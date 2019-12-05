 ВР поддержала процедуру признания человека лицом без гражданства

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 361 народный депутат.

"Принятие акта позволит создать процедуру признания лицом без гражданства, что в дальнейшем позволит таким лицам законно проживать на территории Украины, получить документ, удостоверяющий личность, и возможность реализовать лицам без гражданства свои базовые права", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас в Украине не урегулирована процедура определения статуса лица без гражданства. Наша страна взяла на себя обязательство урегулировать и улучшить статус таких лиц, присоединившись в 2013 году к международной Конвенции о статусе апатридов.

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