 Бутусов выиграл апелляцию в тяжбе с бизнесменом Петровским, которого также называют криминальным авторитетом Нариком

Решение было вынесено в четверг, 5 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт юридической компании "Сенс Украина".

"Кол­ле­гия судей Дне­пров­ско­го апел­ля­ци­он­но­го суда удо­вле­тво­ри­ла апел­ля­ци­он­ную жа­ло­бу г-на Бу­ту­со­ва, от­ме­нив ре­ше­ние Ок­тябрь­ско­го рай­он­но­го суда го­ро­да Дне­про­пет­ров­ска от 13 ав­гу­ста 2018 года и пол­но­стью от­ка­за­ла в иске г-ну Пет­ров­ско­му о чести, до­сто­ин­ства и де­ло­вой ре­пу­та­ции", - сказано в сообщении.

Петровский про­сил при­знать не со­от­вет­ству­ю­щи­ми дей­стви­тель­но­сти и уни­жа­ю­щи­ми его де­ло­вую ре­пу­та­цию све­де­ния о том, что он из­ве­стен в кри­ми­наль­ных кру­гах как "Нарик", "ру­ко­во­ди­тель ор­га­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пировки", "кри­ми­нальный ав­то­ри­тет". Он также хотел взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и других лиц возмещение морального ущерба в сумме 2000 гривен и обязать его опубликовать опровержение.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Коломойский сходил на баскетбол в компании Нарика, Гастелло и Умки. ФОТО

Юристы, защищавшие интересы Бутусова, настаивали, что преследования за такие высказывания нарушают принцип свободы слова, ссылаясь при этом на решение ЕСПЧ. Кроме того, бизнесмен Петровский является публичной фигурой, а предел допустимой критики в отношении таких лиц значительно шире, чем в отношении обычных людей.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бизнесмен из г. Днепр Александр Петровский подал против Юрия Бутусова несколько исков. Так, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал, что Петровский связан с криминалом. Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Также на Цензор.НЕТ: "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого, 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Крест Степана Мазепы".

Во время подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовал днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в СМИ называли криминальным авторитетом с прозвищем Нарик. Человек, похожий на Петровского, запечатлен на снимке из Стамбула рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Ранее Петровский "прославился", когда сфотографировался в храме с кубком Лиги чемпионов в Днепре. Футбольный трофей привез его сват - президент ФФУ, депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко.

Читайте также: Филарет наградил криминального авторитета Нарика Орденом Святого Архистратига Михаила. ФОТО

Также председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов выставлял в соцсетях фотографии с Александром Петровским.