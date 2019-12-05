 Зеленский провел с Макроном телефонный разговор перед "нормандским саммитом"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

Во время разговора были скоординированы позиции накануне встречи в "нормандской формате" 9 декабря.

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Как известно, 9 декабря во Франции состоится саммит глав государств "нормандской четверки".