 Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела:

- возле Широкино - из минометов калибра 82 мм;

- неподалеку от Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

- вблизи Крымского - из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- возле Луганского и Травневого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Зайцево - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении..

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Авдеевки.

"Сначала враг осущесвил мощный обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь с нашей стороны нет", - сообщили в пресс-центре ОС.