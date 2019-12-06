EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  350  7
Материалы по теме:
Все про:Россия (74472) Донбасс (20112) нормандская четверка (838) Зеркаль (251)

 На встрече нормандской четверки надо ставить вопрос о мирном соглашении между Украиной и Россией, - Зеркаль

Для реального урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на "нормандской встрече" надо ставить вопрос о начале переговоров о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я посоветовала бы сейчас обратиться к международномк праву и к последним выводам Международного уголовного суда, который определяет, что в Украине международный конфликт между двумя сторонами - между Украиной и Россией, поэтому мирное соглашение должно быть между Украиной и Россию с гарантиями и четкими положениями про обязательства сторон. Надо ставить вопрос о начале переговоров по мирному соглашению", - сказала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет мира с Россией и будет это демонстрировать во время "нормандской встречи", - Зеркаль

В этом контексте она отметила, что существует и отрицательный опыт подписания мирных соглашений, в частности Дейтонские соглашения между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

"Но их к этому вынудили. Украина должна создать условия, при которых нас никто не будет принуждать, но мы будем исходить из того, что чтобы решить ситуацию, нам нужно соглашение, которое будет предоставлять нам определенные гарантии мира на Донбассе и за котороеРоссия будет нести международно-правовую ответственность", - акцентировала Зеркаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - Зеркаль о предстоящей нормандской встрече

В ответ на вопрос, сколько это может занять времени, Зеркаль спрогнозировала, что "на сделку можно выйти за год, на реинтеграцию - за 5-10 лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3163746
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кто там орал "это наш будущий президент"?
 показать весь комментарий
 
 
как хто? твои собратья и сосёстры - пэдроботы
 показать весь комментарий
 
порохобот! еще вчера эта женщина была ваше все! что случилось? пришли новые установки в методички??
 показать весь комментарий
 
 
Будаштский меморандум был? - Был, и им подтёрлись.
Договор (ратифицированный парламентами) о дружбе и признании границ был? - Был, и им подтёрлись.
Договор про пользование Азовского моря был? - Был. И им подтёрлись.
Теперь вопрос к Зеркаль: а зачем ещё один договор? Чтобы им тоже подтёрлись?
 показать весь комментарий
 
 
возвращяйся! пойдешь с рашей воевать!
 показать весь комментарий
 
весь вопрос в том - на чьих условиях?
пока шо моника именно ето и делает на условиях *****, т.е. агрессора....
а не взять ли, бесконечно шановной пани некоторый перерыв в медийном пространстве?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх