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 Политика Украины, Общество
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Все про:бюллетени (118) выборы (23077) избирательный закон (187) Качура (20)

 Обсуждаем запуск на избирательных участках электронных сканеров бюллетеней, - Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что сейчас настаивает на введении на избирательных участках так называемого электронного сканера бюллетеней.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы с международными партнерами обсуждаем процесс запуска так называемого электронного сканера. Это мое предложение. Это заключается в том, что на больших избирательных участках будет обычная урна, но там будет сканер, эти бюллетени будет втягивать сканер. Когда будет пропускаться бюллетень, сразу будет волеизъявление граждан фиксироваться и передаваться на центральный сервер. То есть влияние избирательной участковой комиссии будет минимальным", - рассказал Качура.

Читайте также: Изменения президента в Избирательный кодекс отменят гарантированные "закрытые" 10 мест в партийном списке, - нардеп Качура

Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.

13 сентября Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками.

Источник: https://censor.net.ua/n3163638
 
   
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эх отмоем бабла на закупке сканеров, а нужны они или нет то такое.........
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Ага, будут один и тот же бюллетень за зеленожопых сканировать до бесконечности! Верим-Верим! бубочка не будет обманывать!))))))) слуги уродов самые честные слуги уродов!
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...вже років 20: виборів нема, а сканери бюлетенів є
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Кто имеет доступ к прошивке сканера...тот легко настроит его на передачу нужного результата..
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Я вважаю, що зі сканерами в кацапії все добре. У них мозок виборців прошито на вічного путіна. Обговорюємо запуск на виборчих дільницях електронних сканерів бюлетенів, - Качура - Цензор.НЕТ 9934 Звісно, що це дорожче, але надійніше.
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Передаваться будет скан бюллетеня вместе с фотографией и персональными данными проголосовавшего.
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А кто будет администрировать сканер？кто будет иметь доступ к его прошивке？
Неужели особо честный представитель зеленого стада？ а где вы такого найдете？
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все под выборы в лугандоне... осталось только ввести электронное голосование.
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на избирательных участках нужен СКАНЕР НАЛИЧИЯ МОЗГОВ
апрель и июль показал что у 73 % их нет
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