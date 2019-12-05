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 Посольство США заблокировало следствие про 7 миллиардов Януковича, размещенных в американском хедж-фонде, - Сарган

Юрий Луценко встречался с Рудольфом Джулиани для записи документального фильма

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Юрий Луценко действительно встречался с Рудольфом Джулиани для записи документального фильма. В разговоре с близким соратником президента США экс- Генпрокурор Юрий Луценко повторил основные положения, которые уже неоднократно публично высказанные в ряде интервью для отечественных и зарубежных СМИ. Главное из них - посольство США в Украине заблокировало следствие о 7 млрд долларов ОПГ беглого президента  Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде", - рассказала она.

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Посольство США заблокировало следствие про 7 миллиардов Януковича, размещенных в американском хедж-фонде, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163651
 
 
 Топ комментарии
 
Объясните этой клуше, что посольство по определению НЕ МОЖЕТ заблокировать следствие. Ни в Украине, ни в своей стране.
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Ну нет у посольств полномочий блокировать следствие, НЕТ.
Грязь этого коррупционера-алкаша на США уже не смешит, - просто раздражает.
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До речі, а де ж гроші Павла Лазоренка?
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Объясните этой клуше, что посольство по определению НЕ МОЖЕТ заблокировать следствие. Ни в Украине, ни в своей стране.
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Ну нет у посольств полномочий блокировать следствие, НЕТ.
Грязь этого коррупционера-алкаша на США уже не смешит, - просто раздражает.
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А це вже дивлячись чиє посольство і в якій країні.............
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Любое посольство в любой стране не обладает полномочиями блокировать следствие.
Написано, $7 млрд размещены в американском фонде.
Что, американский посол в Украине запретит американскому прокурору расследовать что-то?
Не несите бред.
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Не, ну не в любой, у кацапов, например, посольство - это отделение ГРУ, и в теории мусорское расследование может и заблокировать.
Просто алкашу и в голову не приходит, шо у амеров не то шо агент, даже директор ЦРУ следствие заблокировать не может.
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А Марі Йованович? Мова не про те чи має посольство ЮРИДИЧНІ ДОЗВОЛИ І МЕХАНІЗМИ, щодо цього.
Маша Івновановіч, випускніца інстітута русскага йізика ім. Пушкіна. Масква.
Єслішо.
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Та охренеть!!! Может он ещё и личных официантов содержит!???
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До речі, а де ж гроші Павла Лазоренка?
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Згоден з Вашою позицією, але так на всяк випадок - воно ЛазАренко... Щось тут часто цю паскуду називають не тим прізвищем...
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Если и заблокировали,то чтобы не украли. Сначала парашенко. А на этого еще посмотрят.
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а завтра Канада разблокирует счета портнова! только это не важно на фоне борьбы с патриотами! рябая шапка болтается по Европам, всякие сытники и холодницкие не при делах. труба сильно занят. одним словом портнов уже человек нового мышления и в доску свой!
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Виходить Юга був не лише рядовим Майдану, Генпйокуйойом гідності, а й сінематогйафістом? Посольство США заблокувало слідство щодо 7 мільярдів Януковича, розміщених в американському хедж-фонді, - Сарган - Цензор.НЕТ 8368
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Звізда екрана, Бред Пітт наших днєй
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югик, ты со своей бабой ягой и свыней слит в общественную фекальную яму- это вам будет и памятником посмпертно
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А чеж ушлепок все время молчал пока был при должности? Перед послом США хвостом вилял и тапки лизал, в надежде что на второй срок кресло оставят, шавка алкогольная.
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а как еще охота порулить, да , алкаш?
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Янукович вывез 30 КАМАЗов в Россию, некоторые это лично видели.
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7 милиардов!!!! Вы совсем Епанулись Януковичи и прочие путины и лукашенки с нозорбаевым, тулеевым и прочими!!!!!
Да найдите, кто нибудь управу на это!!!! Что же это за зараза такая!!

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Алкоголика надо срочно отправить в наркологию, потом в тюрьму, читать книжки и пить кипяток из дырявой кружки.
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От свистун! Це вже щось новеньке! Якщо, припустимо, тобі щось там й заблокували у Посольстві США в Україні - а наше Посольство у США до чого? Напиши листа до Генпрокуратури США, звернися до МЗС України з проханням сприяти передачі цього листа до американської сторони, вони дають доручення Посольству України у США, а ці, у свою чергу, з нотою його надсилають за призначенням. Отака фігня, малята!
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ввін п'ять років героїчно мовчав ,як щирий патріот і порядна людина
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Я думал что это пресс-секретарь генпрокурора, а это личный Луценко . А что оно само уже не может писать . Посольство США заблокувало слідство щодо 7 мільярдів Януковича, розміщених в американському хедж-фонді, - Сарган - Цензор.НЕТ 5838
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