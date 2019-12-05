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 Зеленский наградил ряд волонтеров государственными орденами и медалями. СПИСОК

5 декабря по случаю Дня волонтера президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями.

Как передает Цензор.НЕТ, текст указа "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня волонтера"  опубликован на официальном сайте Главы государства. 

В тексте отмечается: "За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность постановляю:

Наградить орденом "За заслуги" III степени

Андрийчука Станислава Викторовича - председателя Всеукраинской организации "Пласт"

Коваля Сергея Алексеевича - члена общественной организации "Международный союз волонтеров Украины", г.Киев

Притулу Сергея Дмитриевича - волонтера, телеведущего, г.Киев

Таубе Андрея Борисовича - волонтера, активиста общественного объединения "Хелп Армии", г.Харьков

Тиру Юрия Степановича - волонтера, водителя-санитара благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Тополю Тараса Владимировича - волонтера, г.Киев

Наградить орденом "За мужество" III степени

АдамьякА Сергея Ивановича - волонтера, Житомирская область

Бохонко Александра Сергеевича - фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев. 

Заячкивского Сергея Адамовича - врача-анестезиолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Ремезюка Артура Эдуардовича - врача-стоматолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Ремезюка Эдуарда Валерьевича - врача-хирурга благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев. 

Наградить орденом княгини Ольги III степени

Журбенко Наталью Павловну - волонтера, Луганская область

Михайлову Алину Артуровну - волонтера, активиста общественной инициативы "АРМИЯ SOS", г.Киев

Рыжак Ирину Сергеевну - волонтера, члена общественной организации "Координационный центр защитников Умани", Черкасская область

Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы

Дейнегу Виталия Олеговича - волонтера, г.Киев

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

Бурлак Екатерину Анатольевну - председателя благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи онкобольным детям "Краб "

Зиневича Олега Леонтьевича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.

Мацибох Елену Геннадиевну - председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда "Крона"

Писарчука Игоря Михайловича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Сторожук Екатерину Анатольевну - волонтера Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к Сердцу"

Наградить медалью "3а труд и доблесть"

Артеменко Марию Алексеевну - волонтера

Буренина Дмитрия Сергеевича - волонтера, г.Киев

Кислицыну Лилию Петровну - волонтера общественной организации "Объединение "Смарта""

Макарову Дину Константиновну - волонтера, Запорожская область

Потапчука Максима Юрьевича - волонтера, голову Краматорского центра Всеукраинской организации "Пласт", Донецкая область".

Источник: https://censor.net.ua/n3163690
 
 
 Топ комментарии
 
Де Бирюков!!!??? Де Федина!!!??? Зеленский наградил ряд волонтеров государственными орденами и медалями - Цензор.НЕТ 3977
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У зєлєпузіков і рашок, слова «Андрій Полтава», діють, як ладан на чортів.

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04.12.15 "Благодарю волонтеров. Мы победили бы и без них, но было бы намного труднее" - Порошенко.
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Читай, чюрка русская, як було насправді:

П'ятниця, 4 грудня 2015, 19:48

"Вибачте за вирвані з контексту слова, які намагались розповсюджувати в соціальних мережах", - додав він.
Як відомо, виступаючи в Будинку офіцерів у Києві з нагоди 24-ї річниці Збройних сил України, Порошенко заявив: "Я хочу подякувати волонтерам, які в перші години, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче".
Українська правда.
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І по друге, він сказав це виступаючи перед Армією, в Будинку офіцерів у Києві з нагоди 24-ї річниці Збройних сил України.
Тому він і акцентував роль Армії.
Бо без танків, важкої артилерії, Точок У , РСЗО, штурмової авіації, - Россія б знищила Добробати.
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Решили попробовать поссорить волонтёров между собой.
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Дешевый клоун решил по-совковому отделаться от надоедающих ему слоев общества - кинул им косточки в виде дешевых побрякушек.
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Другое дело Пеця Рошен - на день волонтеров сказал что "мы бы обошлись и без них"
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головне, що випрати штанці, йому навіть не спадає на думку
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А-ха-ха!! Притулу? Это шоб не составлял конкуренцию. А где Лысый? Этот может подсидеть Клована...
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приймати нагороду від такого лайна, як зюзя - зашквар
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А я думав він тільки тюремними гратами нагороджує волонтерів і героїв!!
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