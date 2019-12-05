 Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поиска пострадавших, - глава ОГА Куцый. ФОТОрепортаж

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Специальный отряд спасательно-поисковой службы ГСЧС на кране поднимается на крышу дома! Они спустятся внутрь колледжа для поиска людей", - написал Куцый.

Он также отметил, что спасатели снабжены необходимыми инструментами для прохождения сквозь завалы.

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Кроме того, по словам главы ОГА, эксперты-строители подтвердили, что каркас здания в удовлетворительном состоянии.



Фото: Куцый/Facebook

"Также мы обеспечиваем бригаду быстрого реагирования Красного Креста всем необходимым. Все службы начеку", - добавил Куцый.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.





