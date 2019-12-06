 Представлять ОРДЛО на переговорах в Минске могли бы представители райсоветов, законно избранные до 2014 года, – Резников

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день позиция украинской стороны, которую озвучил господин Ермак в Лондоне, заключается в том, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут быть настоящие жители этих территорий, которые сегодня проживают как на временно оккупированных территориях, так и в Украине. Последних мы с вами официально называем временно перемещенные лица, которые сегодня, в том числе, требуют право голосовать", - сказал Резников.
По его мнению, если и говорить об определенных консультациях с представителями ОРДЛО, то нужно создавать диалоговую платформу среди "именно жителей этих территорий, которые сегодня проживают в Украине, свободной Украине и Украине оккупированной".
Резников отметил, что это не его вопрос определять, кто бы мог быть данными представителями ОРДЛО со стороны Украины.
С юридической точки зрения, он высказал мнение, что до 2014 года на этих территориях (ОРДЛО – ред.) были законно сформированные районные советы на основании выборов в Украине.
"Поэтому как минимум представители тех районных советов могли бы быть этими представителями. Потому что это законно избранные органы местного самоуправления, а не те, которые появились во время незаконных выборов в ОРДЛО, которые мы не признаем, они не являются легитимными", - пояснил он.
Напоминаем, 5 декабря на встрече в Chatham House в Лондоне помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона будет предлагать привлечь к переговорам ТКГ в Минске представителей ОРДЛО, которые проживают на подконтрольной Украине территории.
Похоже президент теперь Ермак. Хотя он даже в Раду не избирался.
Как прорвало.
Фотография появилась 3 дня назад (как указывает поиск по имиджам в Гугле)
Арифметические выкладки делайте сами.
ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА, РОДИНУ ПРОДАВАТЬ
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2169076846730588?__tn__=K-R
...Еще одна линия сообщений команды Зеленского описывается тезисом «дорогой, это совсем не то, что ты думаешь». Избирателей готовят к тому, что то, что они увидят, будет похоже на предательство, но на самом деле предательством являться не будет. С одной стороны Зеленский встречаться лично с Путиным не планирует, а с другой стороны - встреча возможна. Ведь без нее невозможен мир на Донбассе. ...
поэтому монику зе!лоха правильнее будет называть "имитатор писюаниста"
он там когдато керовал