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 Политика Украины
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Все про:комитет (442) отставка (2482) Арахамия (173) Яременко Богдан (86) Слуга народа (549)

 "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН"

Вопрос увольнения народного депутата Богдана Яременко с должности главы комитета ВР по международным делам повторно рассмотрят на заседании фракции "Слуга народа".

Об этом журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, фракция не проговорили этот вопрос.

"Мы немного не подготовились и не проговорили этот вопрос на фракции. Сейчас немножко сбились с голосованием. Будем искать решение, или иные кандидатуры,или повторно ставить - еще не определено. Мы будем решать это всей фракцией", - заявил Арахамия .

По его словам, заседание фракции планируется собрать перед следующей пленарной неделей, который продлится с 16 по 20 декабря.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3163726
 
 
 Топ комментарии
 
прыжками в Трускавец на переподготовку.
не подготовились они....
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Зебилы, а как так получилось что по сравнению с зебилами даже Кива выглядит адекватно? "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 1523
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Не подмазали турбину и турборежим не включился. А каждый водитель знает - турбины очень требовательны к смазке. "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 1083
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Зебилы, а как так получилось что по сравнению с зебилами даже Кива выглядит адекватно? "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 1523
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а хто такі це зебіли? як ви їх розпізнаєте?
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а их видно и слышно везде - дочка в собесе сегодня просидела 1.5 часа за справкой о том что ничего ей от собеса не надо и рассказывает тётка одна вдруг громко начинает хвалить зелю что тот поднял минимальную пенсию до минимальной зарплаты так её бабки там же чуть на запчасти не разобрали успела сбежать\ это какой дебильной зебилкой надо быть что бы в собесе пиз"еть про пенсии \ пришла и спрашивает - им что деньги платят за хвальбу этой жабы ?
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потому, как кива никого не приглашает за 100дол и не унижает- просто сидит себе в раде и тихонько дрочит
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правильно, берите пример с кивы- не тратьте бабло, дрочите сами
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прыжками в Трускавец на переподготовку.
не подготовились они....
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Та не знаю. Если они в Раде дрочат и проституток заказывают, сложно представить себе, чем они в Трускавцах занимались!
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та чем бы не занимались лишь бы всегда подготовлены были,
а то етот не готов проституку нормально снять, другой не готов его за ето в отставку отправить - неготовенькие какие то все
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та хай лишається: show must go on! що означає шоу має тривати.
Та й нічого такого злого він і не зробив - безобідний персонаж..хоча і трохи депресивний.
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Там не надо готовиться.
Там Анал Табу!
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Не подмазали турбину и турборежим не включился. А каждый водитель знает - турбины очень требовательны к смазке. "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 1083
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К чему Арахамия не подготовился точнее не подготовился и обосрался по самое нехочу "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 4880
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Просто "я не хочу напружуватись"© - це політика турбошмарклів?
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ссут в глаза и рты зеленым овощам
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Могли бы для иллюстрации и фото Арахамии выложить...
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Да, чечетов смог бы это зельоное быдло повести за собой взмахом руки! Подумаешь! Какой-то 17-й этаж!)))
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Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже. (с)
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Брехуни,шулера и мошеннікі,скажу я Вам!!!
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Не дали команды （конверта с баблом）зеленому стаду...оно и не голосовало...
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"Будєм рєшать ето всей ЗЄшоблай... гдє то в баньке, с блєдямі і коксом"
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Нічого, Яременко теж не часу не буде гаяти. Він їх по сматфону без аналу викличе?
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Какими дебилами только наполнена эта верховная рада, если зеленые мартышки даже не поняли что своим голосованием по сути узаконили вызов проституток в ВР 🙉
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Леделюбу и Ледеведу Яременке надо действовать на опережение - заманить АРАхамла за колонну и, применив к нему степень устрашения «анал-табу», срочно сделать из него леди, шоб не гавкав.
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Це голосування підтвердило,що в СН більшість мерзенні збоченці і головне--моральні уроди!
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калька с мудрого и простого украинского нарида....
он выбрал...
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

Служба безопасности Украины (да-да, там где шефом тоже "стропроцентно свой пацан") возбудила уголовное дело против Героя Украины 82-летнего Степана Хмары "за угрозу жизни президента".
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та богдаша просто давидику ссылочку кинул, а потом они трудились всю ночь напролет, а потом все устроилось
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