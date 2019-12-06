 Подозреваемый украл у полицейского пистолет и сбежал из участка во Львове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области
Для розыска и задержания злоумышленника на территории Львова и области немедленно была введена полицейская операция, в которой были задействованы работники всех служб и подразделений полиции Львовщины.
Около 4:25 оперативники уголовного розыска установили местонахождение беглеца и задержали его. Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.1 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от трех до семи лет лишения свободы.
там такие кадры нужны
вполне возможно
Я б не назавав цих поліціянтів "нелохами".
a полицая присесть, не всю же жизнь на работе спать
а в перерывах между сном соотечественников грабить?
\\\\\\\Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от трех до семи лет лишения свободы. Источник: https://censor.net.ua/n3163756\\\\\\\
"грамотно" написано.
Кит наиболее тяжелое животное в мире, весит от 2-х, до 50-ти тонн
Взял имущество, находящееся в открытом доступе без присмотра.
Так квалифицирует полиция подобные инциденты.
В офисе украли сумочку, находящуюся на полке в столе сотрудницы. Пришел поговорить, попросил водички. Пока она отошла, его и след простыл.
Полиция на заявлении поставила резолюцию: (сторока 2).
Даешъ рэхформу!