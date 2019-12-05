 СБУ блокировала деятельность антиукраинского интернет-пропагандиста в Запорожье

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

"Следователи спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистскую страницу в одной из запрещенных в нашей стране соцсетей. Там он размещал провокационные материалы с призывами к свержению конституционного строя и изменения границ территории Украины. Для распространения информации злоумышленник специально создал отдельный аккаунт", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении сообщение злоумышленнику о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Продолжается досудебное следствие.

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