 "Контрпродуктивно", - в МИД РФ отреагировали на слова Ермака о стене на границе с Донбассом

"Контрпродуктивным" заявление Ермака назвал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал он.

Руденко утверждает, что для России главной задачей саммита является подтверждение "приверженности Киева, Донецка и Луганска Минским договоренностям". Эти соглашения должны оставаться "основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", отметил дипломат.

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Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в случае провала мирных переговоров у Украины есть "план Б". "Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - сказал Ермак.

Полный текст выступления Ермака на конференции в Лондоне читайте здесь.