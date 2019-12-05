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 Общество
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Все про:пенсия (1869) тарифы (1622) Укрпочта (133) Рева Андрей (465)

 В условиях, когда не хватает 25 млн грн на индексацию пенсий, у Пенсионного фонда забирают еще 900 млн, - Рева о повышении тарифов "Укрпочты"

Бывший министр социальной политики в правительстве Гройсмана Андрей Рева раскритиковал решение правительства Гончарука о повышении тарифов на доставку пенсий "Укрпочтой".

Об этом Рева сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вопрос об убыточности "Укрпочты" возник еще когда он возглавлял Министерство.

"По просьбе президента Порошенко было выделено из бюджета ему 500 млн на поддержку его предприятия в прошлом году. Хотя он (директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. – Ред.) нас тоже шантажировал. Когда я уходил, на меня тоже давили, что подпишите, вот, вы ж все равно уходите. Подпишите постановление, чтоб утвердили эти тарифы. Я категорически отказался от этого", - рассказал Рева.

Экс-министр соцполитики говорит, что 900 тысяч гривен, в которые обойдется рост тарифов на доставку пенсий, "забрали у пенсионеров" в условиях, когда денег в бюджете не хватает на индексацию пенсий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правительство впервые за 15 лет повысило тарифы на доставку пенсий "Укрпочтой"

"По закону они обязаны на следующий год пересчитать пенсии пенсионерам - по нашему закону, который мы приняли. Индексация ежегодная. Для этой индексации в бюджете, который они приняли, подали в Верховную Раду, не хватает 25 миллиардов гривен. И вот в условиях, когда у них нету 25 миллиардов на индексацию пенсий пенсионерам, они забирают у Пенсионного фонда еще 900 млн", - утверждает Рева.

По словам бывшего министра, слова министра инфраструктуры Криклия о том, что тариф на доставку пенсий не менялся в течение 15 лет, не соответствуют действительности.

"Тариф на доставку пенсий все время растет. Ведь этот процент, который был (тариф на доставку пенсий "Укрпочтой". – Ред.), он (зависит, – Ред) от размера выплаченных пенсий. И с увеличением размера выплаченных пенсий растут отчисления "Укрпочте". 15 лет эта система действовала", - пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: Правительство решило проблему со своевременной доставкой пенсий пенсионерам и людям с инвалидностью, - Гончарук

Решение проблемы с тарифами на доставку пенсий Рева видит в повышении пенсий.

"Повышаем пенсии, увеличивается масса денег на выплату, и получает ("Укрпочта". – Ред.). больше дохода", - пояснил он.

Напомним, с 1 января 2020 государство обеспечит бесплатную доставку пенсий и субсидий через "Укрпочту" для почти 5 миллионов пенсионеров. Дополнительно на это выделены 900 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3163724
 
 
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Зебилы, а как так получилось что клятый Порох 5 лет подряд поднимал пенсии, а зебил только уменьшает пенсии?
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тому, шо Порох - барига і мародер, а бубочка - це кінець епохи бідності
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Петедрочер, а как так получилось, что ты все время лжешь?
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Якщо нета партитура, у СН брутто партитура🐸
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Потому, что твой порох так воровал, что уже не хватает бюджета, чтобы закрыть дыры... Но тебе, порохобыдлу это не понять...
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А ти от своєю ватою проінтуїчів, те що Портнов з Трубою вже півроку шукають !!!
Бігом, пиши їм бамагу, ЧТО, ГДЄ і КОГДА УКРАЛ Порошенко !
Бігом, а то Порошенко вже пєрєобуваєтся бєжать в Мальдівский Ростов !!!
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Это шутка такая?Он же в нашей валюте подымал?Мне купоны вспомнить?петьки,вы такую "уйню плюсуете?
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У ЦИК заберите , незачем им зарплаты по поллимона платить в месяц, хватит на 5 индексаций.......... метод дадим большие зарплаты чиновникам не работает , они больше воруют через премии,оздоровление,интенсивно ничего не делать ,
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СН треба зробити заплату на рівні мінімальної.
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Але тоді Яременку не вистачить на повій🧐
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Зєлєпузікі нє волшебнікі.
Оні только учатся.
На пенсіонєрах, учітєлях, атошніках....
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Рева нехай закриє свій рот. Наш Пенсійний фонд - це проклята Богом і людьми державна структура, яка знущається над громадянами похилого віку. Інспектори за робочий день приймають 4-5 відвідувачів, сидять с лупою і, як детективи НАБУ, перевіряють кожну літеру. І горе тому, у кого в документах буде розбіжність в одній букві. Потенційні пенсіонери в таких гріхах зовсім не винні. Бо трудові книжки заповнювались ще в кінці 70-х років минулого сторіччя. І відомо, як відносились тоді до української мови. Тому аудит пенсійного фонду дасть змогу підсушити те бюрократичне болото.
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Я все це пройшов і не бачу особливих проблем.
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Ти не бачиш, а я бачу. І позитивних відгуків про пенсфонд я ніколи не чув. У родича велика проблема. На першій сторінці трудової прізвище написане українською мовою, а усі інші записи цієї сторінки, зроблені російською мовою. Різниця в одній букві, а виписана книжка у 1977 році у м. Сєвєродонецьк.
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кто что заработал тот то и получит,ты хочешь пенсию министра проработавши дворником!?
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эпоха занебужиння закончилась здраствуй эпоха "достатка"!
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25млн. вам не хватает? Зато собрались выплатить ордиловцам 62млрд. и ето только для начала.
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Чиновники себя не обидят. Для тех кто получал и так не маленькие пенсии свыше 10тыс. грн. индексация будет 2000грн. А для тех кто еле выживает получая минимальную пенсию получит 100-200грн. надбавки. Как кость собакам бросают. Ето что получается в одной и той же стране одни пенсионеры в 10 раз больше едят за других?
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учиться надо было,кто вам виноват?
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Учиться воровать? У меня родители с высшим образованием получают минималку. Все потому что при уходе на пенсию не дали взятку и не приписали себе *правильные* коефициенты.
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Якщо батьки з вищою освітою, то могли самі порахувати пенсію та вибрати період роботи за який були найбільші нарахування у пенсійний фонд.
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Пенсия должна базироваться на прожиточном минимуме и трудовом стаже минимуме, а не месте работы и коефициентах придуманых чинушами которые пролежни в своих креслах просиживали.
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мне известно, что ты против зелёных, мог бы не напоминать...
а по сути вопроса? ты заголовок и текст читал прежде чем комментировать?
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Реве і стогне соєва затичка у шоколадній дупі.
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