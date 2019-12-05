 ГПУ отправила в Международный уголовный суд материалы о внесудебных казнях РФ 9 бойцов ВСУ под Иловайском и Дебальцево

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В информации отмечается: "Информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МУС) было подготовлено и направлено на основании статьи 15 Римского статута адвокатами "Украинского Хельсинского союза по правам человека" совместно с прокурорами Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение будет рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов.

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Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Офис прокурора МУС проинформировали, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

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Генпрокуратура Украины продолжает собирать доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины, совершения военных преступлений и преступлений против человечности в целях обеспечения неотвратимости наказания.

В ГПУ напомнили, что за это время направили в МУС 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемой "ДНР" - Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другим.

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