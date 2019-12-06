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Все про:авиакатастрофа (1103) Египет (678) Россия (74472)

 "Внезапная техническая ошибка": в Египте разбился купленный в РФ истребитель МиГ-29

Египетский реактивный истребитель Миг-29 потерпел крушение из-за технической неисправности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Xinhua.

"Египетский истребитель разбился из-за внезапной технической ошибки, возникшей во время планового учебного полета, однако пилот выжил, катапультировавшись с летательного аппарата", - пишет Xinhua со ссылкой на слова официального представителя Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рифая.

Специализированный технический комитет сейчас проводит расследование, призванное установить причину неполадки, приведшие к аварии.

Синьхуа напоминает, что это уже второй российский Миг-29, разбившегося в Египте, из 46 истребителей, поставленных РФ в рамках коммерческого контракта от 2016 года на общую сумму в $2,5 млрд. Первый такой случай произошел в ноябре прошлого года, обошлось без жертв.

Источник: https://censor.net.ua/n3163753
 
   
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О, если бы не было ошибок, не о чем писать было бы.
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Снова кацапы датчик молотком вверх тормашками заколотили. Традиция.
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Гарний расєйський Міг це збитий расєйський Міг "Внезапная техническая ошибка": в Египте разбился купленный в РФ истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 5810
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Это становится уже хорошей традицией.
Хорошо, что люди не пострадали
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Так і з расєєю буде. "Внєзапная тєхнічєская ошибка", і нема расєї.
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