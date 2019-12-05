 Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак

Об этом сказал помощник Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не будем тратить много времени, если не увидим с российской стороны желание выполнять "Минск". Мы не будем ждать годами, мы определили ограниченное время", - сказал помощник

При этом он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента. Ранее о возможности выхода из Минских договоренностей сообщал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и (достижения - ред.) мира дипломатическим путем. Но мы, безусловно, имеем и "план Б". Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - сказал Ермак.

Впрочем, помощник президента подчеркнул, что команда Зеленского пока настроена на успех переговоров.

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