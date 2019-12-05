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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11410) госслужащие (247) диджитализация (19) Гончарук_Алексей (344)

 Кабмин запустил единую ИТ-систему по управлению персоналом PoClick для работы с госслужащими, - Гончарук

В тестовом режиме начала работу единая ИТ-система по управлению персоналом PoClick, которая охватит более 200 тыс. государственных служащих.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Система PoClick заменит кучу обременительных кадровых процедур - они будут автоматизированы. Госслужба должна быть эффективной, а трудоустройство - простым и удобным", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, Национальное агентство по вопросам государственной службы будет тестировать систему и наполнять ее необходимой информацией: "Уже начали с личных карточек сотрудников и базовых HR-процедур".

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"От этого выиграют все: и государство, и те, кто на него работают. Мы сэкономим и деньги, и бумагу, а самое главное - время, которое люди тратят на переписывание заявлений и бланков вместо того, чтобы приносить пользу стране", - сказал Гончарук.

Планируется, что до конца 2019 года к проекту присоединится Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации. В 2020 году по системе PoClick будут работать госслужащие всех министерств, а впоследствии - и всех государственных органов в Украине, общее количество которых превышает 5 тысяч.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163735
 
 
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Система PoClick
HR-процедур
ИТ-система
чтобы приносить пользу стране
Госслужба должна быть эффективной, а трудоустройство - простым и удобным

Баканов
Мендель
Богдан
Нефтяник-министр обороны

как одно вяжется с другим ?
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Цією системою можна буде контролювати держслужбовців, яких потім змусять голосувати за СН.
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Тобто як завджи. Адмін ресурс він такий, стабільний
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Нифига себе? Неужели в кабмине SIMS установили?
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О чём это они вообще? Да больше чем в половине госучреждений XP, четвертый пентиум и сисадмина нет по штату!
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