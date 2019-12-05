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Все про:забастовка (251) Франция (2147)

 Францию охватили забастовки - протестуют работники транспорта и образования, число бастующих достигло 1,5 млн человек

Крупнейший французский профсоюз Всеобщая конфедерация труда оценивает количество участников демонстраций по всей Франции в 1,5 млн человек,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг газета "Фигаро".

Между тем, по данным МВД Франции, в общей сложности в акциях по стране участвуют около 800 тыс. человек, в том числе 65 тыс. - в Париже.

Отмечается, что многотысячные демонстрации проходят также в Тулузе, Марселе, Лионе, Бордо и Монпелье.

Ранее сообщалось, что в Париже и ряде других крупных городов Франции во время акций протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией.

В четверг во Франции проходит масштабная забастовка профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной, а также образовательной сферы. Французы вышли на улицы городов в знак протеста против запланированной правительством Франции пенсионной реформой. Реформа, в частности, призвана упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Из-за забастовки общественный транспорт во Франции практически прекратил работу. Только 10% высокоскоростных поездов продолжают движение. Кроме того, из-за нехватки персонала приостановлена работа одной из главных достопримечательностей страны - Эйфелевой башни.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163734
 
 
 Топ комментарии
 
Реформа, в частности, призвана упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Правильно, нужно ж где-то деньги брать на содержание ближневосточных цыган, кототые наводнили страну. Разгребайте, дурачьё.
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Думаю Хуйло тут вообще не причём. Макрон реально решил подсократить баблишко на пенсии французам...у нас такое легко прокатило, а французы рогами упёрлись. Хуйло там вообще не причём. Не стоит до безумия преувеличивать возможности плешивого карлика абсурджно выглядит. Никакое Хуйло не выгонит на улицу 1,5 ляма людей. Французы вышли за свой личный шкурный интерес, и это правильно. А терпилы пусть терпят.
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Путин шантажирует Макрона, что тут сказать.
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А у нас зебил сдает страну кацапам, поднимает цены на все, понижает пособия - и никто даже не выходит на улицу против зе
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Макарона не надо шантажировать. путлер похоже купил его с потрохами. ***** продвигает в президенты Франции мадам Ле Пен. Без Британии, Франции и Германии, ЕС развалиться как карточный домик. А там и НАТО затрещит
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Цікаво,Макарон розуміє шо це Пуйло з Лі Пен будують французську наваросію?
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Опять Путен мобилизировал 1,5 млн. своих агентов. Очередной заговор раскрыт!
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ой...ну и до "нормандского" ли ******** сейчас Франции ?
знаки...везде знаки ))))
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ага...певно кремліни шантажують макарона перед збориськом нормандської четвірки.
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Не разбираешься в политике - не анализируй.
При чём тут ***** и пенсионная реформа?
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бубочка молится чтоб господа все в Париже прибыли и главный пуйло не испужался митинга
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Реформа, в частности, призвана упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Правильно, нужно ж где-то деньги брать на содержание ближневосточных цыган, кототые наводнили страну. Разгребайте, дурачьё.
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Думаю ***** тут вообще не причём. Макрон реально решил подсократить баблишко на пенсии французам...у нас такое легко прокатило, а французы рогами упёрлись. ***** там вообще не причём. Не стоит до безумия преувеличивать возможности плешивого карлика абсурджно выглядит. Никакое ***** не выгонит на улицу 1,5 ляма людей. Французы вышли за свой личный шкурный интерес, и это правильно. А терпилы пусть терпят.
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Вот это я понимаю, настоящие нерабы. Всегда борются за свои права. Причем за реальные права, а не за несбыточные фантазии и сказки.
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Макронище учит Украину, как жить, а в своей стране полные завалы! Жёлтые Жилеты с ноября возобновили забастовки по выходным.
1,5 млн бастующих, и среди недели - это огромный показатель!
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Макрон пусть наведет порядок в своей стране, а не поучает Украину, как ей жить, сам при этом поддерживая путлера.
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Так и нужно предателю терпиле макрону, куйло подкет дровешек в забастовки.
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В конечном счете бастовать или нет, это дело французов. Только возникает интересный вопрос. Почему чем больше Макарон дружит с ******, тем больше штормит Францию? А если он еще какие-то нищаки получил от путлера, то следующим президентом Франции может стать фашистка Ле Пен

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У нас в Украине тоже на 8 декабря митинги будут проводить порох, юлька и вакарчук при поддержке пуйла против Зеленского.
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Во Франции очень сильные общественные объединения с огромным опытом, там отстаивать свои права люди умеют. Молодцы.
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Вот до чего доводят популисты и клоуны при власти. Это всё будет и в Украине в 2020-м. А начнётся это с обвала курса гривны в январе.
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