EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  295  4
Материалы по теме:
Все про:награда (1215) волонтеры (1948) Загороднюк (90)

 Загороднюк наградил группу волонтеров медалями "За содействие ВСУ". ФОТО

5 декабря Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с волонтерами, которые оказывают активную помощь Вооруженным Силам Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Загороднюк наградил группу волонтеров медалями За содействие ВСУ 01

"В рамках встречи министр пообщался с волонтерами, очертил проблемные вопросы, которые на сегодняшний день существуют в Вооруженных Силах Украины, а также выслушал предложения и советы по совместному решению этих вопросов", - говорится в сообщении.

В конце встречи Загороднюк, поблагодарив за сотрудничество с оборонным ведомством и всестороннюю помощь ВСУ, наградил волонтеров знаком отличия Министерства обороны Украины - медалями "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил ряд волонтеров государственными орденами и медалями. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3163742
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Андрея Полтаву? А Бирюкова? А Звиробий? Загороднюк наградил группу волонтеров медалями "За содействие ВСУ" - Цензор.НЕТ 3007
 показать весь комментарий
 
 
"На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.

Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.

Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой." ©

Загороднюк наградил группу волонтеров медалями "За содействие ВСУ" - Цензор.НЕТ 6723

 показать весь комментарий
 
 
А минулі міністри, за наказом говнокомандуючого, лише ганяли волонтерів і щораз применшували їхню роль в придушенні "рускага міра".
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх