 Загороднюк наградил группу волонтеров медалями "За содействие ВСУ". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В рамках встречи министр пообщался с волонтерами, очертил проблемные вопросы, которые на сегодняшний день существуют в Вооруженных Силах Украины, а также выслушал предложения и советы по совместному решению этих вопросов", - говорится в сообщении.
В конце встречи Загороднюк, поблагодарив за сотрудничество с оборонным ведомством и всестороннюю помощь ВСУ, наградил волонтеров знаком отличия Министерства обороны Украины - медалями "За содействие Вооруженным Силам Украины".
Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.
Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой." ©