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 Экономика
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Все про:бюджет (4420) доходы (502)

 Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий "недобор" - 71 млн грн, - экономист Скаршевский. ИНФОГРАФИКА

Доходная часть бюджета не выполняется четвертый месяц подряд, промпроизводство сокращается на фоне отчетов правительства о росте ВВП. Ожидается, что всего доходная часть бюджета за 2019 год будет недовыполнена на 80 млрд. гривен.

Об этом пишет на своей странице в Facebook, анализируя свежие данные Казначейства, экономист Виктор Скаршевский, информирует Цензор.НЕТ.

"В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов. Если же вычесть майский "подарок" от Нацбанка (перечислил в бюджет на 17 млрд грн больше, чем закладывалось в бюджет – по результатам деятельности за 2012-2017), то недовыполнение по доходам составит 71 млрд грн", - написал Скаршевский.

Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий недобор - 71 млн грн, - экономист Скаршевский 01

По словам экономиста, огромный провал наблюдается в доходах от таможни. План за 11 месяцев 2019 года недовыполнен на 11% ;35,7 млрд грн). Кроме того, доходы от таможни в январе-ноябре 2019 на 19,6 млрд грн ниже фактических доходов за аналогичный период 2018 года.

Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий недобор - 71 млн грн, - экономист Скаршевский 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Провал доходов бюджета - собрано минус 56 миллиардов за 11 месяцев от плана, - экономист Компаниец. Таблицы

"Это последствия 15%-го укрепления курса гривны из-за притока спекулятивного нерезидентского капитала на рынок ОВГЗ – с начала года плюс $4,1 млрд", - считает Скаршевский.

Ожидается, что доходная часть будет по итогам года недовыполнена на 80 млрд гривен.

"Есть все основания ожидать, что бюджет 2020 года повторит судьбу бюджета-2019, так как в нем предусмотрено увеличение доходов на 150 млрд грн (+16%) по отношению к ожидаемым доходам в 2019. При ожидаемом росте экономики в 2020 году в 3,7% и инфляции 5,5% - это недостижимый показатель", - отметил Скаршевский.

Также на Цензор.НЕТ: "Старик, может поговоришь по нас? Хоть 20-30 млн", - экс-регионал Поляченко просит "Слугу народа" Радуцкого помочь с бюджетным комитетом. ФОТО

"Кстати, бюджетные провалы происходят на фоне бравых правительственных отчетах о росте ВВП. Правда, при этом, промышленное производство сокращается уже 5-й месяц подряд, а перерабатывающая промышленность – 6-й", - добавил он.

Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий недобор - 71 млн грн, - экономист Скаршевский 03Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий недобор - 71 млн грн, - экономист Скаршевский 04

Источник: https://censor.net.ua/n3163653
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер ви свині, які крадуть гроші.
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Скільки я буду повторювати - та свинарчуковська влада в прошлому, до влади прийшли чесні, професіональні і нові. Графіки показують їхню ефективність. А зробили ви це разом, так що кивайте в інший бік.
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Беня с рыгами вернулся, в стране недостачи.
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все в местные бюджеты уходит
децентрализация Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий "недобор" - 71 млн грн, - экономист Скаршевский - Цензор.НЕТ 9711
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Прорвет, простите, куда и что конкретно планируется к вытеканию? Вангую - разве что зеленое дерьмо из того, что вместо мозга у зедебилов. Наш вазелин шестерочный брехун редкостный, брешет лучше чем дышит. Но самое смешное- он же сам и верит в это! Дебил, мля
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Якщо почитати допогромні тексти (перед Голодомором), то слово "прорив" було переносним від "прорив греблі", тобто щось дуже паскудне й вибухове, що не змогли стримати. Тож не бреше наркоман, не бреше, маємо тут прорив, хоча не до всіх ще хвилі дійшли.
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Беня с рыгами вернулся, в стране недостачи.
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а ну , свынячья команда -фас, а при свыне такого не было
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Вони тупі - навіть не знають хто в них що краде, просто недодають корм.
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Скільки я буду повторювати - та свинарчуковська влада в прошлому, до влади прийшли чесні, професіональні і нові. Графіки показують їхню ефективність. А зробили ви це разом, так що кивайте в інший бік.
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Надо убрать всех свинобрюхов и порохоботов, инше не пииде
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Рожкову со Смолием на нары нельзя т.к. МВФ что-то о независимости НБУ сильно печётся...
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Зато тебе, падаль можно, за предательство Украины и как кремлевского уе..ня! Вычисляем, записываем, жди!
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по радио слышал сегодня
шо министр экономики Милонов ноет шо у него зарплата всего 18 000
хватает только на такси
шо правда что ли?
может ему в таможенники пойти? говорят там сейчас от 20 000))
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Рускай учится на трамвае, метро, тралейбусе, автобусе, велосипеде, самокате ездить.
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тоже думаю пускай учится на трамвае)
на билетике реклама шо у них з/п 15 000
а ответственности то в разы меньше
или нет?)
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это тот которого Беня дебилом назвал?)
или другой?))
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А які можуть бути міністри у такого прем"єра :

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний "недобір" - 71 млн грн, - економіст Скаршевський - Цензор.НЕТ 6777
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Це брехня, як і все, що говорять зебіли.
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та да
осталось у нас два праздника
новый год и пятница
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А що хочеш те і роби🐸 Я би на твоєму місці тікав.
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А я знаю? Може за шию, або як Мусоліні 🐸
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- та ша! новогодние чёсы по корпоративам начнуться - и все будет зашибись...зуб даю!! ))))
Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий "недобор" - 71 млн грн, - экономист Скаршевский - Цензор.НЕТ 711

.
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Ну, как не согласиться с Беней, что министр(ы) - дебилы!?
Пусть премьер и дальше катается в рабочее время на самокате по кабмину.....
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дебилы - это те кто за них голосовали. А министры нормально себе живут, ни в чем не отказывают и ржут с лохтората.
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может стоит пошерстить по карманам чиновников и депутатов, глядишь и даже перевыполнение плана будет))))))
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Питання до редакції - чим відрізняється млн від млрд?
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Зеленое стадо ворует как не в себя...
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недовыполнение по доходам составит 71 млрд грн" / не долго мучиться старушке ( Украине) в злодейских опытных руках.
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не, продажа земли закроет дырень, потому и спешат как угорелые.
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так как они криво откроют землю, так дырень не закроется....
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А вот обугленую зетушку качаєт вєтєр на вєтвях😨
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У заголовку мова про недобір мільйонів, а по тексту - недобір мільярдів. Совпаденіє? Не думаю.
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Fursa Sergey‏ @FursaSergey 1 ч.1 час назад

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний "недобір" - 71 млн грн, - економіст Скаршевський - Цензор.НЕТ 9724

Валерий Гонтарева вошла в число 16-и самых влиятельных женщин по мнению Financial Times, самого влиятельного финансового издания мира.
Очень жду комментариев Коломойского, Дубинского и новой песни квартала......

https://www.ft.com/content/b9318686-1688-11ea-9ee4-11f260415385
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ЗэДэбилы у власти ! Как может безработное ********* чмо из фнйсбука чем то и кем то управлять??? Дэбилов выбрали такие же неучи и дилитанты-дэбилы, извините за праду!
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Порох, маніяче, ти що робиш?! АСТАНАВІСЬ!!!
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я так понимаю, экономика приседает перед большим прыжком.

да зебобики?
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Справте мільйони на мільярди в заголовку...
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в заголовке ошибка , не 71 млн, а 71 лярд. Потужно так стало, как Зеля начал уходить в прорыв!
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Ну это вполне естественно, в бюджет 2019 гривна закладывалась по 28 а она уже давно по 24, отсюда и недостача от таможен и экспорта, а теперь пусть посчитают в валюте и будет рост.
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Во всем виноваты ФОПы. Ой господа приготовьтесь, с 1го января падение только ускорится, ФОПы начнут благополучно закрываться. Таможня встала с Европой.Падение пром производства только ускорится.
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