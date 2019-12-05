 ГБР готовит проект подозрения относительно незаконного назначения Семочко в Службе внешней разведки, - Труба

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ.
"Мы практически на завершающем этапе расследования. Речь идет о подготовке проекта подозрения… о незаконном назначении на должность Семочко", - сказал он.
Труба не уточнил, кому именно будет сообщено о подозрении.
Ранее в расследовании Bihus.Info отмечалось, что Семочко мог договориться с экс-президентом Украины Петром Порошенко о "незаконном увольнении", чтобы потом восстановиться в должности.
Перед этим журналисты Наши гроши опубликовали сюжет о причастности заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к дефициту важных препаратов для людей с заболеваниями почек в Украине.
В сюжете расследователи показали дорогие дома в Козине под Киевом и автомобиль Land Cruiser, которые, по данным журналистов, принадлежат Семочко. Отмечается, что родственники Семочко имеют российское гражданство и бизнес в Крыму.
После публикации журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по Семочко по статье "получение взятки", а Служба безопасности Украины начала проверку о наличии в действиях разведчика признаков государственной измены.
Сам Семочко заявил, что обнародованная СМИ информация не соответствует действительности и обвинил журналистов в манипуляциях фактами.
А от хто подавав кандидатуру, питання до того.
Политика 05-дек, 23:259 0 0
Глава РФ Владимир Путин не перестал считать пятого президента Украины Петра Порошенко главным врагом.
Об этом пишет польское издание "Газета выборча". По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела.
Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.
"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", - отмечает издание.
Кроме того, команда украинского президента Владимира Зеленского пытается перенести гибридную войну с Россией в структуры украинского государства.
"Они используют лозунг "борьба с коррупцией" и "урегулирование" предыдущего органа власти для своей "преступной деятельности". Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве: Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, несут ответственность за вспышку войны в 2014 году.
Еще недавно казалось, что это только российская пропаганда, оторванная от реальности. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании.