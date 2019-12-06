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 Подозреваемый украл у полицейского пистолет и сбежал из участка во Львове

5 декабря 48-летний львовянин, подозреваемый в совершении кражи, находясь в помещении Лычаковского отдела полиции, завладел табельным оружием одного из полицейских, а также электронным ключом от входной двери в помещение отдела и скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Для розыска и задержания злоумышленника на территории Львова и области немедленно была введена полицейская операция, в которой были задействованы работники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Около 4:25 оперативники уголовного розыска установили местонахождение беглеца и задержали его. Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.1 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от трех до семи лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3163756
 
   
 Топ комментарии
 
Коламбія Пікчерс просто курить )
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поліцейського на підвищення Подозреваемый украл у полицейского пистолет и сбежал из участка во Львове - Цензор.НЕТ 150
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ага, в ту команду, шо в аэропорту, при досмотре, наркодельца "упустили".
там такие кадры нужны
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ага, в ту команду, шо в аэропорту, при досмотре, наркодельца "упустили".
там такие кадры нужны
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я просто охреневаю з той славной полiцii )))))))))))))))))Браво Аваков !
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А что этому полицейскому розяве за это, интересно?
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Ну и кто должен быть полицейским?Кто не на своем месте?
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За разпи........ во идиота несколько статей получил человек. Умора, а не полицейские, спровоцировали на преступление.
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думаете, спланированная операция?
вполне возможно Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові - Цензор.НЕТ 9485
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Может ничего и не было,полиция просто выгадала? Чтобы дать срок?
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Воришку задержали ,а он оказался креативным.
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Ну що тут скажеш................... Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові - Цензор.НЕТ 6328
Я б не назавав цих поліціянтів "нелохами".
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подозреваемoмy - по делам.
a полицая присесть, не всю же жизнь на работе спать
а в перерывах между сном соотечественников грабить?
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Хорошо шо на бутылку не посадил стражуна правобеспорядка)

\\\\\\\Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от трех до семи лет лишения свободы. Источник: https://censor.net.ua/n3163756\\\\\\\

"грамотно" написано.

Кит наиболее тяжелое животное в мире, весит от 2-х, до 50-ти тонн
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Тепер озброєні поліцаї будуть тільки з охороною
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Отпустите, он ничего не крал !!
Взял имущество, находящееся в открытом доступе без присмотра.
Так квалифицирует полиция подобные инциденты.
В офисе украли сумочку, находящуюся на полке в столе сотрудницы. Пришел поговорить, попросил водички. Пока она отошла, его и след простыл.
Полиция на заявлении поставила резолюцию: (сторока 2).
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Ещё изнасиловал в извращённой форме.
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За кражу табельного еще и полицейского вздрючат.
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Табельна зброя має бути або в місці постійного зберігання (КЗЗ), або тимчасового зберігання (сейф), або в кобурі, або в руці. Враховуючи, що про покарання поліцейського (службове розслідування) нічого не написано, можна припустити, що він під час викрадення був без свідомості Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові - Цензор.НЕТ 8795.
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Почему не сказано по каким статьям возбуждено дело против полицейского?
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Наші поліціянти беззахисні, треба до кожного з них держохорону приставляти, щоб бува не скривдили бідненьких. Один поліціянт- два бодігарда з машингеверами.
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