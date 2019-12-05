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 Политика Украины
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 С руководителем БДИПЧ ОБСЕ обсудили возможность и технические детали выборов в ОРДЛО, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ условия и технические детали для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил в комментарии журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина была сегодня в центре внимания, и не только потому что словацкое председательство максимально способствовало тому, чтобы все, что мы хотели было сказано, но и потому, что все министры, которые приехали, знают, к насколько ответственному моменту мы пришли сейчас с вами. И все спрашивали, каждый раз, когда я встречался - один вопрос от всех: чего нам всем ждать в понедельник? Каждый министр, с которым я встречался, каждый журналист. Один и тот же вопрос", - сказал он.

По словам министра, его ответ был "таким как и в Украине. Ничего нового для ОБСЕ мы не привозили. Мы говорим то же, что и дома украинцам: мы предпринимаем честную попытку пройти все-таки по тому пути, который был определен 5 лет назад в Минске. Это - часть договоренностей. Это - поддержка наших западных партнеров в обмен на неприятные, часто компромиссные вещи, которые наверняка нам придется пройти. Например, проведение выборов на оккупированной территории", - заявил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это не будет Минск-3", - Пристайко о проекте решения саммита нормандской четверки

Министр сообщил, что в Братиславе провел специальную встречу с руководителем БДИПЧ ОБСЕ, которое отвечает за мониторинг выборов.

"Мы с ними проходили технические детали, насколько реально возможно это провести. Хочу сказать, что ее оценка, но она (директор БДИПЧ - ред.) сама должна об этом сказать - что ситуация очень сложная (и мы это сами знаем). Но она даже сложная с технической точки зрения, потому что провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически миссия невыполнимая", - заявил Пристайко.

Он добавил, что важно понять всем, насколько возможно подготовить эти выборы, и чтобы они были честные, свободные и прозрачные. И вообще можно ли говорить, "пока не выведены войска и вооружение".

Также читайте: Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года, - Ермак о выборах в ОРДЛО

Комментируя вопрос о возможной конституционной реформе в части децентрализации, глава МИД заявил, что еще предыдущее правительство обещало определенные "конституционные изменения на основе децентрализации" в рамках Минских договоренностей, что было сделано под военным давлением РФ, когда гибли украинцы.

Напоминаем, встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, России, Франции и Германии запланирована на 9 декабря в Париже.

Источник: https://censor.net.ua/n3163737
 
 
 Топ комментарии
 
Шо то мне кажится мы накануне грандиозного слива... и нас к этому готовят...а клован давно готов ...
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Хотелось бы уже приступить к обсуждению технических деталей повешения вашей шоблы.
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"В обмен на неприятные, часто компромиссные вещи, которые наверняка нам придется пройти. Например, проведение выборов на оккупированной территории"
Источник: https://censor.net.ua/n3163737
Я понимаю, работа такая - нести пургу, но почему, когда Пристайко рот раскроет, Хуйлом несет?
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Да понятно всё; почти шесть лет ждали чтобы, наконец-то, восстановить наркотраффик.
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Шо то мне кажится мы накануне грандиозного слива... и нас к этому готовят...а клован давно готов ...
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"Он добавил, что важно понять всем, насколько возможно подготовить эти выборы, и чтобы они были честные, свободные и прозрачные. И вообще можно ли говорить, "пока не выведены войска и вооружение". Зебил, говорить можно, но у себя в сортире, а выборы проводить нельзя. С руководителем БДИПЧ ОБСЕ обсудили возможность и технические детали выборов в ОРДЛО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 196 Источник: https://censor.net.ua/n3163737
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Какие нахрен выборы пока ВСУ не на границе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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У зєлєбобових кордон - це адмінмежа Донецької області. Донбабве ж нещодавно видала "офіційний документ", обов'язковий до виконання режимом блазня.
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Хотелось бы уже приступить к обсуждению технических деталей повешения вашей шоблы.
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Ну если даже не на оккупированной территории выбрали малороса который сдавал позиции украинских военным, то даже страшно представить что выберут в лднр С руководителем БДИПЧ ОБСЕ обсудили возможность и технические детали выборов в ОРДЛО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2170
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Які в дупу у гандонів вибори? Років через 50. Може бути. А поки що їм треба особливий статут - "больненькі"(на голову)
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Референдум по ринку землі і по Лугандону.
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В том-то и дело, что этот самый референдум так никто и не будет проводить, хотя Зебил слёзно обещал это всё сделать. В том числе один из первых его законов обещал, что будет закон о референдуме. Н.....л еврей.
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Ну да, счас. До сих пор не понял, с чем имеешь дело?
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Уже никто не говорит о выводе российских войск, разоружении незаконных военных формирований, передаче Украине контроля над границей. Говорят только о том, как бы это с помощью ОБСЕ помягче оформить капитуляцию Украины.
К власти в Украине пришли скоты.
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"В обмен на неприятные, часто компромиссные вещи, которые наверняка нам придется пройти. Например, проведение выборов на оккупированной территории"
Источник: https://censor.net.ua/n3163737
Я понимаю, работа такая - нести пургу, но почему, когда Пристайко рот раскроет, ****** несет?
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А что, когда Ермак или сам Зеленский рот раскрывают, несёт чем-то другим?
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Ну з цими абібасами було ясніше ясного, а Пристайко зараз десь на других ролях...
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Когда в 1993г. мятежники в Москве пытались свергнуть Ельцина, они выдвигали требование возвращение Украины и Белоруси в Россию,если надо то и военным путем. Как потом оказалось это было требованием всего российского общества,которое насквозь пропитано имперским духом. Не было бы Путина был бы другой, а курс России не изменился бы и к ,сожалению, военная агрессия РФ была неизбежна. Это не просто курс Путина, это курс всего российского общества на "возвращение СССР", этим забиты у них мозги, поэтому уйдет один Путин придет другой, а курс не поменяется. Когда российское общество изменится-мы не знаем. У нас выход один - защищаться, не отступать. Любая уступка такому врагу только будет стимулировать его агрессию. Они будут использовать любую щель в нашей обороне, любую слабость,чтобы идти дальше, неся хаос и разрушение.
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Зенон Позняк
О русском империализме и его опасности

https://knihi.com/Zianon_Pazniak/O_russkom_impierializmie_i_jeho_opasnosti-rus.html

Крыніца: газета «Народная газета», 15-17.01.1994

об этом же говорил и Джохар Дудаев...
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дристайка седни зажигат, а завтра опять дристат
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Судячи з того, що нам втирає зекоманда, про ордло і газ, то вже все домовлено, "формула штайнмаєра" єрмаком підписана, збираються для проформи. Україну вже злили, але думають, як цю "перемогу" гарнюньо подати, щоб без Майдану обішлось
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они уже обсуждают технические вопросы выборов. значит решение уже принято.
зебилы - я вас поздравляю.
в выборах будут учвствовать только лугандонские "партии" и очень скоро пушилин и второй **** из домбабве приедут в Киев за деньгами. уроды конченые
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пристайка а чего тытам обсуждаешь если граница еще под контролем рашки и еще из луганды рашка ничего и не коим образом не выводила? шо обмануть украинцев решили? пристайко смотри это чревато и для тебя тоже. евреи в израиль убегут конечно! а ты куда? неужели в ростов?
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пусть только попробуют!!! и живые позавидуют мертвым! (с)
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