 Высший антикорсуд арестовал с возможностью внесения 2 млн залога экс-сотрудника ГПУ Щербину, который пытался продать дело в ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн", - сообщается в информации.

Отмечается, мера пресечения предпринимателю, задержанный вместе со Щербиной в ходе получения неправомерной выгоды в сумме $75тыс, будет избираться сегодня, 5 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновнику ГПУ Щербине, который пытался за $150 тыс. закрыть дело в ГБР, объявлено о подозрении, - САП

Напомним, ранее стало известно, что соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки.