 Обсуждаем запуск на избирательных участках электронных сканеров бюллетеней, - Качура

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы с международными партнерами обсуждаем процесс запуска так называемого электронного сканера. Это мое предложение. Это заключается в том, что на больших избирательных участках будет обычная урна, но там будет сканер, эти бюллетени будет втягивать сканер. Когда будет пропускаться бюллетень, сразу будет волеизъявление граждан фиксироваться и передаваться на центральный сервер. То есть влияние избирательной участковой комиссии будет минимальным", - рассказал Качура.
Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.
Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.
В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.
13 сентября Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками.
Неужели особо честный представитель зеленого стада？ а где вы такого найдете？
апрель и июль показал что у 73 % их нет