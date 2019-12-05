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 ГПУ отправила в Международный уголовный суд материалы о внесудебных казнях РФ 9 бойцов ВСУ под Иловайском и Дебальцево

Генеральная прокуратура Украины направила в Международный уголовный суд материалы о совершении Россией внесудебных казней 9 бойцов ВСУ на Донбассе в 2014-2015 гг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В информации отмечается: "Информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МУС) было подготовлено и направлено на основании статьи 15 Римского статута адвокатами "Украинского Хельсинского союза по правам человека" совместно с прокурорами Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Суть сообщения состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение будет рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов.

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Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Офис прокурора МУС проинформировали, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

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Генпрокуратура Украины продолжает собирать доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины, совершения военных преступлений и преступлений против человечности в целях обеспечения неотвратимости наказания.

В ГПУ напомнили, что за это время направили в МУС 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемой "ДНР" - Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другим.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163695
 
 
 Топ комментарии
 
Гребанное кацапье. Не будет вам прощения, твари.
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Пардон, а кацапское кизячьё имеет право совершать судебные казни?
Этот союз кизяков - 100% террористическая организация, к этому и надо подводить...
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Гребанное кацапье. Не будет вам прощения, твари.
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таки да . а как с теми которые отпустили Цемаха расстрелявшего раненых пленных бойцов ВСУ и даже не заикнувшихся про это ?
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Знову ЗРАДА!? зеля та його "кишеньковий прокурор" зливають Україну?! всі на Майдан, не дамо перейти червоних ліній?! мальдівський барига в шоці!
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Опять эти номерные зелебобые придурки....
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Это Зрада!При Порошенко:"Представленные Киевом доказательства финансирования терроризма со стороны РФ суд посчитал недостаточными".
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Пардон, а кацапское кизячьё имеет право совершать судебные казни?
Этот союз кизяков - 100% террористическая организация, к этому и надо подводить...
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А що тоді трапилось ? Є якісь фото-відео свідчення ?
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Участие в Нормандском формате подтвердили все. Правильно что выкладывают наши официальные, провереные факты. Надо выбить не просто козыря с рук негодяя, но вообще все карты. Они битые по любому. Что там было в 2014-15 гг знают многие. Есть фото, видео, свидетели, спутниковые снимки итд. Пора в ад некоторым.
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Ну цеж не підрозділи збройних сил рф, яка ж це карта, потрібні докази безпосередньо злочинів підрозділв збройних сил, тоді це залізобетонний був би аргумент проти рф, а ці гіркіни, козачки та інші підпадають під найманців, це ніщо, да і не видасть їх россія.
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Только что,на 1-ом этапе Кубка Мира по биатлону Ю.Джима заняла второе место (я так думаю-потому что еще остались конкурентки,но они слабые) ! Поздравляю! Про раССеянок говорить не буду,потому что многие не любят,когда смеются над слабыми! ГПУ отправила в Международный уголовный суд материалы о совершении РФ внесудебных казней 9 бойцов ВСУ под Иловайском и Дебальцево - Цензор.НЕТ 3471
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Железный занавес опускается все ниже и ниже.
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