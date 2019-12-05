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 Политика Украины
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 Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча

Глава РФ Владимир Путин не перестал считать пятого президента Украины Петра Порошенко главным врагом.

Об этом пишет польское издание "Газета Выборча", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела. Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.

"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", – отмечает издание.

Читайте: Порошенко: Вернуться к покупке российского газа - это и есть настоящая капитуляция

Кроме того, команда украинского президента Владимира Зеленского пытается перенести гибридную войну с Россией в структуры украинского государства.

"Они используют лозунг "борьба с коррупцией" и "урегулирование" предыдущего органа власти для своей "преступной деятельности". Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве: Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, несут ответственность за вспышку войны в 2014 году.

Еще недавно казалось, что это только российская пропаганда, оторванная от реальности. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании.

Также смотрите: Сегодня Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина, - Порошенко в Канаде. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3163722
 
   
 Топ комментарии
 
Так и Моника не перестал видеть Пороха тоже главным врагом. Типа совпадение?!
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Головне що Хуйло бачить Зебіла НЕ ворогом.
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Так и Моника не перестал видеть Пороха тоже главным врагом. Типа совпадение?!
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Не дивно, що Х**ло його ненавидить
Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 4076
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Кстати, зЕлебобики, последние деньки, когда вы можете тыкать данную фотку в обсёр борыги. Бо после 9-го с моникой будет такая же, если не прекраснее.
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Порошенко дивиться спокійно і зверхньо. У карлика морда як у переляканого щура.
Придивіться до рук- у карлика аж кістки назовні випнулися. Схоже Порошенко добряче стиснув йому руку. Є така чоловіча забавка- здороваючись із лохом, так стиснути йому руку щоб той аж встявся.
Так що з картинкою ти облажався.
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майже руку ***** зламав наш сивоносий "гетьман".
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"Ворог мого ворога - мій друг". У двох карликів ще довго палатимуть пукани.
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Молчи молдаван...
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МНЕНИЕ МОЛДАВСКОГО КРИВОРУКОГО ВКРУЧИВАТЕЛЯ ЛАМПОЧЕК ТОЛПОЙ, НАС ТУТ ВСЕХ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 6695
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Желаешь под СОСНой на коленях делом позаниматься? Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 5202
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Сколько Чмошник Шакаладный заплатил Газете выборчей за эту статью?
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Меньше,чем Чмошник Шмарклявый щаплатил за обложечку и статейку, где говорится,что он не знает с какой стороны раньше принять.
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Интерестно, сколько петя заплатил редакции издание "Газета Выборча" ?
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Меньше, чем моника заплатила редакции издания "Тime" однозначно.
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офф топ

США ввели санкции против хакеров из россии
Минфин считает, что группировка Evil Corp причастна к хищению более 100 миллионов долларов в различных странах. Глава ведомства Стивен Мнучин назвал ее одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.
Среди 17 человек, попавших в санкционный список, фигурирует Максим Якубец, которого называют руководителем группировки. За информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp, Госдеп объявил награду в 5 миллионов долларов. Отмечается, что это крупнейшее в истории вознаграждение за сведения о киберпреступнике.
Под санкции также попали семь компаний, зарегистрированных в россии.
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Путлер бережёт своего резидента. Может ещё пригодится.
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я бы Зепрезиденту волосы в Амеровский флаг покрасил.
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по развитию событий вот этот плакат оказался верным...
в то время и мне казалось это перебором... - сейчас я, как и многие другие украинцы понимают, на сколько он отражал правду..
Хотя, да - Порошенко должен быть унижен и сидеть в тюрьме, потому что из за него главным образом власть захватила про-рашистская зеленая сволочь... Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 2209

Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 2246
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Ах-ха-ха!
Порошенко должен сидеть в тюрьме, бо позволил долбодятлам выбрать для себя малоросса?

Капец у вас извращённые взгляды.
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Олень ты. Или демократия ( в результате которой пришел к власти зеленый ублюдок) или раша. Выбирай_те.
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Погано видно...
Там ***** каде зЄлєнскаму:" Пабеди ево, ссцынок"?
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Ну а Зелю він розглядає як дрібного нічого невартого хробака, якого можна легко обійти.
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та плювати мені на нього.
я за державу хвилююсь.
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це якщо вони вже не змовились.
бо таке враження, що всі документи погоджені і їх урочисто підпишуть.
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на самом деле действительно страшно,
шо там ето бритое понтовило понаподписывает - ну ноль же полный.
if you can't run with big dogs - seat on the porch.
а етот щенок отвязался каким то образом.
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Головне що ***** бачить Зебіла НЕ ворогом.
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Та перестаньте. Просто помогает ахенту под прикрытием. Лоле.
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очнись чудо сегодня 5 декабря 2019 года кстати Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 3783
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И что? Ахент-барыга-мародёр уже на нарах? Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 4345
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меньше бухай делай хоть промежутки между первой и второй
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"Меньше" кого? Твоего соевого свинохряка? Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 1442 Ок. Тем более, это не сложно сделать. Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 1442
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Меньше сивохи, лифтёр. Ну и нюхай меньше зЕленскаво. Тем более это очень легко сделать.
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Как сказать не перестаешь кончишь плохо для своего здоровья Употребление алкоголя полезно только для психически здоровых людей и без отклонений я так вижу ни к тем ни к этим Вы не относитесь Вывод точнее прогноз пациент неизлечим

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Нова українська влада намагається обнулити Революцію Гідності, - Gazeta Wyborcza

Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza.

Одним із свідчень кризи видання називає записи з кабінету директора Держбюро розслідувань Романа Труби, на яких зафіксовано, що розслідування ДБР щодо діяльності ексглави держави Петра Порошенка особисто контролюються керівником Офісу президента Андрієм Богданом. ДБР також отримує вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки - того, кого у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Зеленський назвав «стовідсотковою своєю людиною».

«Ситуація виглядає уже небезпечною. Будь-яка спроба залякати лідерів опозиції викличе занепокоєння Європи», - зазначив колишній президент Європейської Ради Дональд Туск.

Видання вважає, що становище ускладнюється тим, що ДБР насправді керує колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковичам Андрій Портнов, який втік до Росії у 2014 році та повернувся після перемоги Зеленського. «Портнов заявляє публічно, що хоче помститися особисто Порошенку. Таким чином він відпрацьовує «гостинність», яку надавав йому Кремль протягом п'яти років. Він знає, що Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні і, якщо офіційно експрезидента хоче посадити «за корупцію», то по факту - за захист України від російської агресії», - йдеться у матеріалі.

Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza

Автори матеріалу про Україну стверджують, що Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. «Вони використовують гасло «боротьба з корупцією». Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві. Суть цього сценарію - Порошенко та його «партія війни», які прийшли до влади в результаті «збройного перевороту» під час революції на Майдані, відповідальні за спалах війни у 2014 році», - стверджує видання.

Gazeta Wyborcza пише, що первинна мета Зеленського та його команди полягає в тому, щоб повернути владу до «моделі Януковича»: «На хвилі величезної громадської підтримки нова українська влада намагається здійснити (дослівно) «революцію назад». Насправді йдеться про нехтування змінами, які відбулися в Україні після Майдану».

Видання констатує, що репресії торкнулися начальника управління матеріального забезпечення Міністерства оборони генерал Сергія Марченка, якого ДБР звинуватило в купівлі неякісних бронежилетів. «Влада хоче показати громадськості, що за часів Порошенка «розкрадали армію», генерали - корумповані злочинці, а колишній президент займався «зароблянням грошей на війні», - пише польська провідна газера. Вона наголошує: нова влада хоче, аби у головах мільйонів українців виникло питання «Якщо це справді так, то навіщо стріляти?».

Тезу про те, що Порошенко збагатів на війні, яку роками повторює російська пропаганда, і яка стала лейтмотивом програм телеканалу «1+1» олігарха Ігоря Коломойського (бізнес-партнера Зеленського), правоохоронці довести не змогли. Видання зазначає, що з цієї причини Генпрокуратура хоче притягнути Порошенка за «зловживання владою», однак поки - безуспішно. Тим часом експрезиденту вже засвідчили свою підтримку і сам Туск, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і віце-прем'єр-міністр Канади Крістіна Фріланд.

«В недавньому інтерв'ю The New York Times олігарх (мова про Коломойського) заявив про необхідність повернення України до Росії. Мовляв, Захід «нічого не дав Україні», тоді як Україну «підштовхували США» до війни з Росією», - нагадує видання і додає, що олігарх навіть назвав ціну за це повернення - $100 млрд.

Кінцева мета Коломойського - повернути Приват,анк, в якому 70% українців мають свої рахунки. Тим часом для Заходу, особливо МВФ, справа Приватбанку є червоною лінією - будь-яка поступка Коломойському порушить співпрацю, і означатиме величезні проблеми для української економіки. «Олігарх пішов ва-банк. Люди, яких він наймав на кілька днів, пікетували центральний банк і навіть проривалися всередину. У цій ситуації керівництво НБУ заявило, що метою Коломойського є зрив співпраці з МВФ, від якої Нацбанк не має наміру відмовлятися», - пише видання.

«Сьогодні Зеленський стоїть перед фундаментальним вибором, який визначить його майбутнє та майбутнє України. Росіяни, їхні українські агенти та Коломойський кинули всі сили, щоб посадити Порошенка до в'язниці, припинити співпрацю з МВФ та запровадити авторитаризм. А це означає здачу Росії та розрив із Заходом», - резюмує Gazeta Wyborcza.
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Революцію Гідності обнулив Свиночолий порошенко,звів на нівець добровольчий та волонтерський рух.
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на паркан парашинського посольства це проситься, з двохстороннім друкомПутин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 7839
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а в свою очередь мы розглядаем путлера как главного врага Украины! заметте а зелю считают не врагом путлера! не подозрительно? нет?
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из за паребрика раздавались тихие стоны.
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Кремлевская крыса спасает своего верного агента. Старый дешевый метод. Как там липецкий заводик и остальной петин бизнес в Параше? Не пострадал? Вот и ответ.
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что бояра на рашке кончилась хлебай из болота Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 2232
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чушь! Лучшие друзья Порошенко - это агентура кремля - это Медведчук и Ахметов!
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да что ж такое в рашке дефицит бояры что повылазили
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Про Зелю Time пишет. А про петю какие-то желтые страницы, и наверное в колонке для рекламы
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и что же именно,Time,написала,о этом *гении*, уважаемая газета?
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Написали, что зЕля, как та актриса немецкого порнофильма, готова принять с двух сторон сразу.
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Що Зеля знаходиться поміж двох членів.
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тому зелена дрисня продовжує його мочити, хоч він зараз і не при владі
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Маячня. Петя робив все, чого хотіло *****- мінський договрняк з формулою шайтанмаєра, особл статус луганди з особл статусом луганди з амністією бойовиків у 1 -му читанні (що зараз зелена шмаркля успішно імплементує), знищення українського добровольчого руху, обвал гривні, знищення українських банків, кришування бізнесу і банків друзів ***** в Україні під час війни, влаштував забезпечення луганди за рахунок воюючоїі знекровленої країни тощо
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Зебіли ви РАЗОМ вибрали президентом того , кого хотів ПУЙЛО ! Тепер ***** радіє -
бо він поставить вашого клована в таку позу - ЯКУ захоче і зробить з ним ВСЕ , що захоче !!
ЗЕБІЛИ ви це все зробили РАЗОМ !!!
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Не спяши, казламордо-мацковская свинособака. Зеленский все делает правильно, в отличие от твоего Пятрухи, продавшего, с потрохами, Украину Путину. А вся эта "ненависть" - понты для приезжих.
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Ага, москальский самодержец классово близок к олигархам Украины (бояре и паны - одни и теиже вороны/), они все вне замисимости от отношений между собой совершили не одно преступление, за которые не то, что посадить, а убить мало!
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Та забудьте вы уже этого винницкого жлоба. Его место в тюрьме. Скачет, как поц, по Европе, изображая из себя политика. Ворюга чертов, пиосравший Украину...
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колька іванов - ти чорноротий москальський БРЕХУН !! Бо немає НІЯКИХ ОБГРУНТОВАНИХ претензій до Пороха , що він щось вкрав ! А є лише МОСКАЛЬСЬКА жовч , таких КАЦАПІВ як ти , що хочуть помсти за ВІРУ - АРМІЮ - МОВУ !!
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Самое главное, что украл твой Петя-жлоб - это вера украинского народа в послемайданные реформы. Сильно дохера, этот винницкий поц хотел: и карманы свои набить и на второй срок остаться. Но, народ дал верную оценку, этому жуку и скоро его будут судить.
А ругаться не нужно, потому что я быстро твое хавало закрою, не культурный ты человек.
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Ще ніколи кацапи так херово не жили як при Порошенко
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Звичайно не перестав ***** надіється,що його агента Порошенка холопи,ще приведуть до влади,через Майдан.
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)(уйло щось знає. Он його й досі тіпає.
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шо пеця шо пуця...эти оба труса сидеть будут одновременно...жаль. что в разных камерах
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У секты «посадки Порошенко» дошло уже до того, что моряков заставляют признать - якобы это Порошенко отправил их из одного украинского порта в другой с целью спровоцировать РФ. Никого не волнует, что плешфюрер об этом говорил с самого начала, и они подтверждают версию кремлёвцев, играя на их стороне против Украины.
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Так Путин ненавидит Порошенко, так ненавидит... Кого вы епете, гниды масковские? Петька - верный Путинский холуй, а ненависть - обычное прикрытие.
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Порох до смерти запугал Куйло, да так, что старый лысый ублюдок боялся не только встечаться с Порохом, а сейчас даже от упоминания фамилии Порошенка Куйло обсирается и обсцыкается. Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 2422 Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 2422 Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 2422
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Соя стала кацапській пропаганді довіряти і *****. Ну то таке. Він жеш брехать не вміє. Йому треба вірить. Що иліта й робить. Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 9427
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Ну не клоун же неподмытый ЗЕ враг ***** в самом деле.

С ЗЕ у ***** какраз все налаживаться начинает.
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перестал. много чести папереднику.
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"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ

"Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!" оружие воинам вернули только после отъезда зекретина.
Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 9830
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