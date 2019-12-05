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 Киевские новости, Общество
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Все про:Тарифы на воду (722) Киевводоканал (106) ремонт (951) водоснабжение (460) Люлин (1)

 "Киевводоканал" ввел новые взносы на обслуживание счетчиков воды для жителей многоквартирных домов

С декабря этого года АО "Киевводоканал" вводит ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов. Предприятие направит эти деньги на обслуживание, ремонт и поверку домовых приборов учета холодной воды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сегодня сообщил директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин.

Соответствующая строка появится в квитанциях киевлян в январе. Это начисления за 4-й квартал - октябрь, ноябрь и декабрь - 2019 года. Плата в среднем составит 10-20 гривен за квартал и будет зависеть от количества квартир и самих приборов. 

Люлин напомнил, что в 2016 году был принят Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Закон определяет, что поставщики коммунальных услуг должны обслуживать домовые счетчики за счет жителей через механизм взносов, ведь из тарифа стоимость этих работ была удалена.

"С тарифа на воду полностью исключены расходы на обслуживание узлов коммерческого учета. Более двух лет мы их обслуживаем в случае возникновения аварийных ситуаций фактически за свой счет, не имея соответствующего источника финансирования этих расходов. После утверждения Кабинетом Министров Украины методики по начислению взносов за обслуживание узлов коммерческого учета, мы сформировали и утвердили вместе с Киевской городской государственной администрацией размер взносов на каждое отдельное здание города Киева. Размер взносов на обслуживание узлов зависит от количества квартир в доме и домовых счетчиков (некоторые дома, например, имеют отдельный счетчик в каждом подъезде). В среднем стоимость составляет 10-20 грн на одну квартиру, а начисление будет происходить раз в квартал. И в среднем жители города в течение года должны оплатить лишь четыре довольно посильных платежа", - пояснил Люлин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ

По словам специалиста, эти средства являются целевыми и будут расходоваться исключительно на обслуживание и ремонт водомерных узлов.

"К процессу обслуживания водосчетчиков входит: ежемесячный обзор, аварийный ремонт, устранение аварийных ситуаций; замена неработающих задвижек, фильтров; ремонт счетчика и раз в четыре года поверка. Уже первые платежки с графой на обслуживание киевляне получат в январе 2020 года", - отметил представитель "Киевводоканала".

Также через сайт "Киевводоканала", через систему поиска, можно найти таблицу со своим домом и ознакомиться с  размером взноса для каждого дома.

Не входит во взносы стоимость установки новых узлов.

Люлин также подчеркнул, что аналогичные взносы уже применяют другие города Украины: например, в Тернополе механизм взносов работает еще с апреля этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3163634
 
 
 Топ комментарии
 
Так они ни чего не делают, за что плата?
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А как же обещание бубочки усе сделать дешевле? Неужели бубочка брешет? Не может быть!))))))) "Киевводоканал" ввел новые взносы на обслуживание счетчиков воды для жителей многоквартирных домов - Цензор.НЕТ 742
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Треба ще ввести платню - за підтримку води в рідкому стані.
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Совет форумчанПравила форума
 
с 1998 года ко мне никто из водоканала не заходил.. теперь просто хотят сбить денег и продолжать ничего не делать.
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Речь идет о домовых приборах, а не квартирных.
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Ты со своего работодателя на кошелек ежемесячного по 20 грн тоже сшибаешь?

Или не додумался???
Пойди, скажи своему работодатель, что с него еще 20 грн, за то, что ты пересчитываешь свою зарплату! Ты жне должен по логике водоканала бесплатно считать з/п и отслуживать свой кошелек???
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хотите "дешевых" тарифов - будьте готовы доплачивать за то что раньше входило в "дорогой" тариф.
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У водопроводчиков халява только начинается. Кстати, в раше поверка счетчиков холодной воды - раз в семь лет, в каждой квитанции на оплату указывается, когда следующая поверка, это не водоканал определяет, а завод-изготовитель.Вообще же оплата может взиматься только за конкретно выполненную работу. Думаю, что водоканал превысил свои полномочия.
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А как же обещание бубочки усе сделать дешевле? Неужели бубочка брешет? Не может быть!))))))) "Киевводоканал" ввел новые взносы на обслуживание счетчиков воды для жителей многоквартирных домов - Цензор.НЕТ 742
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Треба ще ввести платню - за підтримку води в рідкому стані.
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Предлагаю принять закон о минимально допустимом уровне потребления услуг ЖКХ и штрафов в случае недобора.
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никак не нажрутся. Навернака эта плата заложена в тариф. Потому если выводят ее отдельно, то тариф должны снизить, как было на вывоз мусора в платежах за уборку придомовых териротрий. Но тут скорее сцуки будет беспредел. Холодная вода и воотвод никто не снизит по тарифу.
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Надо ещё ввести взносы за обслуживание атмосферы вокруг счётчиков.Бредятина полная.
Мало того,шо счётчики сами носим на проверку,каждые 4 года,и деньги за это платим,так ещё и взносы хз за шо платить.Пц полный.
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Это местные водоканалы мутят.Такое и при ***** было.
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За те, що атестували у мене два лічильника води з мене взяли 800 грн😏
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Вообще офигели. За свои бабки купи, поставь, поверь и еще им плати. Уроды
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то не за квартирные счётчики речь, а вообще, да, - офигели, и это мягко сказано
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Это деньги, что покрывают утечки воды внеквартирных сетей.
А так же полив около зданий.
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По этой логике:
- Нужно владельцам автомобилей брать по 20 грн. взносы на обслуживание счетчиков бензина в своем а/м, за каждую заправку!
- А людям брать с работодателя взносы взносы на обслуживание купюр, люди что, зарплату должны бесплатно считать???
--
Уровень дебилизма и попытки в очередной раз найти лазейку для запуска потных ручек в карман народу - ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ! Когда уберут из власти вороватых подонков?? "Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків - Цензор.НЕТ 4723
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Когда уберут? Нет? вопрос нужно ставить иначе: "Когда МЫ уберем?", -- как известно, хочешь, чтобы сделано было хорошо -- делай это сам!
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НЕ ИМЕЮТ ПРАВА !!! СЧЕТЧИКИ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ !!!
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Когда добираются до кормушки, почему-то у людей мозги переклинивают и они считают что теперь им все можно?? "Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків - Цензор.НЕТ 2803
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Они говорят про общедомовые счетчики, которые установил Водоканал и которые, следовательно, являются его собственностью.
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а ты уверен, что водоканал устанавливал все счётчки общедомовые за свой счёт?
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Речь не о внутриквартирных счетчиках. Право то они имеют, но они этим правом злоупотребляют.
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А якщо власник квартири встановив свій персональний лічильник, за показами якого оплачує водопостачання, то яке йому має бути діло до будинкового лічильника з усіма витратами на його обслуговування?
Думаю, що справа в іншому: тарифи підняли і люди почали економити; тож надходження Водоканала не лише не зросли, а можливо навіть впали. А грошиків же хочеться -- ось і придумують всілякі сталі побори, які не залежать від об'ємів споживання.
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думаю это повод для многочисленных заявлений в прокуратуру
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а прокурор с начальником водоканала вместе бухают в одном ресторане! так что да иди жалуйся!
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ну ок, можно тогда и на прокурора, а пока будут разбираться можно не платить)
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можно и не платить! токо потом не удивляйся когда по ордеру прокурора к тебе придут описывать имущество за то что не платил!!
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Ну тарифы как обещала ЗЕЛЯ не повысятся просто теперь новые платежи будут называться не тарифы а плата за счетчик так что да тарифы не повысятся но платить вы будите больше!!
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У меня выбор из четырех компаний в этом районе Брно
В Киеве одна до сих пор?
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да одна! потому что открывать новую компанию надо свои деньги в это дело вложить, а вкладывать деньги в Украину дурных нема!!
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Открою страшную тайну для водокала. Счеитчики не нужно обслуживать. У них есть срок эксплуатации в течении которого они ДОЛЖНЫ работать и есть срок поверки. Обслуживать там нечего. Если речь идет об эксплуаиации узла учета, в домовладениях, то там то же самое. Есть грубо говоря строитель который ГАРАНТИРУЕТ работу оборудования в течении определенного срока и есть эксплуатант, кроторый ОБЯЗАН выполнять и соблюдать все правила эксплуатации. В этом случае все обслуживание занимает визуальный осмотр. а если что то выходит из строя то это расходы либо поставщика оборудования, либо эксплуатирующей организации. Да и просто по логике, потребитель должен платить за предоставленную услугу, а не за сопутствующие ей эксплуатационные расходы. Т.е. в узле учета прежде всего заинтересован поставщик а не потребитель....
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Апелляционный суд отметил, что ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерительной техники, которые являются собственностью физических лиц, возлагается на субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению. Периодическая поверка проводится за счет тарифов на электро-, тепло-, газо- и водоснабжение.
Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с выводом апелляционного суда.
Верховный Суд указал, что в соответствии с Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) предусмотрено, что квартирные средства учета воды и тепловой энергии берутся исполнителем на абонентский учет, а их периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) проводятся за счет исполнителя, в обязанности которого входит контроль межповерочных интервалов, поверка квартирных средств учета, их обслуживание и ремонт, в то время как обязанностью потребителя является своевременная оплата предоставленных услуг по ценам и тарифам, установленным в соответствии с требованиями законодательства.
Соответствующее постановление по делу № 235/499/17 ВС принял 15.07.2019.
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А вот поставщики газа и электроэнергии почему-то до этого идиотизма не додумались.
Водоканал установил общедомовые счетчики, чтобы контролировать потребление воды. Так кому это нужно? Правильно, тому, кто счетчик установил -- вот и обслуживать он его должен за счет своих доходов (это так называемые "накладные расходы"). В магазинах с покупателей ведь не берут отдельной строкой за обслуживание весов, кассовых аппаратов и контрольных рамок на входе.
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ну ты это осторожнее! не подсказывай, а то скора в магазинах за весы будем платить!!
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