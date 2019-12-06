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 Политика Украины
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Все про:Путин (25210) США (15873) Хербст (74) нормандская четверка (849) Сенат США (137)

 Путин пока не готов к тому, чтобы заключить достойный мир и остановить агрессию на Донбассе, - экс-посол США Хербст

Президент России Владимир Путин до сих пор надеется, что ему удастся заставить Украину отказаться от суверенитета, и поэтому он не готов остановить агрессию на Донбассе и заключить мир.

Как информирует Цензор.НЕТ, так прокомментировал в интервью Укринформу ожидания от "нормандской встречи" экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст.

"У меня очень небольшие ожидания (от переговоров в Париже. - Ред.). Путин продолжает считать, что мог бы заставить Украину потерять суверенитет. Украина не согласится на это - Президент Зеленский не согласится на это", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что президент РФ "пока не готов к тому, чтобы заключить достойный мир" и остановить агрессию на Донбассе. По оценке эксперта, этот процесс" займет определенное время".

Комментируя возможные интересы Кремля перед "нормандской встречей", Хербст отметил, что Путин надеется на необоснованные компромиссы со стороны Зеленского.

"Но этого не произойдет, я думаю", - отметил бывший посол.

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Он также допустил, что Путину будет интересно использовать "нормандскую встречу" для рационального понимания относительно экспорта газа из России. "Я не даю такой прогноз, но одновременно не исключаю этого", - сказал Хербст.

Вместе с тем эксперт выразил убеждение, что западные санкции против РФ имеют ощутимое влияние на Кремль.

"Конечно, они обходятся российской экономике по меньшей мере в один процент ВВП в год, и они все больше снижают уровень жизни России. Конечно, Путин хотел бы, чтобы санкции были ослаблены", - отметил Хербст.

В связи с этим он выразил уверенность, что по результатам переговоров в Париже Россия не будет иметь шансов на ослабление давления экономических санкций.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже должна состояться встреча глав государств "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3163752
 
 
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В общем, озвучивает самый позитивный сценарий, по которому зекретин засцыт украинцев больше чем пуйло с беней... но это совсем не факт -слишком зебоба с беней сраки рвали, чтобы этот шабаш пуйла с ним состоялся
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Все верно озвучили.
НО
Это означает, что Америка и весь мир окащывают недостаточно давления на рашу. Мало санкций, зачем-то стали приглашать везде, жать руку. Вот парашисты и чувствую себя хозяевами положения, что могут что-то решать ((
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Это ему сам путин рассказал? Или как обычно фантазии с полюцией?
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"Достойный мир" з точки зрения пуйла? Спасибо, не надо...)
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мнение какого-то посла на фоне миролюбивой бубочки....
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