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Все про:ГПУ (9532) ГБР (774) Щербина (4)

 Высший антикорсуд арестовал с возможностью внесения 2 млн залога экс-сотрудника ГПУ Щербину, который пытался продать дело в ГБР

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн", - сообщается в информации.

Отмечается, мера пресечения предпринимателю, задержанный вместе со Щербиной в ходе получения неправомерной выгоды в сумме $75тыс, будет избираться сегодня, 5 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновнику ГПУ Щербине, который пытался за $150 тыс. закрыть дело в ГБР, объявлено о подозрении, - САП

Напомним, ранее стало известно, что соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки.

Источник: https://censor.net.ua/n3163703
 
 
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Блин, откуда у скромного прокурора ГПУ миллионы на залог?
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шо, вже крадуть ешелонами?..
(це в мільярдах грн до кінця 2019 р.)

Высший антикорсуд арестовал с возможностью внесения 2 млн залога экс-сотрудника ГПУ Щербину, который пытался продать дело в ГБР - Цензор.НЕТ 4598
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