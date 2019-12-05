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 Политика Украины
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 Когда не хватает аргументов, до#бись до орфографии. "Тупой овцой и не пахло", - Лерос о конфликте с однопартийцем Бужанским

Народный депутат из фракции СН Гео Лерос прокомментировал опубликованную СМИ переписку в чате "Слуги народа" из-за которой он подрался с однопартийцем Максимом Бужанским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Фейсбук.

"Когда не хватает аргументов - до#бись до орфографии! А если ситуация выходит из под контроля, смещай акценты и закатывай театральное представление. ПС. Как видим, никаким оскорблением личности, уж тем более "тупой овцой" и не пахло", - написал Лерос.

Он отметил,  что намерен отстаивать проукраинскую позицию "в частных чатах, в парламенте, в фейсбуке, и где угодно".

Читайте: "Легкое толкание было и все", - Лерос о драке с Бужанским

Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.

Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь".

Позже СМИ опубликовали переписку в чате "Sluga Speakers", которая страла поводом для конфликта. В ней нардепы обсуждали законопроекты в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Так, судя по фото, Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении в чате.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук. Ответ Лероса выглядел следующим образом: ""Нех#й делать".

Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке. В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, в августе вновь нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал журналистку НВ Ольгу Духнич "тупой овцой". Она же, в ответ, сравнила народного избранника с "голубем, который нагадил на рукав пальто".

Ранее Духнич в ходе интервью с главой партии "Слуга народа" охарактеризовала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временам Виктора Януковича".

Позже свою реакцию обнародовала партия "Слуга народа". Политсила осудила высказывания Бужанского и извинилась перед журналисткой, но отметила, что реакция нардепа является "достаточно понятной" и попросила журналистов впредь воздерживаться от "такого рода оценочных суждений".

Когда не хватает аргументов, до#бись до орфографии. Тупой овцой и не пахло, - Лерос о конфликте с однопартийцем Бужанским 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163727
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по всему этот представитель зеленого стада матом не ругается...он матом разговаривает...
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Зелена пліснява жреться... Це добре, скоріше підуть в небуття!
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"жостко" у їх там ...у яременка запитайте що і по чому
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Судя по всему этот представитель зеленого стада матом не ругается...он матом разговаривает...
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...Он отметил, что намерен отстаивать проукраинскую позицию "в частных чатах, в парламенте, в фейсбуке, и где угодно"Источник: https://censor.net.ua/n3163727
продати українську ЗЕМЛЮ це "проукраинская позиция" ?
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Зелена пліснява жреться... Це добре, скоріше підуть в небуття!
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ну как можно, явного бандюгана, который только по фене ботает, заводить в раду
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няньки и фотографы от "партии" Скотов Урода бьют друг другу мордяки..какая милота..ммм классс. Главное не останавливайтесь шуты гороховые..
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Пожалуй соглашусь.. препиЗЕдент должен выступить с официальным пояснением и обьяснить своим 73% ЗЕбилам овца она или не овца!! партия должна быть открыта для народа и полностью прозрачна. ЗЕбилы имеют полное конституционное право знать кто овца, а кто не овца!!!
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Ще такої ганебної ради НЕ БУЛО.
От нехай що хочеш зелені говорять, шукають собі виправдання, але такого ГАНЬБИЩА країна ще не знала.
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Просто такого кошмара трудно было представить сборище озабоченный хамов извращенцев и плачущих за баблом и просто темных личностей трудно было себе представить хотя о чем я в ОПУ еще страшнее
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Он хоть знает, что такое "орфография"? Я не знал, что проукраинская позиция монгольским сленгом аргументируется.
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а овца как? довольна? такие знаковые мачо Бужанский (синий угол-звезда давида) и Геворкян (красный угол -2000 летие христианства) подрались ( Подрались??? так они и дратся не умеют -толкали что-то куда-то) из за такой гарнюни и разумныци служанки Народа! Веееее...
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гео це местный нео и такая вот, м...ть, местная матрица
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В сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Минобороны и Генштаб.
Прибывшего туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины, главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром), сообщает «Обозреватель».
«Наш «солнцеликий» был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!», - возмутился Гром.
По его словам, оружие воинам вернули только после отъезда президента.
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Инфантильные мужчины, например, такие как Бужанский предпочитают внешние эффекты, спонтанность и баравду. взрослой осознанности и ответственности. Инфантильный подросток не способен нести ответственность даже за себя самого, а тем более за других. Больно, что в Раде текущего созыва мы видим взрослых, якобы состоявшихся мужчин, с психологией асоциального подростка. "Блажен кто вовремя был молод, блажен кто во время созрел", как говаривал господин Пушкин, но это не про Лероса, Бужанского, Яременко и похоже дух педросткового балагана суть всего этого сборища "Слуг". И эти полупокреные истерички и подонки решают судьбу моей страны, которая на волоске сейчас висит . ЭТО Больно и это наказуемо. Мы, активная часть общества, обязательно накажем и Слуг и Каломойского и премыкающееся в образе президента и агентов Хремля Портнова и Ермака, выкинем их рано или поздно из властных коридоров, а то и похуже. Но ключевой вопрос Когда уже наконец начнется третий Майдан?
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да какая разница кто там кого считает тупой овцой?.. там целая отара болванчиков, которую используют в своих целях
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