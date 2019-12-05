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Все про:Запорожье (1572) интернет (1502) пропаганда (2359) СБУ (14095)

 СБУ блокировала деятельность антиукраинского интернет-пропагандиста в Запорожье

Деятельность агитатора, который распространял через интернет антиукраинские материалы, блокировала в Запорожье Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

"Следователи спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистскую страницу в одной из запрещенных в нашей стране соцсетей. Там он размещал провокационные материалы с призывами к свержению конституционного строя и изменения границ территории Украины. Для распространения информации злоумышленник специально создал отдельный аккаунт", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении сообщение злоумышленнику о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Продолжается досудебное следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3163668
 
   
 Топ комментарии
 
Специально для СБУ - в ВР есть целая фракция т.н. ОПЗЖ антиукраинских агитаторов, которых можно арестовать каждый день сняв неприкосновенность... В чем проблемы?
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Надеюсь, что при оказании сопротивления, правохранители успели применить своё табельное оружие?
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якщо зараз сама чесна,некорумпована влада,чому тисячі казіно по всій країні в яких заробляються мільярди без сплати податків не хочуть блокувати?
СБУ блокувала діяльність антиукраїнського інтернет-пропагандиста в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 2344
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https://espreso.tv/news/2019/12/05/********************************************************************************************
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В Запорожье половина городских интернет-форумов - сепарские.
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Специально для СБУ - в ВР есть целая фракция т.н. ОПЗЖ антиукраинских агитаторов, которых можно арестовать каждый день сняв неприкосновенность... В чем проблемы?
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Надеюсь, что при оказании сопротивления, правохранители успели применить своё табельное оружие?
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вот это да, сила, сработали на Украину, какого-то интернет пропагандона прикрыли, а всех этих медведчуков и остальную ************** быдлоту?
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Все це добре.Але в Європі теж зашевелились :У французьких Альпах знайшли "базу російських шпигунів"
"15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для проведення операцій по всій Європі". Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня."
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Дайте почитати це Макрону, бо він запутався в паралельній реальності.
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якщо зараз сама чесна,некорумпована влада,чому тисячі казіно по всій країні в яких заробляються мільярди без сплати податків не хочуть блокувати?
СБУ блокувала діяльність антиукраїнського інтернет-пропагандиста в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 2344
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Цей графік вказує на те, що терміново треба продавати землю, бо буде горе!
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так ,а ще чим скоріше розпродати спиртзаводи атомні електростанції та залізницю,незабаром побачимо що після Зе вже гірше не буде.
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"СБУ блокировала деятельность антиукраинского интернет-пропагандиста в Запорожье" - специально для таких недоумков в Украине надо держать маленький ГУЛАГ, и таких, и подобных им зомби-совков надо изолировать от нормальных людей, дабы не разносили коммуно-фашистские бацилы.
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СБУ блокировала деятельность антиукраинского интернет-пропагандиста ..

Ух ты!! Аж целое сбу... Не зря народные миллионы прожирают...
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