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 Политика Украины
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Все про:Путин (25210) Яценюк (7791) нормандская четверка (838) Галадза Лариса (1)

 Яценюк: Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит

Арсений Яценюк считает, что основной задачей Путина во время нормандской встречи будет "внести раскол между Украиной, Германией и Францией и создать еще несколько ловушек а-ля "Минск".

 Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" отметил в четверг, 5 декабря, открывая форум по молодых лидеров во Львове, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.

"Основная геополитическая стратегическая цель российского президента - восстановить советскую империю. СССР - версия 2.0. Вот ноль они как раз и получат ", - сказал он.

Для реализации этой цели другого инструмента, чем поглощение Украины и восстановления сфер влияния, не существует, подчеркнул Арсений Яценюк: "Никакой советской империи не было и не будет без Украины. Но Украина там никогда не будет, поэтому не будет и этой империи. Однако, Путин этого не знает ".

"Путин хочет стать исторической личностью, по-новому разделила мир. Он не может это сделать без Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк: Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит 01

Для этого, по словам Арсения Яценюка, нужно новое союзное государство, в основе которого - Украина, а также и Беларусь: "Не исключаю, что Путин видит себя на следующий срок уже президентом союзного государства. Это совсем другие масштабы мышления - имперские".

"Им нужна слабая Украина. Слабая во всех смыслах: институционально, экономически, энергетически ", - подчеркнул он.

"Для Путина крайне важен раскол западного мира. Он работает над этим каждый день - в Европе, в Северной Америке. Он работает над этим по всему миру, очень комбинационно. Путин создает конфликты, поднимает ставки, торгует воздухом. Но проблема в том, что этот воздух покупают, в том числе и определенные западные партнеры. Он очень опасный игрок", - сказал Арсений Яценюк.

Задача Путина во время нормандской встречи, подчеркнул лидер НФ - "показать себя миротворцем, снова попробовать переложить вину на Украину в нереализации "Минска".

"Есть ли хоть один пример в мире, когда Россия решила конфликт? Абхазия, Осетия, Приднестровье? Сирия или Венесуэла, куда Россия влезла? Это страна, которая создает конфликты, играет на этих конфликтах и ​​повышает ставки", - добавил он.

Кремль, по словам Арсения Яценюка, пытаться внести раскол между Украиной, Германией и Францией и "создать еще несколько ловушек "а-ля  Минск".

Лидер НФ добавил, что никогда не был сторонником Минских договоренностей и всегда публично заявлял об этом: "Именно поэтому когда наши партнеры по коалиции хотели включить Минские соглашения как юридически обязывающие для Украины в закон о деоккупации, фракция и партия, которую я возглавлял и возглавляю, отказалась от этого".

"Какая интерпретация Минских договоренностей? Кто как их читает? Могу сказать, как мы их читаем. Мы их читаем в той форме, в которой написано в законе Украины о деоккупации от 18 января (2018)", - добавил лидер "Народного фронта".

В то же время Арсений Яценюк выразил надежду на поддержку позиции Президента Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона: "Меркель - это один из основных лидеров свободного мира. Она, несмотря на все противоречия в Европе, всегда стояла вместе с Украиной. Надеюсь на франко-германский альянс, который помогает Украине. Поэтому наша переговорная позиция: нас трое - я надеюсь на это, Россия - одна ".

"То, что заявит Президент как глава украинского государства, четко, безапелляционно и недвусмысленно - будет поддержано и Германией, и Францией. Нет другой опции", - добавил Арсений Яценюк.

Первый региональный форум по безопасности молодых лидеров проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.

Тема нынешнего форума - "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины.

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратился новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.

Источник: https://censor.net.ua/n3163732
 
   
 Топ комментарии
 
щас кацапов с ольгино налетит как дерьма с вентилятора и начнется срач сеня то.. кролик это .. какие вы сука предсказуемые ебланы лишнехромосомные)))
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изиды падло,ты уже поруководило, стен настроило,в америку с баблом убежало и говнякаешь сдалека, разодрали бы тебя на атомы,попадись ты народу в темном переулке
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Кролік стає тєорєтіком. А що робити, якщо його партійні проекти повний нуль і зараз і в найближче століття.
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шо такое?кацапню до сих пор от моджахеда сени типает? так отож...
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Яценюк, це тест на лухандонську і лахтинску публіку на Цензорі..

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Нужно Сеню сделать министром иностранных дел. Когда отсидит.
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ООО! Кролик "всплыло")))
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Сеня Яценевич в СССР 2.0 первым бы орал в телефон "Вова! Вова!" и попросил бы себе должность комиссара.
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не достроил сеня заПор
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Есть важная должность на мясокомбинатах,
С красивым названьем: Козел-провокатор.
Овец этот козлик приводит на бойню.
Их рубят, а он наблюдает спокойно.
- Сергей Волков, из сборника стихов «Не Унывай»
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гы...интересные у тебя авторы.чо,в ольгино других не знают?
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Опять всплыло "это".
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Яценюк говорить правильно, але ніхто не забув як юля і ти привели Авакова до керівництва МВС. Тепер тобі до побачення.
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они все балакают по украински правильно а воруют еще больше
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Боже храни Америку : США готовятся ввести обширный пакет серьезных санкций против России. Под удар попадут российские нефть и газ: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/05/118613/ssha-gotovyatsya-vvesti-obshirnyj-paket-sereznykh-sanktsij-protiv-rossii--pod-udar-popadut-rossijskie-neft-i-gaz.shtml
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Лично должен был строить даже когда в отставку отправили?
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Кролик кушать захотел - в народ пошёл Яценюк: Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Цензор.НЕТ 8533
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Тоесть доказательств у вас дебилов никаких нету???
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У дебилов одно доказательство - их дебильность!
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Перефразирую Сеню. Основная геополитическая стратегическая цель Ху*ла российского президента - спереть всё, что можно из параши под сказки об "восстановить советскую империю". Источник: https://censor.net.ua/n3163732
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щас кацапов с ольгино налетит как дерьма с вентилятора и начнется срач сеня то.. кролик это .. какие вы **** предсказуемые ****** лишнехромосомные)))
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как там в майами кроль?
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иди егель собирай казламордый, оно тебе надо что там с Майами???
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кролю надо срочно присвоить звание учитель года
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на фоні попередників теперішня влада така куца і боязка..
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нікчемна, невміла, подекуди неадекватна і хамовита..
це не всі епітети.
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Раздался голос из руин и острый запах нафталина:
«Люди! Я живой! Мне опять в жопу или уже можно баллотироваться?»
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Все олигофрены уже проослоумили в коментах?
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