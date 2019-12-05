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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Песков (992) нормандская четверка (838)

 По итогам нормандского саммита может быть принят документ необязывающего характера, - Песков

В Кремле есть сдержанный оптимизм относительно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящим в Париже саммитом в нормандском формате, по его итогам может быть принят документ необязывающего характера.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В эфире телеканала "Дождь" Пескова спросили, следует ли ожидать "прорыва" по итогам саммита в "нормандском формате".

"Смотрите, если вы говорите "прорыв в российско-украинских отношениях", то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм", - сказал Песков. Он пояснил, что лидеры "уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение".

"Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегчённого выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет - мы знаем весь набор проблем, - но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это не будет Минск-3", - Пристайко о проекте решения саммита нормандской четверки

Пресс-секретаря Путина спросили, следует ли ожидать по итогам саммита в Париже "какое-то соглашение, устное или письменное".

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что первый позитивный момент - это уже сама встреча.

"Второе - действительно, была проделана домашняя работа и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи. Это необязывающий документ, необязывающее соглашение", - сказал Песков.

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При этом, по его словам, "в любом случае, в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание. Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы", - сказал он.

Так или иначе, по его словам, "состоятся отдельные двусторонние встречи президента Путина со всеми участниками "нормандского формата", что тоже очень ценно в нынешней ситуации".

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Источник: https://censor.net.ua/n3163728
 
 
 Топ комментарии
 
Разведут тупого клоуна легко. Самый прикол что кловун даже не поймёт где и как его развели))))
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То это из за этой туалетной необязывающей бумажки наш клоун готов сапоги Хуйлу лизать и на всё согласен??
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То это из за этой туалетной необязывающей бумажки наш клоун готов сапоги ***** лизать и на всё согласен??
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Разведут тупого клоуна легко. Самый прикол что кловун даже не поймёт где и как его развели))))
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Посмотрим... Пока 5 лет разводили Порошенко.
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Здорово прижали кацапов! Украина демонстрируе готовность к решению проблемы, а Путин всрался и не знает, что делать. И ради бога, верните клоуна Порошенко из Европы. Он уже там всех затрахал.
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чуется, шо дымзавеса, выделяемая местными носителями химического оружия будет неслабой
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...может быть принят документ необязывающего характера... Как и Будапештский Меморандум
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Любимое занятие кацапов...принятие документов необязывающего характера.
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напрімєр, Будапєштскова мєморандума
(****** севодня...)
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Сергій Таран / Sergiy Taran‏ @sergiy_taran 33 минуты назад

Сьогодні 25-річчя Будапештського меморандуму, який ідеально доводить вартість «міжнародних гарантій безпеки» після роззброєння армії.
І саме зараз готуються перемовини про чергові «міжнародні гарантії» - після «відведення армії» на сході.
Українська історія любить круглі дати.
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Боже храни Америку : США готовятся ввести обширный пакет серьезных санкций против России. Под удар попадут российские нефть и газ: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/05/118613/ssha-gotovyatsya-vvesti-obshirnyj-paket-sereznykh-sanktsij-protiv-rossii--pod-udar-popadut-rossijskie-neft-i-gaz.shtml
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Зеленая мартышка уже и побрилась для встречи в париже,и войска отвела,и мост в станице луганской боевикам отдала, а кремль ей опять по губам поводил.☺
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А Петя невостребован?
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Причём каждой сразу "туда", и зашить, чтобы не вылез.
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ги-ги, ужо отползають..?

Жадібний Хаскі‏ @GreedyHusky 2 часа назад

Буде унікальна можливість подивитись, як маріонетки робитимуть вигляд, що ведуть переговори. Унікальна, клята, ***** можливіть.
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Знайомтесь - це Анатолій! 6 годин він безкоштовно пригощав кавою людей, які гасили пожежу в Одесі.
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ну если ето сходняк тока на винца французского посербать,
то ето еще не самый плохой вариант.
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Бесспорно идеальным для Украины было бы подписание документов с кацапами на туалетной бумаге. Хоть какая то польза от бумаги.
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Коротше, в Кремлі все вже написано. 9-го Зеленський просто підпише.
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Извините за прямоту ,коллеги,но ***** нам встреча, в результате которой, будет подписан документ,не обязательный к выполнению?
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