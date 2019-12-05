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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3865) угрозы (646) Труба (235) ГБР (774) Федына София (20) Звиробий Маруся (15)

 Зеленского не допрашивали по факту угроз, у него еще нет процессуального статуса, - Труба

Президента Украины Владимира Зеленского не допрашивали в рамках расследования Государственным бюро расследований (ГБР) дела об угрозах президенту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве.

"На сегодняшний день президент не допрашивался (в рамках расследования уголовного производства по фактам угроз главе государства. - Ред.), процессуального статуса у него ещё нет (имеется в виду статус потерпевшего. - Ред.)", - сказал Труба.

Кроме того, Труба сообщил, что в рамках расследования этого дела ГБР направила для согласования в Генеральную прокуратуру два проекта подозрения. Он дал понять, что речь идет о нардепе Софии Федыне и участнице боевых действий Елене Самбул (Марусе Зверобий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Звиробий и Федыны - позорное и безосновательное. В свободных странах не может быть наказания за слова, - Луценко

Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3163637
 
 
 Топ комментарии
 
Це правда. Кловун це не проц.статус, це карма!
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Как и ожидалось -очередной дебилизм от зебанутых
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Цікаво,а коли в труби вже буде процесуальний статус обвинувачованого?
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Це правда. Кловун це не проц.статус, це карма!
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Хто це в трубу таке зробив, що аж луна пішла!
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Даєшь понять про Президента Порошенко?
Так його Госдеп США нє дайот.
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Цікаво,а коли в труби вже буде процесуальний статус обвинувачованого?
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статус не присвоен, но памперсы в рамках уголовного производства изъяты для исследования...
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Как и ожидалось -очередной дебилизм от зебанутых
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Судьба іграєт чєловєком, а Бєня іграєт на Трубє.
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Как теперь
Не веселиться,
Не грустить
От разных бед,
В нашем доме
Поселился
Замечательный бєняк.
Мы с соседями
Не знали
И не верили себе,
Что у нас бєняк играет
На народе и Трубе.
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Я не понял. Трубу уволили или пошутили, что уволили?
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А Ви не в курсі, що у нас тут при владі «Квартал 95» ?
По многочіслєнним просьбам зрітєлєй тєлєвізора.
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Відстрочка вироку, до нового директора. Як тільки знайдуть більшого дебіла - так і замінять. Зеленського не допитували за фактом погроз, у нього ще немає процесуального статусу, - Труба - Цензор.НЕТ 9165
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то же самое хотела спросить! вчера же ликовали по поводу его отставки. или опять мы ИХ не так поняли!?
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есть подозреваемый но нет потерпевшего..
это новое в уголовной практике.
прямо открытие.. шнобелека обеспечена
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Бгг, то есть потерпевшего до сих пор нет, а порцию дерьма зебилам уже скормили
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труба еще не в трубе???? Ух ты, как интересно получается!! Садить и заводить уголовные дела на противников можно, закрывать дела на конченное ворье можно, воровать и взятки брать для уродливых слуг даже нужно, а за женские разговорчики- гидрант обосрамшись по полной, и теток нужно приговорит к 10 годам расстрела и каждый день насмерть. Гребаный стыд! Могу себе представить как над этими вояками с бабами весь мир уматывается.
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Труба производит впечатление глубоко ущербного рагуля, которому нужно нацарапать на картине Микеланджело надпись: "Здесь был Рома", что бы почувствовать себя человеком..
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На картине? Да еще Микеланджело?
Это не его уровень, его уровень - нацарапать на ТРУБЕ канализации ......
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Быстрее допрашивайте пока не постирал трусики и штаники - это железные вещдоки, что угроза была реальной и опасной!
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И на каком основании тогда к девушке рвался спецназ и проводился обыск, а зебанаты?
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Ау, зебилы! их ботоферму реально вчера, в очередной раз, почистили...
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ситуация комичная)) третье лицо,не потерпевшее,подало кляузу в суд, а главная персона которой якобы угрожают ничего и не слышала об этих угрозах))
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Вщипніть мене, може то сон якийсь?
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Главное, шобы сажал без оглядки на должности!
Скорее бы сняли неприкосновенность
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Величество должны мы уберечь
От всяческих ему не нужных встреч
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Моника откенгурирована, отбулавлена, но не отстатусирована....
дела.....
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