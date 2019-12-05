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 Ювелира Киселева убили экс-полицейский, сотрудники СБУ и их подельник, - прокуратура

Прокуратура завершила расследование резонансного убийства ювелира Сергея Киселева в марте этого года. Следствие пришло к выводу, что его хотели ограбить. Трое подельников уже около 2 лет до этого занимались вооруженным разбоем.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"5 марта 2019 указанные лица подстерегли потерпевшего возле жилого дома на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Один из злоумышленников сел в автомобиль предпринимателя и под угрозой пистолета требовал отдать драгоценности. Когда пострадавший начал сопротивляться, его застрелили. С места совершения преступления подозреваемые скрылись, не получив выгоду", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что после этого злоумышленники решили совершить преступление против родственников ювелира, но в апреле их задержали.

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"Один из задержанных оказался бывшим работником национальной полиции, еще один - действующим сотрудником СБУ", - добавили в пресс-службе.

Дома у задержанных изъяли пистолет, глушитель, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства. Следователи выяснили, что в 2017-2018 гг. они совершили серию разбойных нападений с применением огнестрельного оружия.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Как только они их их защитники закончат знакомиться с материалами следствия, дело будет передано в суд.

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Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров". Впоследствии и фигурант дела Корниец, и спикер ГПУ Андрей Лысенко заявили, что Киселев не имел отношения к делу "бриллиантовых прокуроров".

По данным прокуратуры, незадолго до убийства Киселев забрал из Государственного хранилища драгоценных металлов и камней почти 400 килограммов драгоценностей.

Ювелира Киселева убили экс-полицейский, сотрудники СБУ и их подельник, - прокуратура 01Ювелира Киселева убили экс-полицейский, сотрудники СБУ и их подельник, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163672
 
 
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Вот они мусора-вороохранители и там УВЫ таких БОЛЬШИНСТВО !!! Они для этого туда и идут !!!
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Вот и ответ , почему людей именно этой профессии называют мусорами........ репутация штука серьезная
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Как ни называй - милиция, полиция, суть почти не меняется.
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интересно в Украине хоть одно преступление происходит без участия или без ведома ментов? Ювеліра Кисельова вбили експоліцейський, співробітники СБУ та їхній спільник, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3044
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