 YouTube назвал самые популярные видео и музыку в Украине в 2019 году. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по самому большому числу лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем наступит 2020 год, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре" - отметили в Google.
В Украине топ музыкальных видео за год возглавляет Артур Пирожков. А полностью первая десятка выглядит так:
- Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
- Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
- Время и Стекло — Дим
- Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
- RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
- GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
- Billie Eilish — bad guy
- Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
- Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)
Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит "Плакала" от популярного украиноязычного канала "Чоткий Паца". В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.
- KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
- Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
- Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
- Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
- Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы!
- Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
- ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
- Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
- Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
- Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019
В музыке в уходящем году Google продолжал наблюдать межкультурное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире:
- Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
- ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
- Anuel AA, KAROL G — Secreto
- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
- Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
- Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
- Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
- BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
- Billie Eilish — bad guy
- Ariana Grande — 7 rings
Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков:
- Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
- BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ Official MV
- BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
- Billie Eilish — bad guy
- Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
- Ariana Grande — 7 rings
- Lil Dicky — Earth (Official Music Video)
- Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
- j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ MV
- Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
22 ч. ·
Всі ці фешен-рєдактори, пєвци в рот і проча, мать їх, багєма.
Вони нікуда не ділися, вони не полетіли на місяць, не укочували в свою Москву.
Вони, як вчора, позавчора і п'ять років тому ходять поруч, продукують свій шлак, нєгодуют, шо стало невдобно добиратися в Крим і шо ето всьо палітіка. У них купа людей поруч, які думають так само: куда поїхать в отпуск, де купить дешевше ковбаси на новий год і кагда там канцерт Івана Дорна, Марув, чи ше там когось.
Це все було є і буде. Бісить мене те, шо ви робите квадратні очі, уже шостий рік поспіль і вопрошаєте "Какєто?!" Та вот так. Молча.
І єслі їх на фронт одвезти, нічо не поміняється. І єслі російські танки завтра будуть в Києві, вони сядуть на чемодани і звалять "куда то гдє будєт благопріятная срєда для лічнаснава роста".
І зміниться одне велике ніхєра. Бо це люди. А люди такі.
Хто всё это г.. слушает смотрит ...
піражков, мля...
https://m.youtube.com/watch?v=***********
Нужна ли им суверенная страна? Даже не так, это слишком сложно. Заметят ли они разницу между страной Украиной и украинской республикой в составе РФ?
А если и заметят, то что их будет волновать? Как изменился курс гривны, цены на шмотки и жрачку. А если цены будут чуть ниже, а уровень жизни чуть подрастёт? Тогда они скажут "Ну фсё, наконец-то стало харашо. Достала уже эта политика с войнами и прочей ерундой."