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 Политика Украины
  202  15
Все про:Донбасс (20112) нормандская четверка (838) пленные (640) Потураев (26)

 Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе и освобождение пленных, - нардеп "СН" Потураев. ВИДЕО

Результатом встречи в нормандском формате должно стать постоянное прекращение огня по всей линии разграничения на Донбассе, освобождение всех пленных и политзаключенных, которых сейчас удерживают на территории ОРДЛО.

Об этом в эфире 1+1 заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Это встреча не для подписания соглашений. Оттуда не приедет новый "Минск" или "Париж". Могут приехать 3 вещи, над которыми работала украинская сторона, то, на что мы расчитываем.

Первое, это устойчивое прекращения огня по всей линии разграничения на Донбассе, что прописано в самом начале Минских соглашений. Второе, освобождение всех наших военнопленных и политзаключенных, которые находятся на оккупированных территориях. 

Смотрите: "Я действительно хочу большого обмена всех на всех", - Зеленский о переговорах на "нормандском саммите". ВИДЕО (обновлено)

Третье, только при условии выполнения первых двух пунктов, может начаться политический процес, т.е. выборы. Исключительно по украинскому законодательсву и по стандартам ОБСЕ. Это означает, что там не может быть ни подразделений регулярной армии РФ, ни наемников РФ. Они должны быть выведены и разоружены. И контроль за границей с РФ не могут осуществлять ни россияне, ни ихнаемники", - рассказал нардеп.

Читайте: По итогам нормандского саммита может быть принят документ необязывающего характера, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3163747
 
 
 Топ комментарии
 
Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе - привет Приднестровье-2.
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Устойчивое прекращение огня и точка! Остальное не важно, а летом - все в Крым с российскими визами в пашпартах!
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Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе - привет Приднестровье-2.
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Ты, лахта, уже сам с собой на брудершафт бояру бухаешь, стильно)))
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Если что, сейчас намного хуже чем Преднистровье Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе и освобождение пленных, - нардеп "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 7487
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Простите пожалуйста, а вы думали что может быть по-другому, После того что ***** сделало? Если примирение и состоится то это будет не один не два и не три года , это будет очень долгое время поверьте мне. У меня огромный опыт юриспруденции.
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Извините пожалуйста за слова Вы, Написанное. Мелким шрифтом. Дело в том что я диктую на голос, а не печатаю словами. А
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Устойчивое прекращение огня и точка! Остальное не важно, а летом - все в Крым с российскими визами в пашпартах!
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Так это ж Зрада! Выгнать с депутатов за такие слова! Посадить на цепь, сгноить в тюрьме! Уси на Майдан - репетувати от этом!
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Пиши зебил , пока за это не сажают , но это пока
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Моника Зеленски ещё тупые Януковича, и спасает Россию от распада . Путин не хочет отдавать Донбас , но Путину нужно снятие санкции , и тут Моника как тут . Путина большие проблемы в экономике , ему очень трубно вести войну в Сирии и Украине , ещё ливия , Венесуэла , Африка , ему нужна передышка. Как снимут санкции , и Россия наберёт сил , то будет новый удар аж по Одессу. Моника и зебилы этого не понимают
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А что то позитивное написать можешь? Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе и освобождение пленных, - нардеп "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 4898 Ты только возбухаешь о войне и прочем негативе. Ты случайно не та тетка из Словакия Мария Дуглас или как там ее? как под копирку пишите - сплошной негатив и оскорбления.
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Тебя, лахта тупая, скоро уволят по профнепригодности. Позитив, не?
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