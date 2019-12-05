EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  2811  37
Все про:YouTube (28) музыка (605) рейтинг (1267)

 YouTube назвал самые популярные видео и музыку в Украине в 2019 году. СПИСОК

Компания Google представила YouTube Rewind 2019: самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине. В этом году компания составляла рейтинги не только самых просмотренных видео и клипов, но и тех, которые набрали больше всего лайков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по самому большому числу лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем наступит 2020 год, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре" - отметили в Google.

В Украине топ музыкальных видео за год возглавляет Артур Пирожков. А полностью первая десятка выглядит так:

  1. Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
  2. Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
  3. Время и Стекло — Дим
  4. Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
  6. RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
  7. GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
  8. Billie Eilish — bad guy
  9. Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
  10. Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит "Плакала" от популярного украиноязычного канала "Чоткий Паца". В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

  1. KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
  2. Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  3. Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
  4. Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
  5. Маша и Медведь —  Ура! Скоро каникулы! 
  6. Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
  7. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  8. Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
  9. Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
  10. Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

В музыке в уходящем году Google продолжал наблюдать межкультурное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире:

  1. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  2. ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
  3. Anuel AA, KAROL G — Secreto
  4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
  5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
  6. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  7. Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
  8. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
  9. Billie Eilish — bad guy
  10. Ariana Grande — 7 rings

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков:

  1. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  2. BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ Official MV
  3. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
  4. Billie Eilish — bad guy
  5. Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
  6. Ariana Grande — 7 rings
  7. Lil Dicky — Earth (Official Music Video)
  8. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  9. j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ MV
  10. Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
Источник: https://censor.net.ua/n3163641
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я також не дивуюся, чому тут за преЗЄдєнта блаЗЄнський
 показать весь комментарий
 
 
Колыма, говорите? Хм... Маша и Медведь.. это электорат просто какой-то
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Мельничук
22 ч. ·

Всі ці фешен-рєдактори, пєвци в рот і проча, мать їх, багєма.
Вони нікуда не ділися, вони не полетіли на місяць, не укочували в свою Москву.
Вони, як вчора, позавчора і п'ять років тому ходять поруч, продукують свій шлак, нєгодуют, шо стало невдобно добиратися в Крим і шо ето всьо палітіка. У них купа людей поруч, які думають так само: куда поїхать в отпуск, де купить дешевше ковбаси на новий год і кагда там канцерт Івана Дорна, Марув, чи ше там когось.
Це все було є і буде. Бісить мене те, шо ви робите квадратні очі, уже шостий рік поспіль і вопрошаєте "Какєто?!" Та вот так. Молча.
І єслі їх на фронт одвезти, нічо не поміняється. І єслі російські танки завтра будуть в Києві, вони сядуть на чемодани і звалять "куда то гдє будєт благопріятная срєда для лічнаснава роста".
І зміниться одне велике ніхєра. Бо це люди. А люди такі.
 показать весь комментарий
 
 
артур піражков... тьху,пля... гидко читати...
 показать весь комментарий
 
 
"топ музыкальных видео в Украине" - полная деградация...
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению у нас более 90% тупого совкового быдла ..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
петюков обдрыскала вся страна
 показать весь комментарий
 
А що усе це в ютюбі є? YouTube назвал самые популярные видео и музыку в Украине в 2019 году - Цензор.НЕТ 8295У мене, мабідь, якийсь древній ютюб. YouTube назвал самые популярные видео и музыку в Украине в 2019 году - Цензор.НЕТ 7670
 показать весь комментарий
 
 
Мені це теж ютьюб не пропонує - там розумна програма - підбирає вам контент на основі ваших смаків.
 показать весь комментарий
 
 
ипать... дебилы вокруг... теперь понятно чем они думают...
 показать весь комментарий
 
 
Бутусов , стал политиком , надеюсь не забанят .
 показать весь комментарий
 
 
Русификация даром не прошла . Кто еще сомневается , что язык это оружие ?
 показать весь комментарий
 
 
Та шо ж такое (( один трэш сегодня
Хто всё это г.. слушает смотрит ...
 показать весь комментарий
 
 
А номер, з грою на піаніно без рук, не увійшов в жоден ТОП?
 показать весь комментарий
 
Ага. Тут в прокат мультяха виходить. Улюблена фраза головного персонажа "Дякую,дуже дякую" (всі співпадіння,звичайно,випадкові).https://youtu.be/rDtrj9xHnqo?t=68 Може теж в лідери десь вийде....
YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році - Цензор.НЕТ 3109
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А чому полум"яні промови сивочолого гетьмана не очолюють топ? Це зрада!!
 показать весь комментарий
 
А шо, товарищ играющий органом движения на пианино не попал топ-2019?
 показать весь комментарий
 
 
А между колымой и машей с медведем выбрали президента.
 показать весь комментарий
 
 
ось вам і відповідь на запитання "чому кловани при владі"
піражков, мля...
 показать весь комментарий
 
 
Вот это музыка . Imagine dragons
https://m.youtube.com/watch?v=***********
 показать весь комментарий
 
Весь мировой топ испаноязычная попса. Куда мир катится
 показать весь комментарий
 
Свят, свят, свят... Але хай би лише на ютубі собі галасували, а то ж ні - побігли і на виборні дільниці...
 показать весь комментарий
 
 
Они глумятся в Фейсбуке над похоронами Героя, слушают А.Пирожкова и Билана.
Нужна ли им суверенная страна? Даже не так, это слишком сложно. Заметят ли они разницу между страной Украиной и украинской республикой в ​​составе РФ?
А если и заметят, то что их будет волновать? Как изменился курс гривны, цены на шмотки и жрачку. А если цены будут чуть ниже, а уровень жизни чуть подрастёт? Тогда они скажут "Ну фсё, наконец-то стало харашо. Достала уже эта политика с войнами и прочей ерундой."
 показать весь комментарий
 
Яке ж лайно дивляться у нас(( і то в більшості діти і підлітки, я так розумію, долучились до того хітпарада, батькам схоже пофіг, що вони ̶т̶я̶г̶н̶у̶т̶ь̶ ̶д̶о̶ ̶п̶и̶с̶к̶а̶ слухають
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх