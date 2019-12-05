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Все про:СВР (64) Труба (238) ГБР (776) Семочко_Сергей (42)

 ГБР готовит проект подозрения относительно незаконного назначения Семочко в Службе внешней разведки, - Труба

Государственное бюро расследований готовит проект подозрения о незаконном назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ.

"Мы практически на завершающем этапе расследования. Речь идет о подготовке проекта подозрения… о незаконном назначении на должность Семочко", - сказал он.

Труба не уточнил, кому именно будет сообщено о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семочко окончательно уволили из СБУ и с военной службы

Ранее в расследовании Bihus.Info отмечалось, что Семочко мог договориться с экс-президентом Украины Петром Порошенко о "незаконном увольнении", чтобы потом восстановиться в должности.

Перед этим журналисты Наши гроши опубликовали сюжет о причастности заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к дефициту важных препаратов для людей с заболеваниями почек в Украине.

В сюжете расследователи показали дорогие дома в Козине под Киевом и автомобиль Land Cruiser, которые, по данным журналистов, принадлежат Семочко. Отмечается, что родственники Семочко имеют российское гражданство и бизнес в Крыму.

После публикации журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по Семочко по статье "получение взятки", а Служба безопасности Украины начала проверку о наличии в действиях разведчика признаков государственной измены.

Сам Семочко заявил, что обнародованная СМИ информация не соответствует действительности и обвинил журналистов в манипуляциях фактами.

Источник: https://censor.net.ua/n3163741
 
 
 Топ комментарии
 
так, а чому, з двох злодіїв, ти критикуєш тільки того, який вже не краде? тільки не кажи, що бєня і зєля взагалі не знайомі ГБР готовит проект подозрения относительно незаконного назначения Семочко в Службе внешней разведки, - Труба - Цензор.НЕТ 569
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цікаво, а чи вважаєш ти каломийського злодієм?
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чей "назначенец" порохоботы?????
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цікаво, а чи вважаєш ти каломийського злодієм?
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коломойского? да, обычный вор, как и порошенко!
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так, а чому, з двох злодіїв, ти критикуєш тільки того, який вже не краде? тільки не кажи, що бєня і зєля взагалі не знайомі
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"який вже не краде"_________________воров у нас в стране много...экс президент-вор ОДИН!
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Зеб, так значит его могут посадить по любой статье. Может Рябошапка 100% забыл уголовный кодекс и не догадался чтобы Порошенко пришить?
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Зеб, так чего же ты веришь Г+Г и другому проекту Коломойского - Бигус?
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Чюрка ти, Президенту дають подання на підпис.
А от хто подавав кандидатуру, питання до того.
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Ну так ослам выдали, что Минские соглашения - предательство, однако ни один осёл не может назвать - Что Порошенко выполнил из Минских соглашений и при этом паРаша отгребает.
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труба активно піднімає свій потенційний термін увязнення
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санді, ти ще досі вважаєш, що твій вождь ще настільки впливовий, що може погрожувати термінами за випилювання корєшей? Можеш лізти в петлю, але я тобі скажу: Пьотр Лєксєічь - невдаха.
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Ну а что вы хотели от донбассовской диджейки?
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Стрєлок, гарячково намагаєшся перевести стрілки від Сємочко, кацапського корєша Порошенка? Якось не переконливо в тебе виходить, спробуй ще раз.
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а ты в башке больше одной темы держать не можешь? у тебя память улитки?
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Это напоминает славное дело Луценко про квартиру своего дружбана. Когда не знали как посадить, то выдумали дело на ровном месте.
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"Хочет посадить Порошенко": польские СМИ раскрыли главную цель Путина
Политика 05-дек, 23:259 0 0

Глава РФ Владимир Путин не перестал считать пятого президента Украины Петра Порошенко главным врагом.

Об этом пишет польское издание "Газета выборча". По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела.

Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.

"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", - отмечает издание.

Кроме того, команда украинского президента Владимира Зеленского пытается перенести гибридную войну с Россией в структуры украинского государства.

"Они используют лозунг "борьба с коррупцией" и "урегулирование" предыдущего органа власти для своей "преступной деятельности". Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве: Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, несут ответственность за вспышку войны в 2014 году.

Еще недавно казалось, что это только российская пропаганда, оторванная от реальности. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании.
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Петр Алексеевич , как и Владимир Владимирович был не в курсе , что творят его "бояре " . Он святой ( пока до суда ) .
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Вот еще один окурок в лицо Доблестному Гетьману Петру Алексеевичу Порошенко. Далi буде.
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А в это время по улице пробежало знакомое лицо... ДБР готує проєкт підозри щодо незаконного призначення Семочка в Службі зовнішньої розвідки, - Труба - Цензор.НЕТ 6588


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Хіба він не в ростові? Ви ж квітня місяця на це "ківите"
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шо святому ции подозрения? ему, все, как с гуся вода, тока печень с каждым разом все святее и святее
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НАфіга цей цирк шоколадний.Уже по голосуванню за відставку Труби було видно,шо петро проти,щоб Труба Портнова за переслідування патріота порошенко йшов у відствку
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