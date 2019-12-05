EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1041  7
Все про:ВР (24097) гражданство (1021) законопроект (2268)

 ВР поддержала процедуру признания человека лицом без гражданства

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2335, который предусматривает создание процедуры признания человека лицом без гражданства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 361 народный депутат.

"Принятие акта позволит создать процедуру признания лицом без гражданства, что в дальнейшем позволит таким лицам законно проживать на территории Украины, получить документ, удостоверяющий личность, и возможность реализовать лицам без гражданства свои базовые права", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас в Украине не урегулирована процедура определения статуса лица без гражданства. Наша страна взяла на себя обязательство урегулировать и улучшить статус таких лиц, присоединившись в 2013 году к международной Конвенции о статусе апатридов.

Читайте также: Украине надо узаконить двойное гражданство, за исключением двойного гражданства со страной-агрессором, - вице-премьер Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3163681
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якраз це треба для людей, які зараз живуть на окупованій території. Потім отримають громадянство при виконанні ряду вимог.
 показать весь комментарий
 
 
Тут навіть треба запроваджувати приблизно оце - Неприкасаемые
 показать весь комментарий
 
милые лица из лугандона не являющимися гражданами Украины будут получать пенсию из украинского бюджета и влиять на международную политику....... имея в запасе расейский паспорт........
 показать весь комментарий
 
 
Крымчанам будет новый паспорт. Интересно, с безвизом?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь засланным казачкам-кацапам, чтобы стать гражданином Украины, нужно будет сдавать экзамен по украинскому языку ВР підтримала визнання особою без громадянства - Цензор.НЕТ 5013 ВР підтримала визнання особою без громадянства - Цензор.НЕТ 5690
 показать весь комментарий
 
"ВР поддержала признание лицом без гражданства" - гениально, причём надо ввести поголовное, независимое от людей тестирование, чтобы у нас не повторялись такие позорные выборы зэков в Президенты, и ничего тут зазорного нет, будет вид на жительство, убивать не надо, а со временем, человек узнает где и в какой стране он живёт, и пусть пройдёт заново тест, возможно, восстановит своё гражданство, и на здоровье, становись полноценным гражданином Украины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх