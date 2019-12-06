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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20112) Трехсторонняя контактная группа (169) Резников (2) Ермак Андрей (55)

 Представлять ОРДЛО на переговорах в Минске могли бы представители райсоветов, законно избранные до 2014 года, – Резников

Украинская сторона предлагает, чтобы ОРДЛО на переговорах в Минске представляли "настоящие жители" этих территорий, живущие как на оккупированной части Донбасса, так и временно перемещенные лица с остальной территории Украины.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день позиция украинской стороны, которую озвучил господин Ермак в Лондоне, заключается в том, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут быть настоящие жители этих территорий, которые сегодня проживают как на временно оккупированных территориях, так и в Украине. Последних мы с вами официально называем временно перемещенные лица, которые сегодня, в том числе, требуют право голосовать", - сказал Резников.

По его мнению, если и говорить об определенных консультациях с представителями ОРДЛО, то нужно создавать диалоговую платформу среди "именно жителей этих территорий, которые сегодня проживают в Украине, свободной Украине и Украине оккупированной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак предлагает поменять "представителей" ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы: "Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе"

Резников отметил, что это не его вопрос определять, кто бы мог быть данными представителями ОРДЛО со стороны Украины.

С юридической точки зрения, он высказал мнение, что до 2014 года на этих территориях (ОРДЛО – ред.) были законно сформированные районные советы на основании выборов в Украине.

"Поэтому как минимум представители тех районных советов могли бы быть этими представителями. Потому что это законно избранные органы местного самоуправления, а не те, которые появились во время незаконных выборов в ОРДЛО, которые мы не признаем, они не являются легитимными", - пояснил он.

Также читайте: Зеленский назначил Резникова представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Напоминаем, 5 декабря на встрече в Chatham House в Лондоне помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона будет предлагать привлечь к переговорам ТКГ в Минске представителей ОРДЛО, которые проживают на подконтрольной Украине территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3163748
 
 
 Топ комментарии
 
А разве в данном тексте Зеленский является действующим лицом ?
Похоже президент теперь Ермак. Хотя он даже в Раду не избирался.
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Двойник тупина точно знает двойников януковича. Он и подскажет кто есть лучший выбор украинцев
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Як не крути, але на цій зустрічі хочуть поступок лише від України.
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Тут можно что то хорошее о Зеленском написать?
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А разве в данном тексте Зеленский является действующим лицом ?
Похоже президент теперь Ермак. Хотя он даже в Раду не избирался.
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Просто не вижу логики. Это как на сарае, в котором лежат дрова, написать ***.
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Если конкретно ты не видишь логики, это не значит, что ее не существует в принципе - согласен?
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Я просто пытаюсь понять: почему здесь нужно что-то писать о Зеленском, если тема его совершенно не касается.
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Хм. А разве кто-то из комментаторов новости читает? Комментарии везде одни и те же. Практически никак не связанные с конкретной новостью.
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Ну, тогда напиши хорошее. Хоть о Зеленском, хоть о Винни Пухе.
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Слава Зеленскому! Нашему светочу среди Свыней и ПЕСов!
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Что такое? Мы же договорились, что я могу хорошо писать о Зеленском! Почему ты посылаешь меня? Я думал ты интеллигентный человек!
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Не, я жуткая сволочь. Огребать от меня будешь и дальше.
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Хорошо, буду тебя и далее называть "Сволочь", раз ты разрешил.
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А каким боком Зеленский к новости? Вопрос от aquarius580 .
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правильно, оно - моникО - никаким боком: просто будет лежать на спине - когда будут играть музыку, но он её не услышит
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Если это правда, то это плохо. Очень плохо. Какой бы он ни был, процедура импичмента не предполагает одновременного переселения в лучший мир. Для Украины это был бы лютый позор, поскольку какое-никакое, а всё же демократическое государство.
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С 4-го декабря Ермак вещает каждый божий день.
Как прорвало.
Фотография появилась 3 дня назад (как указывает поиск по имиджам в Гугле)
Арифметические выкладки делайте сами.
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п.с.
ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА, РОДИНУ ПРОДАВАТЬ

https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2169076846730588?__tn__=K-R

...Еще одна линия сообщений команды Зеленского описывается тезисом «дорогой, это совсем не то, что ты думаешь». Избирателей готовят к тому, что то, что они увидят, будет похоже на предательство, но на самом деле предательством являться не будет. С одной стороны Зеленский встречаться лично с Путиным не планирует, а с другой стороны - встреча возможна. Ведь без нее невозможен мир на Донбассе. ...
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А у тебя есть что-то хорошее о писюнисте?
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Я русский язык в школе изучал и "писюнист" не встречал. Напомните это "слово" из произведения Пушкина или Достоевского?
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Писюнист - это пианист, который играет половым членом на пианино
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Ну и фантазия у тебя Ты спец по придумыванию новых "слов" и выдачу их за русские? )
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та не, то колорто намекает - что "инструмент" у моники слишком короток, как и ум, чтобы играть на пианино. Не играл, а имитировал.. как и всё остальное.
поэтому монику зе!лоха правильнее будет называть "имитатор писюаниста" Представлять ОРДЛО на переговорах в Минске могли бы представители райсоветов, законно избранные до 2014 года, – Резников - Цензор.НЕТ 2812
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Колесников, Ефремов, Юра Енакиевский...Хорошая идея!
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Ну и конечно же легитимный на тот момент президент Янукович. Так лучше просто вернуться в 2013 и не нужно сушить мозги...
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Верно. Но ! Который из трёх ? Оригинал вылетел из Харькова; а в Ростове интервью уже давал двойник. В "Комс.правде" - ещё один; вроде похож на оригинал, но очень уж иппало помятое, как будто бухает день и ночь.
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Двойник тупина точно знает двойников януковича. Он и подскажет кто есть лучший выбор украинцев
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так они скоро дух батька Махна призовут
он там когдато керовал
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А Резников не подумал, что те могут выдвинуть аналогичные условия!
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Як не крути, але на цій зустрічі хочуть поступок лише від України.
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У этого круглосуточно.Он в бронепоезде.
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Мдя, ордло таки делают стороной переговоров. Когда там ********* уже Моторыллу посмертно наградит Героем Украин
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Этот Зе-переговорщик, видимо, считает, что он нечто необыкновенно умное сказал, сваял интеллектуальную нетленку, позволяющую осуществить решающий прорыв в войне. А ведь это самое настоящее словоблудие, лишенное всякого смысла и перспективы. Лучше бы к Зеркаль прислушивались - единственному профессиональному и здравомыслящему человеку в сфере нашей внешней политики.
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Зе ребята кидают вбросы в народ и ждут на реакцию, если отзывы плохие, он включают ход назад, и рассказывают всё на оборот, что они это не хотели говорить...... вся политика Зе на сегодня.... живём на вбросах, ни каких мнений и желаний о стране !!!
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