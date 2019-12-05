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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20097) Ермак Андрей (47)

 Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак

В команде президента Владимира Зеленского готовы "построить стену" на Донбассе в случае провала мирных переговоров с Россией.

Об этом сказал помощник Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Европейскую правду".

"Мы не будем тратить много времени, если не увидим с российской стороны желание выполнять "Минск". Мы не будем ждать годами, мы определили ограниченное время", - сказал помощник

При этом он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента. Ранее о возможности выхода из Минских договоренностей сообщал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и (достижения - ред.) мира дипломатическим путем. Но мы, безусловно, имеем и "план Б". Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - сказал Ермак.

Впрочем, помощник президента подчеркнул, что команда Зеленского пока настроена на успех переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак предлагает поменять "представителей" ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы: "Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе"

Источник: https://censor.net.ua/n3163686
 
 
 Топ комментарии
 
Категорически не согласен с обвинениями Ермака в предательстве. Ермак блестящий эффективнейший агент российских спецслужб, гораздо более успешный чем легендарный Штирлиц. Уже находясь за гранью провала, он продолжает неутомимо сражаться за интересы оккупанта.

https://twitter.com/apiontkovsky
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.То що ви пропонуєте ? ...Кормити ту ораву колорадську ?.. Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак - Цензор.НЕТ 449 Пенсії . водічку. *лектрику .газ * на халяву !?
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"Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак" - я за, надо помочь кремлёвскому мяснику, ему не хватает земли, была бы моя воля, накормил бы его так, чтобы чрез задний проход вылазила земля.
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На каких идиотов это рассчитано? На зеленых? ...уйло старшее для того едет во Францию, чтобы ...уйло малое строило заборы? Зебилоиды, вы хоть немного логики проявите. Такие заявления - это банальный вброс. Моська, по приказу слона, раздувает щеки - вот это суть этого заявления. Осталось понять, зеленые, догадаетесь ли вы ,кто Моська, а кто слон?
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Когда-то Юля якобы сказала подобное. Что нужно Донбасс отгородить колючей проволокой. Как её тогда шпыняли! Хоть нигде подтверждения никто не предоставил в виде хотя бы аудиозаписи. Всё равно идёт к тому.
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Едрить, это шо теперь попытаются сорвать переговоры любой ценой? А опосля начнут стену строить, красть на строительстве, донбабве достанется руцким с углем и всем остальным.. я чет фигею и не вкуриваю гениальности плана.
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А пенсии и репарации Сивохо будет через стену перебрасывать
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Що то мені підказує що стіна буде ... (!) Треба йти далі, розвиватися, забивати фінанси в економіку, науку, медицину, в дітей, в майбутнє ... Тільки ось проблема в тому що її цю стіну регулярно будуть руйнувати ********* Лугандона ... Що з цим робити, поняття не маю
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Если до этого дойдёт, то с другой стороны просто не дадут её построить. Будут куячить артиллерией, миномётами. Гумконвоев с боеприпасами рашка может отправлять сколько угодно.
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Опыт Израиля тут не проконает, ибо палестинцев с калашами и самодельными ракетками нельзя сравнивать с регулярной армией сепаров и русни.
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Тогда они построят СЦЕНУ и будут с ЗЕбилом вместе )( уярить куем по роялю на потеху даунбасцам и кадырастам...
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і на цю стіну прикувати ланцюгом три дні некормлених порохоботів... навіть пташка не пролетить...
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Cеню нужно к строительству новой стены привлечь. Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак - Цензор.НЕТ 5685 Богатый опыт имеет.
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Не Сеня ОСЕЛ в Штатах с семейкой всей своей-ему покуй на новую стену,он не знает куда бабло от старой девать...
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Сеня сьогодні виступав у Львові, які штати.
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Сеня уже "ЗАБОРИЩЕ" построил! Наша песня хороша начинай сначала! Только господа властьимущие - будь ласка за свій рахунок , особистий!
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Главный вопрос- это то, на какие уступки они собираются пойти, чтобы переговоры были успешными по их мнению. Судя по тому, на какие они уже пошли, перспективы весьма туманны. В этих условиях крайне важным становится то, что патриотическая оппозиция, объединившись, заявляет им о том, какие красные линии нельзя пересекать.
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Посему, считаю, что Ермак занимается обыкновенным киздабольством рассчитанным на 73%
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Т.е. вы как дураки будете строить. А сепары после опохмельного перекура будут вашу стену утюжить 120 мм. Потом вы отрезвев от увиденного снова начнете строить. А потом ...сепары...
У попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, ..... поправьте меня дальше. Чет грустно стало, жалко животных.
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норм! вот вам ПесЮля как надо біло пять лет назад говорить
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а ермака на эту стену охранять нас от одичалых поставим!
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К Зеле внук с утра пришёл
И спросила кроха
Деда,шо такое хорошо
И шо такое плохо?
Дед зелёный рот раскрыл,и внучку ответил:
Украина хорошо,а россия плохо.
Так выпьем же за то,щоб внуки не стеснялись дел своих дедов
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НАДО НЕ СТЕНУ СТРОИТЬ ЕПАШИТЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ СО ВСЕХ СТВОЛОВ
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Единственно правильное, но трудное решение.
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Дуже поганий знак. Явний і відкритий ворог Україні обіцяє що завгодно, напевно знаючи, шо Моніка підпише все, що скаже пуйло.
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Я плакаль пацталом .Казочка для дурнуватих зєбілів . Пакт погоджено і єрмак чекатиме стільки , стільки того захоче путєн . Класного агента в ОП України має кремль .
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