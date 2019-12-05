 YouTube назвал самые популярные видео и музыку в Украине в 2019 году. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по самому большому числу лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем наступит 2020 год, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре" - отметили в Google.

В Украине топ музыкальных видео за год возглавляет Артур Пирожков. А полностью первая десятка выглядит так:

Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит "Плакала" от популярного украиноязычного канала "Чоткий Паца". В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

В музыке в уходящем году Google продолжал наблюдать межкультурное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире:

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков: