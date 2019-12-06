 Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на немецкую прокуратуру.
Как отмечает издание, СМИ ошибочно сообщили, что Онищенко задержали в городе Аахен. На самом деле его задержали в городе Ахим вблизи Бремена на севере страны.
"На основании запроса Украины об экстрадиции по 50-летнего Украинский Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - заявили в прокуратуре, но отказались назвать фамилию задержанного.
В то же время издание утверждает, что источники в правоохранительных органах Украины подтверждают, что это именно Онищенко.
В прокуратуре рассказали, что ожидают правовую позицию адвокатов бывшего депутата-беглеца, после чего суд будет решать, выдавать его Украине. Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся.
Также в ведомстве рассказали, что о выходе Онищенко из тюрьмы под залог пока не идет.
Ти теж. І надовго.
Нє?
Будущий суд над Порошенко он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом…
Борис Герман, бывший руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», которого украинский суд считает организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, сейчас находится в Израиле.Герман и Пивоварник называют себя агентами СБУ и жертвами провокации со стороны бывшего работодателя. Будто бы «руку Москвы» специально придумали, чтобы поддержать падавший рейтинг Петра Порошенко.
«05.12.19 20:08 Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча.
По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела. Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании. Источник: https://censor.net.ua/n3163722
щас алибаба ероглифи поменяет
и все с пятаком подключатся))
ТАМ КОРМЯТ ЛУЧШЕ...