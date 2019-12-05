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 Спикер Палаты представителей Конгресса США Пэлоси поручила подготовить начало юридической процедуры импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила подготовить официальное обвинение в адрес президента Америки Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

По словам Пелоси, Трамп злоупотребил своей властью как президент. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.

"В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту", - сказала Пелоси.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163673
 
   
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У французьких Альпах знайшли "базу російських шпигунів" - ЗМІ


Західні спецслужби з'ясували, що 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для операцій по всій Європі". Ці агенти були співробітниками ГРУ, повідомляє газета Le Monde.Спикер Палаты представителей Конгресса США Пэлоси поручила подготовить начало юридической процедуры импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9366
15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для проведення операцій по всій Європі". Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня.
За даними видання, один з цих шпигунів, очевидно, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року. Західні спецслужби вийшли на слід цієї групи шпигунів в ході розслідування замаху на Скрипаля. У період з 2014 по 2018 роки ці російські агенти неодноразово зупинялися в невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі Шамоні і Евіані.
Докази конфіскувати не вдалося
Як повідомляє Le Monde, ці шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції. Західним спецслужбам не вдалося конфіскувати зброю або інші докази.
4 грудня уряд ФРН вислав з Німеччини двох російських дипломатів на тлі скандалу навколо вбивства на замовлення колишнього чеченського польового командира в Берліні в серпні цього року. МЗС ФРН обґрунтував цей захід небажанням Москви співпрацювати в розслідуванні цього злочину.
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Да,есть такое,-только что прочитал.
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Ой,ГОРЯЧО-О...Подгорает... Посмотрим как сработает американская демократия,а то кое-кто подумал,что если грузин горячий,-то его можно дразнить!
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Ай, да Ненси. В мае прикидывалась невинной овечкой. А она оказывается выжидала.
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До выборов 11 месяцев...успеют или нет？
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Тю, у нас бубочка за полгода столько раз злоупотребил и не только властью, что Трампу в конце своего президентского срока и не снилось. И Шо? )))
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Як шо? Прийняли закон про імпічмент по якому бубочка захищений від звільнення більше ніж Конституція від змін... Це перше про шо подбали "слуги" в турборежимі... Тепер тілько пунш під йолкою
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Давно потрібно віддати під суд цього рижого пса, агента кремлівської мафії. А був просто в шоці коли перед виборами чув хто є кандидатом в президенти США! Я думав, що люди вже в усьому світі з розуму зійшли! а зараз зрозумів, що росія гарно відпрацювала втрутившись у виборчу систему США. Поставити на пост президента США свого агента! Тут немає слів. У ваших спецслужб там в США вже геть мізки жиром запливли, а гроші очі та вуха заліпили?!
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