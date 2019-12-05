Она начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1500000 грн на 5 лет. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.
Эта программа является продолжением инициативы Президента Украины Владимира Зеленского, о которой он говорил в своем недавнем видеообращении к заробитчанам.
"Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших заробитчан домой и открывать бизнес здесь", - отметил Алексей Гончарук.
По его словам, сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки. Сейчас уже работает веб-портал, где можно оставить запрос на участие в программе.
"5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн ", - пояснил соотношение процентных ставок Гончарук.
Как отметил премьер, стартапы смогут участвовать от начала своей деятельности, а действующий бизнес, если уже работает минимум 12 месяцев. При этом, сам участник программы должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
"Для участия понадобится бизнес-план, если вы планируете бизнес с нуля. Если же работаете, то положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина", - подчеркнул Алексей Гончарук.
Гончарук анонсировал запуск программы дешевых кредитов для малого бизнеса
Кабинет министров Украины готовит к запуску программу по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Она начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1500000 грн на 5 лет. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.
А сейчас дурни думкой багатиють.
"Авакова не можна чіпати, бу Порошенко нападе" - написали под постом о Кирилле Тлявове, пятилетнем мальчике, застреленном развлекающимися ментами, за смерть которого никто не понес ответственности. Зато "эффективный министр" вошел в новое правительство. Еще бы, ведь победа Зеленского - это победа Авакова пополам с Коломойским.
Именно поэтому - потому, что при власти сейчас режим Коломойского-Авакова - каждый день сейчас мы читаем, что кого-то нашли в колодце, кого-то убили, у кого-то застрелили ребенка, у помешавшей Коломойскому выкачать из Украины не 5, а 50 миллиардов долларов сожгли дом, а нынешнее руководство НБУ, мешающее Коломойскому захватить всю финансовую систему страны, подвергается террору без какой-либо реакции со стороны МВД. Что вполне логично.90е - это время, когда Коломойский захватывал активы. Именно это он хотел делать в 2014-2015, именно этому помешал Порошенко, за что его люто возненавидел Коломойский, а за ним и все окормляемое 1+1 стадо.
Именно за это марионетки Коломойского пытаются сфабриковать дела на Порошенко, что мы и слышали из "прорвавшейся трубы". Пытаются, но ухватиться не за что.
И это "не за что" никогда не дойдет до 73%. Как не дойдет до них, что они проголосовали за возврат в 90е - во время, когда Коломойский рейдерил, отжимал, убивал, крал, высасывал - строил свою криминальную империю. И именно такие времена нужны ему сейчас - на носу приватизация стратегических предприятий, продажа земли - криминальными методами можно хапнуть гораздо больше, чем легальными, если еще и дефолт - оооо!
Ответственность за криминал? Какая ответственность, когда МВД возглавляет подельник. Такой же чужак, так же строящий себе рай заграницей, так же желающий побыстрее нахапаться, свалить и наслаждаться жизнью.
Вопрос только, что останется здесь, когда Коломойский с Аваковым сдрыснут в Израиль и Италию? Это я вас спрашиваю, 73%. Это вы выбрали такое будущее для моей страны. "Армия, мова, вера" вам не подошла - строительство государства и сопротивление агрессии требует усилий. А наблюдать, как рушится страна, усилий не надо. Сиди себе, открыв рот, и ной "А я не за это голосовал! Я голосовал за конец эпохи бедности, за то, что мне 4 тыщи долларов дали, и чтоб коммуналку понизили, а это что?"
Это и есть конец эпохи бедности, дружок. Для Авакова с Коломойским. Открывай рот пошире - впереди еще много интересного.
рэмбо))
тупо нулями ошибся?)
нет канечно)
просто дадут не всем))
берешь полтора ляма гривен под 5% годовых
покупаешь на них 60 000 баксов
через 5 лет это 15 000 000 гривен
останется только 5% с полторушки отдать)
как табе такой бизнес план?)
простому украинцу проще на луну слетать)
про кредиты
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/gruppa-nardepov-iz-slugi-naroda-podpolno-rabotala-na-rinata-ahmetova-smi-1478067.html
ляшко,перелогінься
https://youtu.be/e8fnE42cgFI
Провал доходів бюджету - зібрано мінус 56 мільярдів за 11 місяців від плану, - економіст Компанієць. Таблиці
і
Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу
А його немає !
Здається,список того малого бізнесу буде співпадати з списком родичів слуг уродця.
Правила игры должны одинаковы для всех, пошел, взял кредит и работаешь.
Пусть лучше Ваш Друг Беня вернет украденные деньги стране, а то весь мир удивляется - такой суммы открыто сворованной не было ни в одной европейской стране!