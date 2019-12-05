 С руководителем БДИПЧ ОБСЕ обсудили возможность и технические детали выборов в ОРДЛО, - Пристайко

Об этом заявил в комментарии журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина была сегодня в центре внимания, и не только потому что словацкое председательство максимально способствовало тому, чтобы все, что мы хотели было сказано, но и потому, что все министры, которые приехали, знают, к насколько ответственному моменту мы пришли сейчас с вами. И все спрашивали, каждый раз, когда я встречался - один вопрос от всех: чего нам всем ждать в понедельник? Каждый министр, с которым я встречался, каждый журналист. Один и тот же вопрос", - сказал он.

По словам министра, его ответ был "таким как и в Украине. Ничего нового для ОБСЕ мы не привозили. Мы говорим то же, что и дома украинцам: мы предпринимаем честную попытку пройти все-таки по тому пути, который был определен 5 лет назад в Минске. Это - часть договоренностей. Это - поддержка наших западных партнеров в обмен на неприятные, часто компромиссные вещи, которые наверняка нам придется пройти. Например, проведение выборов на оккупированной территории", - заявил глава МИД.

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Министр сообщил, что в Братиславе провел специальную встречу с руководителем БДИПЧ ОБСЕ, которое отвечает за мониторинг выборов.

"Мы с ними проходили технические детали, насколько реально возможно это провести. Хочу сказать, что ее оценка, но она (директор БДИПЧ - ред.) сама должна об этом сказать - что ситуация очень сложная (и мы это сами знаем). Но она даже сложная с технической точки зрения, потому что провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически миссия невыполнимая", - заявил Пристайко.

Он добавил, что важно понять всем, насколько возможно подготовить эти выборы, и чтобы они были честные, свободные и прозрачные. И вообще можно ли говорить, "пока не выведены войска и вооружение".

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Комментируя вопрос о возможной конституционной реформе в части децентрализации, глава МИД заявил, что еще предыдущее правительство обещало определенные "конституционные изменения на основе децентрализации" в рамках Минских договоренностей, что было сделано под военным давлением РФ, когда гибли украинцы.

Напоминаем, встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, России, Франции и Германии запланирована на 9 декабря в Париже.