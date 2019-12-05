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 Политика Украины
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 Россия пытается вбить клин в отношения Украины с международными партнерами, — замглавы МИД Боднар

Россия постоянно пытается вбить клин в отношения Украины со многими международными партнерами, осуществляя провокации, направленные на ухудшение двусторонних отношений.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия пытается "вбить клин" в отношения Украины со многими нашими партнерами. Раскручиваются темы и специально осуществляются провокации, которые должны, по ее замыслу, привести к ухудшению и даже разрушению двусторонних отношений", - сказал Боднар.

В качестве примера дипломат напомнил о провокациях РФ относительно темы исторической памяти и попытках влияния на нацменьшинства в Украине.

"Например, в отношениях с Польшей одной из таких тем была историческая память. Были также провокации, направленные против национальных меньшинств в Украине, чтобы внести раздор, поссорить с румынами, болгарами, которые проживают на территории Украины, и ухудшить отношения с соответствующими государствами", - сказал Боднар.

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В случае Польши он указал на существенное улучшение в некоторых важных вопросах с сентября этого года, после возобновления поисково-эксгумационных работ.

"Украинская организация, которая была выбрана польской стороной, получила разрешение на поиск и проведение соответствующей работы во Львове. Конечно, это должно быть сбалансированное сотрудничество, и мы настаиваем на восстановлении украинских памятников на территории Польши", - подчеркнул Боднар.

Он также отметил, что никакие провокации РФ в Турции, такие как, например, визит депутата Госдумы Натальи Поклонской, не имеют влияния на отношения Украины и Турции и реализацию совместных планов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163731
 
 
 Топ комментарии
 
Справді росія вбиває цей клин, але зебільнє МЗС допомагає росії це робити.
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Боже храни Америку : США готовятся ввести обширный пакет серьезных санкций против России. Под удар попадут российские нефть и газ: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/05/118613/ssha-gotovyatsya-vvesti-obshirnyj-paket-sereznykh-sanktsij-protiv-rossii--pod-udar-popadut-rossijskie-neft-i-gaz.shtml
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Имя этого клина препиздент зеленский
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Все вірно він говорить. Одне дивно, що таке говорить за 4 дні до ОМРІЯНОЇ зустрічі Пуйла з ЗЄлєпутом.
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Погода на Майдані 8 грудня, 13 година. Без опадів, 6 градусів тепла, безвітряно. Везе Зє на погоду.
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Так и есть, агент кремля "Лолита" ездит по миру и пытается настроить западных лидеров против действующей украинской власти. Жалкие попытки, но ***** чтобы сохранить застой последних 4-5 лет сейчас пойдет на все.
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Сажать нужно быстрее, этого хитрожопого жука. Явно играет в руку Путина, наш липецкий дружок.
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Справді росія вбиває цей клин, але зебільнє МЗС допомагає росії це робити.
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Боже храни Америку : США готовятся ввести обширный пакет серьезных санкций против России. Под удар попадут российские нефть и газ: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/05/118613/ssha-gotovyatsya-vvesti-obshirnyj-paket-sereznykh-sanktsij-protiv-rossii--pod-udar-popadut-rossijskie-neft-i-gaz.shtml
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если бы не клин да мох был бы зеля не лох
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Заходил недавно на белорусские сайты. И там уже в комментариях кремлевские тролли обзывают белоруссов свидомыми.
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