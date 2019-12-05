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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Зеленский (3865) пожар (3789) проверка (621)

 После пожара в одесском колледже Зеленский поручил провести проверку состояния противопожарной безопасности всех учебных заведений, общежитий и учреждений здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой реакции на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности.

Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дал задание Кабинету Министров совместно с органами местной власти в месячный срок:

Провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры;

Провести проверку всех должностных лиц, которые предоставляют выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недоброчесности при исполнении ими служебных обязанностей", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются". ВИДЕО+ФОТО

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших. Предлагаю посмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций", - добавил президент.

"Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасности, не дожидаясь государственных проверок. Давайте будем ответственными и изучим наконец полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного - жизни украинских граждан. О проделанной работе, актуальные проблемы и предложения прошу доложить до 10 января 2020 года", - резюмировал Зеленский.

После пожара в одесском колледже Зеленский поручил провести проверку состояния противопожарной безопасности всех учебных заведений, общежитий и учреждений здравоохранения 01

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".

Источник: https://censor.net.ua/n3163674
 
 
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если проверять по правилам, прописанным жизнью (да и нормативкой метами тоже), - закрыть можно будет каждое первое...
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ну шо, колєги: ховайте дуйки - купуйте лижні костюми, бо вічна економія вишів на опаленні - це 13 градусів у приміщеннях аудиторій цілу зиму...
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У Києві останні роки значну кількість навчальних закладів, лікарень і тд суттєво утеплили. Кличку за це, звісно, респект. Бо якщо на стінах добавляється + 10см пенопласту/мінвати, то навіть з ледве теплими батареями там буде комфортно і при -20 на вулиці.
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Это не только в Киеве утеплили школы, больницы и т.п. и именно в последние пару лет. Несмотря на войну, нашли средства.
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Оно "дал поручение Кабинету Министров"... А каким ты боком к Кабинету Министров, ты что Лох?
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Все, як завжди... І результат буде той самий.
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До чего же мудрый президент...
настоящий палковник...
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Клоун он настоящий, а не полковник, "усилить, углубить, расширить, повысить..." хуже, чем в СССР. Кстати, кода я начинал службу, еще за ССР, у нас на командно-вычислительном центре (громадное помещение под землей, полно электроники, "Эльбрус-2" и т.п.) противопожарные учения шли несколько раз в месяц! Знали до автоматизма, кто, что, куда бежит или делает. Бойцы плевались "сколько мы будем делать ИД рот в рот друг другу! Дайте хоть одну девушку". Зато и ЧП нк было за те несколько лет, что там прослужил.
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"Наш "солнцеликий" был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!"

оружие воинам вернули только после отъезда президента.
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Этим вопросом должно заниматься СБУ. Велика вероятность, что за пожарами в Одессе стоит ФСБ России. Завербовали кого-то из родственников погибших 2 мая в доме профсоюзов, и устраивают пожары регулярно в людных местах. Потом будут орать на раша-ТВ, что это карма.
Харьков в 1,5 раза больше Одессы, Киев - в 3-4 раза. Не может быть случайностью такое количество пожаров в общественных местах в Одессе.
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Зелений ти також причетний до цього ти залишив на посаді сабакова який керує МНС все це відбувається під його керівництвом..Всі знають що МНС це хабарники...
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