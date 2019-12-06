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Все про:Германия (3479) Онищенко Александр (573)

 Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW"

Немецкие правоохранители задержали бывшего депутата Александра Онищенко, который скрывается от украинского следствия, сейчас он находится в тюрьме в ожидании решения об экстрадиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Как отмечает издание, СМИ ошибочно сообщили, что Онищенко задержали в городе Аахен. На самом деле его задержали в городе Ахим вблизи Бремена на севере страны.

"На основании запроса Украины об экстрадиции по 50-летнего Украинский Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - заявили в прокуратуре, но отказались назвать фамилию задержанного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онищенко задержали 29 ноября вблизи Ольденбурга, - САП

В то же время издание утверждает, что источники в правоохранительных органах Украины подтверждают, что это именно Онищенко.

В прокуратуре рассказали, что ожидают правовую позицию адвокатов бывшего депутата-беглеца, после чего суд будет решать, выдавать его Украине. Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся.

Также в ведомстве рассказали, что о выходе Онищенко из тюрьмы под залог пока не идет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс экстрадиции Онищенко может занять несколько месяцев, - начальник отдела САП Симкив

Источник: https://censor.net.ua/n3163743
 
 
 Топ комментарии
 
Біжи, Петя, поки не пізно, біжи... Цей Онищенко привезе торбу компромату на тебе, аби не сидіти.
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Ще один живий свідок готовий свідчити прти порошенка
Будущий суд над Порошенко он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом…

Борис Герман, бывший руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», которого украинский суд считает организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, сейчас находится в Израиле.Герман и Пивоварник называют себя агентами СБУ и жертвами провокации со стороны бывшего работодателя. Будто бы «руку Москвы» специально придумали, чтобы поддержать падавший рейтинг Петра Порошенко.



Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW" - Цензор.НЕТ 7546
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еще пьют
щас алибаба ероглифи поменяет
и все с пятаком подключатся))
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Надеюсь вместе с лошадьми? Он без них никак... Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW" - Цензор.НЕТ 3685
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Загнанных лошадей пристреливают.Он слишком много знает
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У Петі нема Баширова і Петрова. Він же не сподівався, що пролетить на виборах, от і не підготувався.
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Зебилы не только его отпустят, а и пристроят к себе в СН
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Лошарик он,а не конюх.Так лохонуться...
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Он в Испании отказался от полит убежища... странный тип! А ведь это главный свидетель по преступлениям Порошенка! Будем посмотреть, какую игру он затеял!
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Зеленчуки, підкажіть, той Оніщенко - "наш" чи "нємець"?
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Біжи, Петя, поки не пізно, біжи... Цей Онищенко привезе торбу компромату на тебе, аби не сидіти.
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Так він вже ж втік 31.03.19; 21.04.19; 21.06.19; в Ростов - Мальдіви-Ліпєцк-Іспанію, і ще його дежурниє от Шарія і Нацжон в аеропорту зловили.
Нє?
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Нехай попросит Перис Хилтон или Жан Клод Ван Дамма, чтоб взяли его на поруки. Шо ж он их зря краденными миллионами здесь прикармливал.
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Не только напрягся, но и каждый день молится в своей часовне, чтобы Онищенка не вернули!

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Ще один живий свідок готовий свідчити прти порошенка
Будущий суд над Порошенко он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом…

Борис Герман, бывший руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», которого украинский суд считает организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, сейчас находится в Израиле.Герман и Пивоварник называют себя агентами СБУ и жертвами провокации со стороны бывшего работодателя. Будто бы «руку Москвы» специально придумали, чтобы поддержать падавший рейтинг Петра Порошенко.



Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW" - Цензор.НЕТ 7546
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Та шо той свідок. Ось свідєтєль:
«05.12.19 20:08 Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча.
По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела. Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании. Источник: https://censor.net.ua/n3163722
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Щоб повністю склався пазл,слід до цього додати сказане путіним про медведчука,шо він націоналіст
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Какое совпадение - Бабченко тоже переехал в Израиль! Там же прячется и Грановский!
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Кто в курсе: вахта "Оксана ТП" когда начнется?
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еще пьют
щас алибаба ероглифи поменяет
и все с пятаком подключатся))
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ага, давайте его сюда - его тут отпустят и наградят как героя борьбы с барыжным режимом
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ПОБЕЙ ВЕРТУХАЯ И ТЯНИ СРОК У НИХ.
ТАМ КОРМЯТ ЛУЧШЕ...
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