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Все про:Одесса (5771) пожар (3789) Нацполиция (10505) Бех Олег (15)

 Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

Правоохранители рассматривают две версии начавшегося в среду утром пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех.

"В рамках расследования… уже допрошены 44 человека, которые дали показания о пожаре. Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог", - сказал Бех во время совместного совещания с представителями власти, силовых структур и образования в Одесской облгосадминистрации в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Видео с камер наблюдения позволяет установить, что первое задымление было в кабинете №9 заведующей этого колледжа (Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, — Ред.). По словам заведующей, в 10:04 она увидела задымление, сообщила о нем и после этого началась эвакуация. Но у нас есть много вопросов, так как эксперты утверждают, что на момент прибытия пожарных горело 700 квадратных метров", — сказал Олег Бех, пишет Думская.

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Начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак сообщил следующее: "В 10:12 поступило сообщение о пожаре. По повышенному рангу вызова было задействовано 60 единиц техники. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут после сообщения. На момент прибытия площадь пожара составляла 700 кв м. Во время спасательных мероприятий спасено 40 человек. Всего на тушении пожара задействовано 64 единицы техники и 350 человек личного состава. Вероятная причина — аварийная работа электрооборудования в кабинете №9".

Источник: https://censor.net.ua/n3163656
 
 
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Це як у кацапів житлові будинки вибухали?
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В Одессе произошло столько резонансньіх пожаров , что пора там брать за жабрьі не только мєра с подельниками , но и всю гнилую- коррумпированную систему пожнадзора , которьіе кроме вьімогания денег на карман , ничем другим не занимались годами.
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Воно то так, але шо пожнагляд може зробити з реально ветхими будівлями? - Їх просто потрібно закривати й переселяти звідти навчальні заклади. Страшне горе...
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Может быть и поджог, но как теперь определить если там все этажи обвалились вниз, если только свидетели что расскажут.
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