замаскированный за подставными владельцами и несуществующими адресами регистрации этих фирм, и в конце концов выведен на Кипр", - говорится в материале.

С 2018 года семья Холодова действительно переоформила бизнес на другого учредителя, номинального. Основателем фирмы Reineweg LTD, на которую записана сеть столичных киосков, вместо жены Холодова стал киприот Гиоргос Лантас - это юрист, который, кроме этого бизнеса, фигурирует также почти в сотни других кипрских компаний. При этом и после регистрации на номинального держателя фирма оставалась прописанной в имении Холодова в Лимасоле до его избрания в Верховную Раду.

Холодов публично отрицает, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами. "Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было", - писал он в Facebook.

"И это не удивительно - ведь иначе депутату от "Слуги народа" пришлось бы признать наличие серьезного конфликта интересов при лоббировании законодательства, которое улучшает условия его собственного бизнеса", - говорится в расследовании.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий. До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ее поддержал голосованием и лоббирует публично заместитель председателя комитета Андрей Холодов.

На вопрос, является ли он "бенефициаром" правки, рассмотренной его комитетом, депутат Холодов ответил: "За нее проголосовали 215 "слуг народа" и 40 депутатов из других фракций. Если есть такая статистика, как вы считаете, это я бенефициаром этой правки?"

После чего Холодов возмущенно спросил руководителя секретариата комитета, имеют ли право журналисты подходить к народным депутатам и общаться с ними до начала заседания. Журналисты также трижды обращались к Холодову с просьбой об отдельном интервью, однако он отказал.

Источник: https://censor.net.ua/n3163760
 
 
 Топ комментарии
 
Витаем!!!
День Збройних Сил України відзначається щороку 6 грудня. Це свято з'явилося в 1993 році завдяки постанові Верховної Ради України.

Детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым - Цензор.НЕТ 3941
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как можно гавно превратить в золото Детективи НАБУ відкрили провадження через розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний з нардепом від СН Холодовим - Цензор.НЕТ 9035
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Чистка от нечисти? Так вы чё собрались выгнать решалово-Юзика и мародёра Херуса?
П.С. Ожесточилась схватка сторон в СН, - Кто победит ? Клоуны или парикмахерши? Нужно спросить у свадебного фотографа. Соцопрос доверить сутенёру Яременко среди контактной с ним "громады"
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Человек на свои деньги купил билет в цирк.
В чем он виноват?
Что билеты продают ?
Или в том, что дрессировщик слона курит ?
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Витаем!!!
День Збройних Сил України відзначається щороку 6 грудня. Це свято з'явилося в 1993 році завдяки постанові Верховної Ради України.

Детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым - Цензор.НЕТ 3941
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Девиз зебенятской команды - "Ни дня без зашквара".
Так держать, это кратчайший путь на гіляку.
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22 номер в списке СН . Перед выборами все предупреждали , что не все чисто .Вопрос: Кто и за сколько протащил в список партии, назначил замглавы комитета ВР ?Спонсор партии ? Поляков,Скороход - только начало . Предстоит серьезная чистка рядов от разной нечисти, и это будет и уроком , и показателем честности и открытости . Ждем .
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Чистка от нечисти? Так вы чё собрались выгнать решалово-Юзика и мародёра Херуса?
П.С. Ожесточилась схватка сторон в СН, - Кто победит ? Клоуны или парикмахерши? Нужно спросить у свадебного фотографа. Соцопрос доверить сутенёру Яременко среди контактной с ним "громады"
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С Холодовым все ясно. Но при Зеленском не посадят.
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я вот думаю, а что делали бы детективы НАБУ, да и не НАБУ тоже, без расследований журналистов...., они просто даром жрали бы свои бутерброды с икрой..., а мы кормили бы простых тунеядцев...
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це файно! ТЕперь главное что б его вз****** как следует!
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