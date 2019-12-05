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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1239) кредит (2138) Гончарук_Алексей (344)

 Гончарук анонсировал запуск программы дешевых кредитов для малого бизнеса

Кабинет министров Украины готовит к запуску программу по поддержке малого и среднего предпринимательства.

 Она начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1500000 грн на 5 лет. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.
Эта программа является продолжением инициативы Президента Украины Владимира Зеленского, о которой он говорил в своем недавнем видеообращении к заробитчанам.

"Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших заробитчан домой и открывать бизнес здесь", - отметил Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки. Сейчас уже работает веб-портал, где можно оставить запрос на участие в программе.

"5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн ", - пояснил соотношение процентных ставок Гончарук.

Как отметил премьер, стартапы смогут участвовать от начала своей деятельности, а действующий бизнес, если уже работает минимум 12 месяцев. При этом, сам участник программы должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

"Для участия понадобится бизнес-план, если вы планируете бизнес с нуля. Если же работаете, то положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина", - подчеркнул Алексей Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3163662
 
   
 Топ комментарии
 
урод ...звідки "деньги" ...самі позичаєте під 13-18% ...з кого ви ідіотів ліпите
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Та это очередной распил денег для своих! будут выделять деньги правильные чинуши правильным людям! опять появится куча талантливых жен любовниц и детей чинуш!! так что расслабтесь и наблюдайте очередное шоу за счет ЛОХОВ!!
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урод ...звідки "деньги" ...самі позичаєте під 13-18% ...з кого ви ідіотів ліпите
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Что это за бизнес такой с оборотом в 2млн долларов что ему надо кредит???
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кредит на 60 тысяч баксов на 5 лет, все логично Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 6849
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Волны от злёных умиляют!Много шума из ничего. Гончарук анонсировал запуск программы дешевых кредитов для малого бизнеса - Цензор.НЕТ 4472
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петя о таком и не заикался зато миллиарды косюку раздавал
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да! И волонтеров всех по тюрмах посадил... вот так вот!
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Простым смертным кэш налом !Не смеши. Петя давал ,Ваня брал то бурьяном поросло Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 6174
А сейчас дурни думкой багатиють.
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Порошенко построил почти 300 заводов на 200 к робочих а зеля закрыл 1,7 заводов за 4 месяца ну как сровнение ?
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теперь мы эту новость каждый день будем обсуждать?
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молодец
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петюк сдрысни
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Самокатчику недолго осталось, потому может нести всякую ахинею...
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Добро пожаловать в 90-е
"Авакова не можна чіпати, бу Порошенко нападе" - написали под постом о Кирилле Тлявове, пятилетнем мальчике, застреленном развлекающимися ментами, за смерть которого никто не понес ответственности. Зато "эффективный министр" вошел в новое правительство. Еще бы, ведь победа Зеленского - это победа Авакова пополам с Коломойским.

Именно поэтому - потому, что при власти сейчас режим Коломойского-Авакова - каждый день сейчас мы читаем, что кого-то нашли в колодце, кого-то убили, у кого-то застрелили ребенка, у помешавшей Коломойскому выкачать из Украины не 5, а 50 миллиардов долларов сожгли дом, а нынешнее руководство НБУ, мешающее Коломойскому захватить всю финансовую систему страны, подвергается террору без какой-либо реакции со стороны МВД. Что вполне логично.90е - это время, когда Коломойский захватывал активы. Именно это он хотел делать в 2014-2015, именно этому помешал Порошенко, за что его люто возненавидел Коломойский, а за ним и все окормляемое 1+1 стадо.

Именно за это марионетки Коломойского пытаются сфабриковать дела на Порошенко, что мы и слышали из "прорвавшейся трубы". Пытаются, но ухватиться не за что.

И это "не за что" никогда не дойдет до 73%. Как не дойдет до них, что они проголосовали за возврат в 90е - во время, когда Коломойский рейдерил, отжимал, убивал, крал, высасывал - строил свою криминальную империю. И именно такие времена нужны ему сейчас - на носу приватизация стратегических предприятий, продажа земли - криминальными методами можно хапнуть гораздо больше, чем легальными, если еще и дефолт - оооо!
Ответственность за криминал? Какая ответственность, когда МВД возглавляет подельник. Такой же чужак, так же строящий себе рай заграницей, так же желающий побыстрее нахапаться, свалить и наслаждаться жизнью.

Вопрос только, что останется здесь, когда Коломойский с Аваковым сдрыснут в Израиль и Италию? Это я вас спрашиваю, 73%. Это вы выбрали такое будущее для моей страны. "Армия, мова, вера" вам не подошла - строительство государства и сопротивление агрессии требует усилий. А наблюдать, как рушится страна, усилий не надо. Сиди себе, открыв рот, и ной "А я не за это голосовал! Я голосовал за конец эпохи бедности, за то, что мне 4 тыщи долларов дали, и чтоб коммуналку понизили, а это что?"

Это и есть конец эпохи бедности, дружок. Для Авакова с Коломойским. Открывай рот пошире - впереди еще много интересного.
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петя выгнал грузинский десант из полиции - петина реформа полиции-профанация
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чистой воды популизм!!! ни каких кредитов не будет как и по 4000 долларов учителям
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то есть хочешь сказать что ********** наврал?
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60 000 баксов?)
нет канечно)
просто дадут не всем))

берешь полтора ляма гривен под 5% годовых
покупаешь на них 60 000 баксов
через 5 лет это 15 000 000 гривен
останется только 5% с полторушки отдать)
как табе такой бизнес план?)
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не наврал. его гений просто опередил свое время, вам, свЫням, не понять.
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Как и по 10000уе за сепаратиста от Коломойского!!!
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а он не сказал шо нужно предоставить для того чтобы его получить?)
простому украинцу проще на луну слетать)
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да все просто. нужно быть депутатом СН
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Как троллей колбасит, значит правильным курсом идёт ЗЕ-команда. Самый сильный страх для РФ это сильная и успешная Украина и она такой будет, не смотря ни на что, ни на какие козни РФ.
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Та это очередной распил денег для своих! будут выделять деньги правильные чинуши правильным людям! опять появится куча талантливых жен любовниц и детей чинуш!! так что расслабтесь и наблюдайте очередное шоу за счет ЛОХОВ!!
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"Володя кричал на них, что не допустит, чтобы в его фракции были какие-то параллельные группы влияния", 🙊🙉🙈

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/gruppa-nardepov-iz-slugi-naroda-podpolno-rabotala-na-rinata-ahmetova-smi-1478067.html
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Зеленая власть априори не может предложить ничего хорошего, разве что МММ. Берешь кредит, а там мелкими буквами(процентная ставка может быть изменена без ведома получателя кредита) концовка рабство и потеря бизнеса😧
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один ублюдок (миловаров) зібрався українську землю продавати за півтори лярда долларів ...інший роздавати "кредити удвічі дешевше банківських депозитив ...навіщо цитувати цих дебілів ?
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НБУ - бариги! геть НБУ! Беня нас врятує!😁
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Безграмотный бред с несостыковками в тексте. Кто-то по накурке за 5 минут эту "сайт" наваял.
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Інколи мені здається що в ;Квартал-95;, з котрого і вийшли всі оці недоумкуваті Слуги російського Народу, набирали серед пацієнтів психлікарні.
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Тем временем... https://www.oschadbank.ua/ua/cash Откройте здесь "Паспорт" кредита: державний Ощадбанк уже начал раздавать деньги нуждающимся!!! Под 76,14 годовых!!! Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 2095 Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 4078
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Бред сивого мерина, как говорил недавно классик. Опять этот совок, этим дадим а этим не дадим. Так экономику не подымешь и никто из Польши не вернётся.
Правила игры должны одинаковы для всех, пошел, взял кредит и работаешь.
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Это Дубилет стартанул с переписью - начали с лохов!
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Пишите- пишите , бумага не краснеет .
Пусть лучше Ваш Друг Беня вернет украденные деньги стране, а то весь мир удивляется - такой суммы открыто сворованной не было ни в одной европейской стране!
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