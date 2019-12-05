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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (24097) Яременко Богдан (86) Слуга народа (549) Елизавета Ясько (10)

 Рада провалила увольнение Яременко с должности главы комитета по внешней политике

Верховная Рада не поддержала постановление об отзыве народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и замену его на коллегу по фракции Елизавету Ясько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали всего 186 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко уберут с должности председателя комитета ВР, - решение "Слуги народа"

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3163696
 
 
 Топ комментарии
 
предлагаю опрос "ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОВЕДЕНИЕ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА?"
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а еще лучше один фюрер! лепота!
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Повії зраділи, бо Яременко суперклієнт🐸
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чувак мачо-секси, а вы какую-то яську предлагаете Рада провалила увольнение с должности главы комитета по внешней политике Яременко - Цензор.НЕТ 9811
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Ага . Он же знает все явки, цены, как дают , куда дают , сколько в одни руки , и вообще .
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ну какая-то дешевка этот яременка, проститутку за 100 долл торгует и хочет и в нос и в ухо
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предлагаю опрос "ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОВЕДЕНИЕ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА?"
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Во второй. Не надо нарушать конституцию, первый год нельзя досрочные выборы. А вот в октябре...
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1 партия намного эффективнее чем будет допустим 5 по 20% у каждой, они же ничего принять не смогут, будут одни скандалы и договорняк.
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А вот диктатура очень бы не помешала Украине в это время.
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пойдешь ко мне в рабы - вот и увидим - ефективно или как?
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А скво йому можна мати, чи просто на ланцюгу будеш його тримати?
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Повії зраділи, бо Яременко суперклієнт🐸
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...лядей в Раде уважают. Может потому, что сами ...ляди?
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Похоже те, что не поддержали увольнение Яременко сами шастают по сайтам с проститутками
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Як вони могли проголосувати, якщо він має їх за 100$! Кожного окремо і разом!!!
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Сам, сам, сам пусть валит оттуда. Без голосования. Ещё время на него тратить....Ему не стыдно?)) Если он потерял своб совесть, пусть идёт и поищет её! "красавчик", ёмаё))
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"Имеющий деньги не может быть наказан." - Цицерон.
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Волонтеров и патриотов щимят, а всякая похотливая грязь и предатели на своих местах. Зебилов обоссали снова Рада провалила увольнение Яременко с должности главы комитета по внешней политике - Цензор.НЕТ 3188
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Ой лол зебилы упоротые, монобольшинство Рада провалила увольнение Яременко с должности главы комитета по внешней политике - Цензор.НЕТ 655
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То есть вызывать проституток в раду теперь можно официально?
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та говорят, чтоб не было косяков с путанами хотят Киву выдвинуть на пост вместо этой
Рада провалила увольнение Яременко с должности главы комитета по внешней политике - Цензор.НЕТ 3699
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Обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут Рада провалила увольнение Яременко с должности главы комитета по внешней политике - Цензор.НЕТ 6090
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секта дрочеров в полном составе воздержалась...)
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Верховная Рада тем самым даёт право уже на законных основаниях снимать проституток прямо в зале ВР.😄
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Треба прийняти спеціальний закон, який дозволить привозити повій та виділити спеціальні кімнати для зедепутатського сексу.
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тоді нехай уже проституцію офіційно легалізують з книгами обліку і касовими апаратами
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не, яременка нужна, будет поставлять простигосподей обеего пола в раду
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Та напевне прийшла діджітал петиція, погроза депутатам, постійним клієнтам «Тіндера» від працівниць цього закладу.

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Унылый кабан в радости. Может и далее "служить" народу на ниве проституции.
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ты подсматривал в мой бюллетень?) или шо ты мне хочешь сказать, - Петю назад?)
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Я сказав, що хотів. Твої переконання відомі, 🐸
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Быть главой комитета и проституток снимать, об этом одна часть фракции мечтает, остальные мечтают быть проститутками, которых снимают.
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Не та кандидатура для замены. Вот если бы Кива... Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 1344
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Побрейте его кто-нибудь! Я просто хочу видеть, как он выглядет без маскировки! )
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Погроза повій, - відмовляти всім, хто проголосує за відставку яременка, подіяла.
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Яременко , как профессиональньій дипломат , вполне на своем месте. Раздули на ровном месте скандал , с ханжеским привкусом , моралистьі хреновьі.
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Всё правильно, всё верно. Нельзя понижать статус специалиста по ледям. А то кто ж будет ледей делать? Как раз между вопросами внешней политики в порядке межпарламентского сотрудничества и будет ледей делать, Леделюб и Ледевед хренов.
P.s. А страшный же как жопа носорога - той ледине, шо на него позарится, надо УБД давать и пожизненное обслуживание в Феофании.
От такое оно, ЗЕ-шапито паскудное, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь может быть доволен.
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Так раз придержали хлопца при харчах, то возможно он заказы на девок получил от соседей по рядам в Раде и согласовывал с девками цены? Тогда нужный парень!
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Поступили гуманно,вошли в положение депутата...Что делать, если возникло сексуальное напряжение...Как его снять? Со смартфоном, проблема быстро решается..Иначе, ни о какой результативной работе, речь не идёт..Скоро, много услуг, по смартфону,не только сексуальных, можно будет заказать...Начали с Рады, а хотят это поле, до сельской бабуси донести... Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 6229 Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 6229 Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 6229
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В любій цивілізованій країні публічний діяч, який вскочив би в таку халепу, тишком нишком сам би пішов. Цій шоблі безмозглій і безпринципній все сходе на нівець. Яких зрушень для країни ви ще можете від них очікувати?
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предложил женщине гроши .нормальные гроши и в чем криминал
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Я не знаю, про Ясько, но при Яременко хоть анала у Слуг во фракции не будет.Хотя сегодня после петтинга совкодрочера Бужанского за колонной с еще одним быдлослугой, не уверен.
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Я не знаю, про Ясько, но при Яременко хоть анала у Слуг во фракции не будет.Хотя сегодня после петтинга совкодрочера Бужанского за колонной с еще одним быдлослугой, не уверен.
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