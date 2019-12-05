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Все про:МИД РФ (1276) Донбасс (20112) Ермак Андрей (47)

 "Контрпродуктивно", - в МИД РФ отреагировали на слова Ермака о стене на границе с Донбассом

В министерстве иностранных дел России отреагировали на слова помощника президента Украины Андрея Ермака о возможности в случае провала переговоров отгородиться стеной от оккупированной части Донбасса.

"Контрпродуктивным" заявление Ермака назвал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал он.

Руденко утверждает, что для России главной задачей саммита является подтверждение "приверженности Киева, Донецка и Луганска Минским договоренностям". Эти соглашения должны оставаться "основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", отметил дипломат.

Читайте на Цензор.НЕТ: По итогам нормандского саммита может быть принят документ необязывающего характера, - Песков

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в случае провала мирных переговоров у Украины есть "план Б". "Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - сказал Ермак.

Полный текст выступления Ермака на конференции в Лондоне читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3163733
 
 
 Топ комментарии
 
Срашкины агенты устраивают цирк для зеобабов.
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стеной надо отгораживаться от лугандонцев
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Стеной отгораживаться нужно от РФ, а не от наших территорий.
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Стеной отгораживаться нужно от РФ, а не от наших территорий.
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стеной надо отгораживаться от лугандонцев
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там РФ..вот когда уйдут тогда и разгородим
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Яка там стіна? Капітуляція Зє і зєлєпутів. Із змінами до Конституції. А словеса про стіну для окозамилювання. віруючих во Зєлю.
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А подписание минских договоренностей вы не считаете капитуляцией?
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Вася, а твій сизоносий вождь боявся навіть заїкнутися про те, що українці можуть розсердитися і дати москалям поносити цей чемодан без ручки під назвою Лугандон. Навпаки, цей невдаха Порошенко тільки й міг ляси точити з "апалчєнцамі" у Мінську.
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щас у зеленых быстренько выступят и скажут "вы не так поняли" или "он такого не говорил". как обычно они делают
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Срашкины агенты устраивают цирк для зеобабов.
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Интересен вопрос цены. Сколько заплатят украинцы за нежелание воевать с оккупантом - т.н. "конец войны"
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Украинцы уже много заплатили за нежелание воевать Порошенко и его соратников.
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Та это понятно что зебило-русня уныло пытаются приписать сюда Порошенко. Это только больше веселит, и дает ему респектов за то что воспламеняет руснявые пердаки.
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домашняя заготовка по отмазке агента Ермака
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арсений без работы дайте сени шанс
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"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ
Общество 05-дек, 20:289 685 0

В сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Минобороны и Генштаб.

Он прибыл туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

"Наш "солнцеликий" был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!" - возмутился он.

По словам Грома, оружие воинам вернули только после отъезда президента.

В комментариях под постом развернулась горячая дискуссия, где люди также выразили свое возмущения из-за такого страха перед защитниками Украины.

"Он скоро и своей тени бояться будет", "Как они его терпят после таких откровенных проявлений неуважения и недоверия?", "Лютый п*Zдец", "Что-то так "приятных" новостей много!", "Сидел бы в "Квартале", писал бы шуточки для люмпенов и был бы богатым и знаменитым. Нет, бляха, полез государством управлять. Это не на рояле х*ром, здесь ум надо", - взорвались жесткой критикой украинцы.

В комментариях под постом развернулась горячая дискуссия, где люди также выразили свое возмущения из-за такого страха перед защитниками Украины.
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Шо, это серьёзно было такое?
Говорят, что охраны было не два автобуса, а два поезда!
А насчёт того, что скандал нужно разгонять, то тут вы правы
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ЗЕбилам начинают раздавать рогатки, что бы защищали своего боХа от Украинцев. Ты в очередь стал?
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БРЕХЛИВАЯ ПОРОХНЯВАЯ ПОРТЯНКА! "офицер ВСУ" Александр Грамарчук (Гром) - это упоротый порохобот утверждающий что он "громадський діяч", а "Обозреватель" цитирующий "офицера" - интернетиздание принадлежащее еще одному упоротому по фамилии бродский!
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Клево прижали кацапскую сволочь! Амеры, как по нотам все расписали.

А Путин нашего Петьку послал мотаться по европам и топить против Зеленского. Хфабрику, сказал, не отдаст, канхветную, если что...
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Зачётная фотка: Ху*ло со стерхами летает и срёт остальным "пернатым" на головы. "Контрпродуктивно", - в МИД РФ отреагировали на слова Ермака о стене на границе с Донбассом - Цензор.НЕТ 535
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Ну як сказав Ермак добавить їм полномочій
Комендантська година з 00-00,торгівля спиртним до 23-00,поки що більшого щастя їм і не треба
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торгівля спиртним до 19-00 или до захода солнца. комендантська година з 21-00 до 06-00.
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У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - сказал Ермак.

Сказал, что отгородимся от донецко-луганских арабов и заживём, как в Израиле. Начало есть - нами правят евреи.
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Американцам, для введения очередного пакета санкций, нужно проявление недоговороспособности путинских индюков. Это и будет продемонстрировано 9 декабря.

Хватит гнать на Зеленского. Все он делает правильно. Это ворюга Петька не хотел накинуть аркан на Путина, а Зеля быстро разобрался, что к чему.
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"А Зеля быстро разобрался"
Гениалиссимус Зеля...

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
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"Зеля быстро разобрался, что к чему"

😀😀😀
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Росіянія ****** непотріб Україні ,як каменюку на шию потопельнику.
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Кремль як вогню боїться стіни, яку насправді тре було збудувати ще у 2014 після Іловайська, адже відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ. Але петя повісив на Україну забезпечення лугандонівської ракової пухлини і підписав "безальтернативний" мінський договорняк з формулою шайтанмаєра і пропхав особл статус Луганди з амністією для бойовиків. Зелений скоморох всю цю зраду ім пукіна/парашенка сьогодні успішно імплементує...
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Так стіна. На нанотехнологіях, з лазерами, термінаторами і зоряними крейсерами. Непробивна для всіх видів російської артилерії і навіть авіації.
Казкові наївні ідіоти
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То чому ні, я так і не почув, високоінтелектуальний запроданцю ?
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нагнетают... нагнетают......хотя все понимают что на выходе - пшик
стрелять не перестанут... войска х.ло не отведет.. на свой кордон не выйдем..
осталось прогнуться под забаганки лугандона...и начать им выплачивать контрибуцию...
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ну так отгородиться финансово..оккупировали-кормите и поите..а мы будем страну развивать..Примеров много..Германия Корея Израиль
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не-не....так срашке не интересно...ей надо впихнуть невпихуемое обратно, чтоб во-первых Украина на долгие года откинулась назад, имея замороженный и конфликт (и огромное количество боеприпасов и заминированных территорий) и отток денег на разрушенные и разграбленные села-города, а во-вторых - рашка красиво начнет выходить из под санкций (Крым конечно еще беспокоит...но на фоне лжемира на востоке... про него постараются быстро забыть)
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земляки, а вы поняли что рашисты боятся получить лугандон под свое попечительство! это ведь лугандонрвску ватную орду поить и кормить надо будет за счет своих работяг и пенсионеров.
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Да ничо они не боятся.
На россии таких лугандонов вся федерация,все что за МКАДом.
Лугандоном больше лугандоном меньше.
Тут дело не в этом.
А в санкциях.
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а оно все вместе - т.е гибридно.. но согласись что они такую развязку не ожидали!
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Як пише ТСН : "ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОСТАВ НА ОБКЛАДИНЦІ ЖУРНАЛУ TIMЕ"
Цікаво,а що вони напишути про свіженьку статтю в The New York Times : Zelensky's Opponents Fear He Is Ready to Capitulate to Russia
«В 2014 році, коли російські війська окупували його країну, пан Зеленський в Москві жартував, що російських військ в Україні нема: вони стоять на кордоні, а кордон «сам по собі потроху пересувається вперед».
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Что и требовалось доказать. ***** важнее впихнуть 5 млн сепаров и даунбаситов в украинское общество чем просто отсоеденить ОРДЛО от Украины. Зачем же нам кремль каждый день устраивает страшилки с раздачей кацапских паспортов даунбаситам? Неужели таким образом пугает и раздразнивает Украину чтобы побыстрее шли на условия *****, боясь что *маладые недореспублики* отделятся от нас?
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заберите к себе этого ермака(швондера)
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а ты то чего нервничаешь? неужели из чудесного края дебилов шахтеров и кормильцев? ермак конечно тип неприятный, но в данном случае он прав абсолютно! рашка не ждала такой развязки .... и не хочет вечно поить и кормить дебилов.
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Эсли российским фашистам что то не нравится значит это правильное направление. Это ж очевидно что больше всего Россия боится решения Украины оградится от ДНР/ЛНР которыми она же и управляет.
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все інтерв'ю цього мудака єрмака просто тупий розвод лохов зеля вже злився *****
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как говорится будем посмотреть. помнишь его встречу с ветеранами АТО в Киеве. он там именно этот шаг назвал планом "Б". и если что то будет не так то ветераны обязательно ему напомнят о обещании. видишь путен не ожидает от Украины такого шага, значит верен именно он! ну пусть теперь куйло с командой думают что им на встрече в париже киздеть.....
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Ввести уголовную ответственность за двойное гражданство и всем кто получил кацапские паспорта или паспорта террористических организаций типо *днр* анулировать украинские паспорта и вышвырнуть из Украины.
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конечно контрпродуктивно! от рф нужно стеной граждаться да побольше, а вовсе не от наших оккупированных территорий!
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***** важнее чтобы 5 млн. ордиловцев на выборах выбрали проросийскую власть в Украине. Поетому даунбаситам нужно вместо паспортов выдать временные справки запрещающие голосовать на переходной период 10-20 лет. Так же если ОРДЛО хочет автономию или особый статус то етот закон должен так же иметь запрет им участвовать на всеукраинских выборах в парламент и президента Украины. Пускай себе обирают главаря ОРДЛО как хотят но в Украину со своим рылом не лезут.
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План відмежуватися від Лугандону, тим самим повісивши утримування цих ватних районів на москалів, дуже дратує кремлядєй і свідків сизоносого гетьмана. Савпвдєніє? Нє думаю.
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