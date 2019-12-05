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Все про:Беларусь (2918) Лукашенко (1748) Медведев (3848) Россия (74462)

 Медведев - Лукашенко: Любая интеграция - это частичная потеря суверенитета. Не нужно бояться этого.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что союзное государство Беларуси и России - большая ценность, уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Naviny.by, об этом он сообщил в четверг в интервью российским телеканалам.

"Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется", - сказал он.

Медведев напомнил, что любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко (обновлено)

"Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, — это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", — подчеркнул премьер-министр России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

Источник: https://censor.net.ua/n3163647
 
 
 Топ комментарии
 
И что примечательно - это он не о суверенитете Раисси.
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Нас теж готують до "чогось", я правильно зрозумів?
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Нас теж готують до "чогось", я правильно зрозумів?
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И что примечательно - это он не о суверенитете Раисси.
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А своим " сувернететом " вам по мордам не поелозить . ? Уроды .
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Интеграция должна быть только такая!!!
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Для Украины --это теперь надо строить стену на белорусской границе.
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Может сначала достроить стену на другой границе ?
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Картоплянык, ты, главное, батоны раздвигай. А о нашей стене мы сами позаботимся Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього - Цензор.НЕТ 4929
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просто поглибити болота. І пару субмарин для патрулювання
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Чорне ж море викопали.. Тепер треба Бульбове море рити
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-Пойдем со мной в ту комнату. -Нет.. нет! .. ну, пойдем, я тебе кое-что расскажу. Нет.. нет.. нет.. нет.. Тише.. тише. тише. Давай.. давай. давай Нет.. нет.. Падай сюда.
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Тобто мокшанє не повинні боятись Великого Китаю по Урал.
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всё. Лука приплыл. его открыто ставят перед фактом потери суверенитета не стесняясь. отыгранная карта - Лукашенко
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Лукашенко -угорь,он ещё не все карты раскрыл.Его может остановить только Новичок.
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Его уже даже не спрашивают, его ставят перед фактом. А раскрывать ему нечего, карты уже даже смахнули со стола.
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шо, придется ему в Киев бежать? Христом Богом молить - дайте политического убежища?))
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Інтеграція з Росією це не просто зменшення суверенітету, а перетворення всього на лайно.
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надо же, перхоть *********** принялась возражать
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другими словами снимай лука штаны... готовься короче
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Я думаю шо Кубань и Воронежская обл . Исконно украинские земли . Прийдется вернуть и Крым .
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Отвратная до блевотины страна и народ её -Россия!
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Какой добрый дядя! Мразина козломордая!
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Хтось уже писав тут про "...будь яка дефлорація -- це часткова втрата цноти..." ? Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього - Цензор.НЕТ 8681
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Та які проблеми - приєднуйтесь до ВЕЛИКОГО КИТАЮ, тим більше, що частину землі, значно більшу за нещасний Крим, ви вже і так віддали....
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Присоеденив Беларусь пуйло сможет избератся в презы ...
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Не, ну если президентом этого вновь образованного союза станет Лукашенко, то... Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього - Цензор.НЕТ 6424
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маленький декоравтивный путинский мопсик подгавкивает своему хазяину. Какое унижение для Луки Мудищева слушать советы от этого дерьма=)
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Вже не боялися Грузія, Молдова etc, тепер ще нам "не боятись"? А не пішли би ви на Юх?
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Не зря бацька и айфоня активизировали поползновения в сторону сссрии-2. Значит, имеют конкретные планы на Украину. Потому что без Украины у рашки ничего не получится.
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Халтура.
До Урала будет Китай, Курилы и Сахалин - Япония, Кубань и часть Белгородской и Курской - Украина, Карелия - Фины, Брянская, Смоленская - Белорусь.
Ну а мокша в своих болотах останется.
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Частичная потеря суверенитета это как полудевственница! Или немного замужем!
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Колхоз им. Лукашенка хотят присоединить к колхозу им. *****.
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Александр Лукашенко пообещал «жесткую реакцию», если россия будет закрывать рынок для белорусских товаров

Сегодня, обращаясь к парламенту своей страны он подчеркнул, что Белоруссия «выкрутится» и без кредитов россии. Он также уверен, что на Владимира туПина «оказывается жесточайшее антибелорусское давление».
Лукашенко отметил, Белоруссия никогда не войдет в состав другого государства, даже россии....

за транзит газа будут рф трясти как буратино, да и дружба батьки дорогого стоит.
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Насчёт "транзита газа" - труба, проходящая по территории Беларуси, насколько мне известно, УЖЕ давно принадлежит "Газпрому"...
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раися еще быстрее распадется, если сожрет сябров... Крым и данбас и так еле тянут, там Чечня пожирает много... еще сябров и гуд....Боливар не вынесет двоих ))))
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Кацапские фсб и гру гш уже активно "работают" с ватным населением (50%) в Белоруссии. Уже формируется "актив" и подготавливается "правильное народное мнение". Товарищи белоруссы готовьтесь защищать свою независимость и суверенитет от врагов-кацапов/мокселей.
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Усе вірно. Якщо ти шалава яка назвала ціну, то чого дригаєшся під клієнтом?
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Выделяя помощь крайне неэффективной экономике Беларуси, россия с годами смогла сделать Беларусь почти на 100% зависимой от неё. А теперь со временем они окончательно дожмут Лукашенко, который не хочет терять суверенитет, но практически не имеет возможности его сохранить. Это всё можно назвать оккупацией при помощи мягкой силы.
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- якой такой суверэнітэт? абы бульбу не чапалі... гэта святое !!!! ....)))


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Медведев-Лукашенко : **#ться не надо бояться. (Свинорусская пословица)
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Интересно сказал Медведев про частичное уменьшение суверенитета России. Хотелось бы знать когда и в чем именно? Чтоб с примерами и красивыми картинками.
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Когда я женился, тоже терял "суверенитет". Но создал крепкую надежную семью, счастлив и доволен. Так что юридически все правильно.
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Ну от і вали на російські сайти радіти воз'єднанню зі своїми братами. Нам тут рашку вихваляти ти набрид уже.
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Я просто свою семью восхваляю в данном случае.
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Мордовка у тебя наверное покладистая? Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього - Цензор.НЕТ 6908
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Так юридически всё будет правильно, за это можешь не переживать)
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Цікаво яким це сувєрєнітетом поступиться білорасєя?)) хіба що наліпками прапору і гербу)) решта вже расєйське давно...
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Аншлюс это хорошо, мило и приятно-медведев ☺
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Прем'єр- міністр Китаю Лі Кецян- путіну: " Любая интеграция - это частичная потеря суверенитета. Не нужно бояться этого"
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