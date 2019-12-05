 Когда не хватает аргументов, до#бись до орфографии. "Тупой овцой и не пахло", - Лерос о конфликте с однопартийцем Бужанским

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Фейсбук.
"Когда не хватает аргументов - до#бись до орфографии! А если ситуация выходит из под контроля, смещай акценты и закатывай театральное представление. ПС. Как видим, никаким оскорблением личности, уж тем более "тупой овцой" и не пахло", - написал Лерос.
Он отметил, что намерен отстаивать проукраинскую позицию "в частных чатах, в парламенте, в фейсбуке, и где угодно".
Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.
Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь".
Позже СМИ опубликовали переписку в чате "Sluga Speakers", которая страла поводом для конфликта. В ней нардепы обсуждали законопроекты в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Так, судя по фото, Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении в чате.
"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук. Ответ Лероса выглядел следующим образом: ""Нех#й делать".
Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.
"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке. В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в августе вновь нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал журналистку НВ Ольгу Духнич "тупой овцой". Она же, в ответ, сравнила народного избранника с "голубем, который нагадил на рукав пальто".
Ранее Духнич в ходе интервью с главой партии "Слуга народа" охарактеризовала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временам Виктора Януковича".
Позже свою реакцию обнародовала партия "Слуга народа". Политсила осудила высказывания Бужанского и извинилась перед журналисткой, но отметила, что реакция нардепа является "достаточно понятной" и попросила журналистов впредь воздерживаться от "такого рода оценочных суждений".
продати українську ЗЕМЛЮ це "проукраинская позиция" ?
От нехай що хочеш зелені говорять, шукають собі виправдання, але такого ГАНЬБИЩА країна ще не знала.
Прибывшего туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины, главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром), сообщает «Обозреватель».
«Наш «солнцеликий» был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!», - возмутился Гром.
По его словам, оружие воинам вернули только после отъезда президента.