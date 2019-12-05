 Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поиска пострадавших, - глава ОГА Куцый. ФОТОрепортаж

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Специальный отряд спасательно-поисковой службы ГСЧС на кране поднимается на крышу дома! Они спустятся внутрь колледжа для поиска людей", - написал Куцый.
Он также отметил, что спасатели снабжены необходимыми инструментами для прохождения сквозь завалы.
Кроме того, по словам главы ОГА, эксперты-строители подтвердили, что каркас здания в удовлетворительном состоянии.
"Также мы обеспечиваем бригаду быстрого реагирования Красного Креста всем необходимым. Все службы начеку", - добавил Куцый.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.
Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.
5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.
До того.
От оверклокінга.
поцелуйтє в сракупоблагодарітє тєх, кто ізбрал етіх рєформаторов.
(это разве в каких-то закоулках...где не огонь убил, а дым)
ужас! пекло...