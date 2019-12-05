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Все про:Одесса (5771) пожар (3789)

 Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины, - "Думская"

В четверг вечером из-под завалов сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) достали тело женщины,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

"В руинах дома Асвадурова, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины. Как сообщили "Думской" в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия. Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшей пока не установлена", - говорится в заметке.

По информации облкомиссии по чрезвычайным ситуациям, среди 14 человек, которые на утро четверга официально числятся пропавшими после пожара, есть как студенты и сотрудники колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, так и сотрудники Института морской биологии НАН Украины, размещавшегося в том же здании.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".

Источник: https://censor.net.ua/n3163725
 
 
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даже горем не назвать, просто лютый ужас с этим пожаром . Соболезнования всем семьям погибших и пострадавших.
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по тупости и халатности мы втрачаемо людей
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Это не тупость и халатность. Это типичная коррупция. Пожарка кормится со всех обьектов, за бабки закрывая глаза на все нарушения. И все это знают. Цена, такому кормлению, - жизни людей.
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"Зеленский просит не искать крайних в трагедии в Одессе....." Учитывая, что именно Вова на волне предвыбороной гонки обвинял абсолютно во всем Порошенко, то предлагаю ЯНеЛоху выгребать, обтекать, вычерпывать. В ПОЖАРЕ В ОДЕССЕ ВИНОВАТ ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ. Бумеранг.
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Нет никакого оптимизма в отношении пропавших без вести...
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