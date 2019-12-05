 Посольство США заблокировало следствие про 7 миллиардов Януковича, размещенных в американском хедж-фонде, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Юрий Луценко действительно встречался с Рудольфом Джулиани для записи документального фильма. В разговоре с близким соратником президента США экс- Генпрокурор Юрий Луценко повторил основные положения, которые уже неоднократно публично высказанные в ряде интервью для отечественных и зарубежных СМИ. Главное из них - посольство США в Украине заблокировало следствие о 7 млрд долларов ОПГ беглого президента Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде", - рассказала она.
Грязь этого коррупционера-алкаша на США уже не смешит, - просто раздражает.
Написано, $7 млрд размещены в американском фонде.
Что, американский посол в Украине запретит американскому прокурору расследовать что-то?
Не несите бред.
Просто алкашу и в голову не приходит, шо у амеров не то шо агент, даже директор ЦРУ следствие заблокировать не может.
Маша Івновановіч, випускніца інстітута русскага йізика ім. Пушкіна. Масква.
Єслішо.
Да найдите, кто нибудь управу на это!!!! Что же это за зараза такая!!