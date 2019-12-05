 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его расчетам, в Украине около 80 таких "спящих" месторождений, лицензии на которые выдали, но фактической добычи там не происходит.

"Они "спят", потому что из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут "свои"", - сообщил Гончарук.

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В частности, в случае, если лицензию на добычу газа или нефти выдали три и более лет назад, однако владелец такую лицензию не использует, с него будут взимать налог за добычу. Размер налога будет зависеть от размера месторождения и даты выдачи разрешения.

"Такой опыт уже успешно работает в США, Великобритании, Норвегии, Хорватии и других странах. А вот в Украине пока 30% от всех выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами - "спящие". Эта история уйдет в прошлое", - сообщил премьер-министр.

Кроме этого, в правительстве разработали ряд изменений в законы, которые должны упростить деятельность инвесторов в сфере добычи газа и нефти, а 6 декабря в Украине презентуют "Инвестиционный атлас недропользователя", в котором потенциальный инвестор сможет найти готовые для использования недра.

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