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 Политика Украины
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 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук

Кабинет министров Украины подаст в Раду законопроект, предусматривающий обязательную уплату налогов компаниями, которые получили лицензию на добычу нефти и газа, но не проводят никакой деятельности по добыче.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его расчетам, в Украине около 80 таких "спящих" месторождений, лицензии на которые выдали, но фактической добычи там не происходит.

"Они "спят", потому что из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут "свои"", - сообщил Гончарук.

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В частности, в случае, если лицензию на добычу газа или нефти выдали три и более лет назад, однако владелец такую лицензию не использует, с него будут взимать налог за добычу. Размер налога будет зависеть от размера месторождения и даты выдачи разрешения.

"Такой опыт уже успешно работает в США, Великобритании, Норвегии, Хорватии и других странах. А вот в Украине пока 30% от всех выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами - "спящие". Эта история уйдет в прошлое", - сообщил премьер-министр.

Кроме этого, в правительстве разработали ряд изменений в законы, которые должны упростить деятельность инвесторов в сфере добычи газа и нефти, а 6 декабря в Украине презентуют "Инвестиционный атлас недропользователя", в котором потенциальный инвестор сможет найти готовые для использования недра.

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30% нефтегазовых месторождений в Украине спят, а их собственники ждут прихода к власти своих, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163671
 
   
 Топ комментарии
 
Бене нужна ваша нефть. Бене нужна ваша прибыль. Бене нужно ваше все.

Спрятаться не получился. Пересидеть не получится. Отдавайте или убейте ЗЕ и Беню.
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а тобі треба закушувати, а не занюхувати рукавом 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2200
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Бене нужна ваша нефть. Бене нужна ваша прибыль. Бене нужно ваше все.

Спрятаться не получился. Пересидеть не получится. Отдавайте или убейте ЗЕ и Беню.
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а тобі треба закушувати, а не занюхувати рукавом 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2200
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Спят усталые зеблушки, баксьі спят.
А зебіли и кукушки ждут ребят.
Даже Бєня спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.…
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лиш мурзілки соєві нікагда не спят, вентилятор сам собі не накидає без ребят 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3432
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Так то мурзілки готуються ловити зебілів🐸
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А ми тим часом у кацапів газ збираємося купувуати...
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30% сплять... Тобто 70% щось видобуває? А де воно, те добуте з надр, які по Конституції належать народу? Якщо сказав "А", то вже "каркай" і решту... Або хоч до Зе! дійди... Ідіоти...
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..национализировать, делов то))))), а лучше срок ушлым ворам 90-х и с конфискацией..... 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 6489...
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логічно! але також потрібно розібратись з подільником мальдівського бариги, злочевським (коляхарошийпарєнь)! з мертветчуком та нєстєрком з рабіновичем!
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Злочевский соскочил под гарантии Бурисмы.Мало вероятно,що его тронут 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8117
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