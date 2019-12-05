 После пожара в одесском колледже Зеленский поручил провести проверку состояния противопожарной безопасности всех учебных заведений, общежитий и учреждений здравоохранения

Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дал задание Кабинету Министров совместно с органами местной власти в месячный срок:

Провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры;

Провести проверку всех должностных лиц, которые предоставляют выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недоброчесности при исполнении ими служебных обязанностей", - заявил Зеленский.

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"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших. Предлагаю посмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций", - добавил президент.

"Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасности, не дожидаясь государственных проверок. Давайте будем ответственными и изучим наконец полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного - жизни украинских граждан. О проделанной работе, актуальные проблемы и предложения прошу доложить до 10 января 2020 года", - резюмировал Зеленский.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".