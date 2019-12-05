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 Политика Украины
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Все про:Казахстан (409) МИД (5225)

 Посла Казахстана Ордабаева вызвали в МИД и выразили обеспокоенность позицией его страны относительно оккупации Крыма, - МИД

В МИД Украины был приглашен посол Казахстана Самат Ордабаев, которому была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится  в сообщении на сайте МИД Украины.

"5 декабря 2019 года в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев… С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым, обнародованная на русскоязычной версии веб-страницы государственной телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle", - отмечается в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией", - президент Казахстана Токаев

Обе стороны подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является основой двусторонних отношений и сотрудничества Украины и Казахстана, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью для Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией.

В МИД Украины пообещали, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - МИД Украины отреагировал на слова Токаева о Крыме

Источник: https://censor.net.ua/n3163664
 
   
 Топ комментарии
 
Дословно не так. Он сказал : "Я сосал и буду сосать у ху..ла". Как то так. Посла Казахстана Ордабаева вызвали в МИД и выразили обеспокоенность позицией его страны относительно оккупации Крыма, - МИД - Цензор.НЕТ 4635
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А как выражали обеспокоенность?
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Пусть не удивляются казахи, когда некие зеленые человечки под дулами автоматов проведут где-нить в Байконуре референдум, где 110% населения проголосуют за присоединение его к рашкостану... Ведь он "всегда" был их... И восторжествует историческая справедливость!
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я вчера смотрел
этот мудило косоглазый сказал
шо крым по праву принадлежит оркам
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Дословно не так. Он сказал : "Я сосал и буду сосать у ху..ла". Как то так. Посла Казахстана Ордабаева вызвали в МИД и выразили обеспокоенность позицией его страны относительно оккупации Крыма, - МИД - Цензор.НЕТ 4635
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поняв
шо я его не поняв
походу у него рот был занят Посла Казахстана Ордабаева вызвали в МИД и выразили обеспокоенность позицией его страны относительно оккупации Крыма, - МИД - Цензор.НЕТ 5250
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Пусть казахи не забывают, что рашисты уже имеют вид на всю северную территорию Казахстана. Дело времени...
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«…русские города, оказавшиеся за границей, в Казахстане, нас привлекают. Начиная с Уральска, целая непрерывная цепь русских городов до самого Усть-Каменогорска должны войти в состав России», - написал Эдуард Лимонов в статье «Идеальная Россия»
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А фамилия читали?ОРДА и БАЕВ-объяснять значения слов орда и бай думаю не надо...
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Как то слабенько, опять озабоченность? Дальше глубокая озабоченность?
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мудило косоглазый -президент казахстана если шо
орда своих не здаёт
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Какая обеспокоенность?глубокая,обычная,или очень глубокая? это важный момент
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Сначала посла спросили: Чей Крым?


Затем, выразили обеспокоенность...
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Что взять с казахов, кроме вонючего кумыса? Ведь у них никогда не было своего государства, а то, что они сейчас называют государством, просто кусок бывшего СССР населёного баранами.
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Казахстан издавна был частью России и при царях и при СССР.У Казахов не было и нет свободолюбия как у Украинцев и даже тех же Русских.Одним словом тупая орда...
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За ИЗДАНО прошу уточнить - это сколько он был часть Московии-России-Параши?
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Казахи создали Рассею и идолопоклонение у московитов казахское, а не наоборот.
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Чингисхан создал Рассею. После него они только земли назад в империю собирали. И казахов так мало, потому что их предки переехали на ПМЖ на Украину ("на" потому что тогда Украина была территорией). Не поживешь ты в Астане, если средняя температура февраля -25 по Цельсию.
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Турки -- это вторая волна переселенцев из Казахстана
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Расею, сиречь Парашу, создал один сыноубийца, ативный гомик и алкаш Петр, своим указом переименовав в 1721 году Московию в Расею, Москву основал сын князя киевского, и то ли обменял на что то там, то ли продал ордынцам.
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Посмотри на границы империи Чингисхана и на карту России. Это все еще та же империя.
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Пусть не удивляются казахи, когда некие зеленые человечки под дулами автоматов проведут где-нить в Байконуре референдум, где 110% населения проголосуют за присоединение его к рашкостану... Ведь он "всегда" был их... И восторжествует историческая справедливость!
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им проще будет(
опалченца от фашиста легче отличить по разрезу глаз)
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после таких заяв президента казахстана я даже не удивлюсь шо это были небуряты
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К сожалению там и белорусы были и сербы, и итальянцы и пр.....
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В Севастополе проголосовали больше 120%, Так что не обижай казахов, дорогой. У них будут все 150%. Казахов-то совсем немного, а Казахстан по территории как вся Европа.
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Зебобики, надо не вызывать, а посылать этих узкоглазых подальше от Украины.
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Здесь необходимо не выражать обеспокоенность, а необходимо гнать посла с Украины и необходимо разорвать дипломатические отношения с Казахстаном
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