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Все про:Одесса (5771) пожар (3789) Куцый Максим (3)

 Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поиска пострадавших, - глава ОГА Куцый. ФОТОрепортаж

Спасатели на кране поднялись на крышу одесского колледжа, в котором произошел масштабный пожар. Они спустятся внутрь здания для поисков людей.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Специальный отряд спасательно-поисковой службы ГСЧС на кране поднимается на крышу дома! Они спустятся внутрь колледжа для поиска людей", - написал Куцый.

Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поиска пострадавших, - глава ОГА Куцый 01

Он также отметил, что спасатели снабжены необходимыми инструментами для прохождения сквозь завалы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются". ВИДЕО+ФОТО

Кроме того, по словам главы ОГА, эксперты-строители подтвердили, что каркас здания в удовлетворительном состоянии.

Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поиска пострадавших, - глава ОГА Куцый 02
Фото: Куцый/Facebook

"Также мы обеспечиваем бригаду быстрого реагирования Красного Креста всем необходимым. Все службы начеку", - добавил Куцый.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поиска пострадавших, - глава ОГА Куцый 03

Источник: https://censor.net.ua/n3163643
 
 
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Заметили как зебилы гавкают, чтобы не искали виноватых? Лицемерные животные...
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та и сейчас... отмазки лепят - "пострадавших"... ПОГИБШИХ!
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Заметили как зебилы гавкают, чтобы не искали виноватых? Лицемерные животные...
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та и сейчас... отмазки лепят - "пострадавших"... ПОГИБШИХ!
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После стольких часов огня могут и тел не найти. Грёбаный крематорий.
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При пороші горіли склади, при зеленому коледжі. До чого б це?
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Ну слєді шо б нє загорєлся твой ватний процессор.
От оверклокінга.
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Жаль , очень . Мои соболезнования . Привет Рехформаторам за тарифы . Суки
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Отдєльно от душі поцелуйтє в сраку поблагодарітє тєх, кто ізбрал етіх рєформаторов.
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в огне который тушили сутки разве может уцелеть что-то?
(это разве в каких-то закоулках...где не огонь убил, а дым)
ужас! пекло...
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