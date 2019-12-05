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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3865) нормандская четверка (838) Макрон (352)

 Зеленский провел с Макроном телефонный разговор перед "нормандским саммитом"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

Во время разговора были скоординированы позиции накануне встречи в "нормандской формате" 9 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На нормандском саммите никакой "зрады" не может быть: но я буду чувствовать себя более уверенно, если буду знать, что страна мне доверяет, - Зеленский

Как известно, 9 декабря во Франции состоится саммит глав государств "нормандской четверки". 

Источник: https://censor.net.ua/n3163738
 
 
 Топ комментарии
 
Ніч така місячна, зоряна, ясная
В оптиці в мене москаль...
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Кто-то в мире серьезно воспринимать зеленое ху*ло за президента ? Зеленский провел разговор с Макроном телефонный разговор перед "нормандским саммитом" - Цензор.НЕТ 4214
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Одна путинская шестака позвонила другой...
Наверное советовался у приемлемых сортах ваЗЕлина...
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Друг другу поправляли галстуки, перед встречей с х.йлом ! Для обоих это ооочень важная встреча ! )))))
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Кто-то в мире серьезно воспринимать зеленое ху*ло за президента ?
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Подивимось за результатами Нормандії.
Та й Президент, він в курсі, що трапилось з Януковичем, коли він на пальцях показував ЄС, як його «Давіл Путін», а потім приїхав в Україну. Не так давно це й було. У листопаді 2013.
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Во время разговора были скоординированы позиции накануне встречи в "нормандской формате" 9 декабря.

У Макрона может и позиция, у нашего Вовы - скорее, поза.
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Та позиция макарона - коленно-локтевая.
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Две новости и обе ОТЛИЧНЬІЕ !!!
21:10, 5 декабря 2019
Россия отреагировала на введение новых санкций.
Посол России в США Анатолий Антонов подверг Вашингтон критике за введение санкций против Москвы. Об этом он написал в своем комментарии СМИ на странице дипмиссии в Facebook.
23:18, 5 декабря 2019
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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Ніч така місячна, зоряна, ясная
В оптиці в мене москаль...
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Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
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У Макрона там 1.5млн протестующих, ему не до Зеленского.
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Так правильно, он звонил за советом к Макрону, как такие многочисленные митинги подавлять.
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Макрон ему рассказал, чем "жёлтые жилеты" лучше всеобщей забастовки. Достойный учитель для нашего клоуна...
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Кремлёвский Фюрер весь разговор и все дыхания записывал
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Что, подтвердил готовность подписать капитуляцию?
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Да шо ж такоє! Сьогодні на протязі дня порошенківські канали скиглили, що Макрон і німкеня розмовляє лише з Тупіним, не сприймаючи Зеленського як президента, а тут на тобі, Макрон вирішив показати дулю пєтюшкам.
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Не забув спитати про політичний притулок у Франції? Якщо напидписує 9-го різної фігні?
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А ви оно зєлєпуціки 21.04. 2019 що понапідписували?
А йому ніззя?
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Суліма, ти що, вже не в захваті від ;Вовіка;?
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Он колеблется вместе с генеральной линией Юли.
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двум наполеонам в одном формате тесновато будет
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Прогшнувшийся пообщался с прогибающимся. Втроем с ****** у них выйдет замечательная компания недомерков.
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Ну Меркель не шибко-то прогибается, не смотря на СП-2.
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Зеля, Зеля. Зачем ты всунул свой пятак, туда где собака даже не пописяет....
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Опять гониш на "величайшего лидера современности"?
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«Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя БенИ»
Зеленський провів із Макроном телефонну розмову перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 9374

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Зеленский поедет в Париж с идеей о "муниципальной страже" в ОРДЛО из местных, которая должна поддерживать правопорядок.
Вони там, у Офісі Президента точно ухи наїлися...
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