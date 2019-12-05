 ЮЗЖД внедряет Программу по модернизации локомотивных депо, - Веприцкий

Модернизации подлежат производственные и бытовые помещения, что создает комфортные условия для труда и отдыха железнодорожников, сообщает Обозреватель со ссылкой на сайт ЮЗЖД.
В частности, уже ведутся ремонтные работы в цеху, где капитально ремонтируют тяговые двигатели. В эксплуатацию введены разборочный, покрасочный, моечный стенды и сушильные камеры (их всего три, одна уже работает, две – на подходе). Работы ведутся в рамках Программы по улучшению условий труда для железнодорожников согласно утвержденному плану.
Проект предусматривает и улучшение бытовых условий для работников в соответствии с европейскими стандартами. Отремонтированы медпункт, места приема пищи с необходимым холодильным оборудованием и техникой, раздевалки, душевые, санузлы.
Кроме того, в Казатине будет внедрена система безопасности депо, которое является режимным объектом и имеет стратегическое значение. Планируется установить 1,4 километра ограждения, как в ТЧ-1 (локомотивное депо станции Киев-Пассажирский).
"Железнодорожники "крутят колесо" нашего предприятия. Люди – наш самый главный актив. Наша цель - безопасные и комфортные условия труда и отдыха для каждого сотрудника филиала. И мы это сделаем!", - заявил Роман Веприцикий, директор ЮЗЖД.
Программа улучшения условий труда сотрудников ЮЗЖД – одна из десяти программ развития Юго-Западной железной дороги в 2019 году.
В октябре 2019 года, в рамках Программы, ЮЗЖД закупила и передала в эксплуатацию еще 17 единиц автотехники – новые оборудованные системами GPS-навигации "Toyota Hilux" и тракторы. Их получили Жмеринская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ, Киевская, Казатинская, Жмеринская, Хмельницкая и Контопская дистанции сигнализации и связи, Фастовская, Нежинская, Винницкая и Черниговская дистанции путей, а также Киевская железнодорожная автобаза.
Средства на реализацию Программы нашли за счет рационального использования бюджетных средств. Как сообщалось ранее, 71 миллион гривен удалось сэкономить благодаря закупкам через систему "Прозорро".
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