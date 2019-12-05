 "Киевводоканал" ввел новые взносы на обслуживание счетчиков воды для жителей многоквартирных домов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сегодня сообщил директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин.

Соответствующая строка появится в квитанциях киевлян в январе. Это начисления за 4-й квартал - октябрь, ноябрь и декабрь - 2019 года. Плата в среднем составит 10-20 гривен за квартал и будет зависеть от количества квартир и самих приборов.

Люлин напомнил, что в 2016 году был принят Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Закон определяет, что поставщики коммунальных услуг должны обслуживать домовые счетчики за счет жителей через механизм взносов, ведь из тарифа стоимость этих работ была удалена.

"С тарифа на воду полностью исключены расходы на обслуживание узлов коммерческого учета. Более двух лет мы их обслуживаем в случае возникновения аварийных ситуаций фактически за свой счет, не имея соответствующего источника финансирования этих расходов. После утверждения Кабинетом Министров Украины методики по начислению взносов за обслуживание узлов коммерческого учета, мы сформировали и утвердили вместе с Киевской городской государственной администрацией размер взносов на каждое отдельное здание города Киева. Размер взносов на обслуживание узлов зависит от количества квартир в доме и домовых счетчиков (некоторые дома, например, имеют отдельный счетчик в каждом подъезде). В среднем стоимость составляет 10-20 грн на одну квартиру, а начисление будет происходить раз в квартал. И в среднем жители города в течение года должны оплатить лишь четыре довольно посильных платежа", - пояснил Люлин.

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По словам специалиста, эти средства являются целевыми и будут расходоваться исключительно на обслуживание и ремонт водомерных узлов.

"К процессу обслуживания водосчетчиков входит: ежемесячный обзор, аварийный ремонт, устранение аварийных ситуаций; замена неработающих задвижек, фильтров; ремонт счетчика и раз в четыре года поверка. Уже первые платежки с графой на обслуживание киевляне получат в январе 2020 года", - отметил представитель "Киевводоканала".

Также через сайт "Киевводоканала", через систему поиска, можно найти таблицу со своим домом и ознакомиться с размером взноса для каждого дома.

Не входит во взносы стоимость установки новых узлов.

Люлин также подчеркнул, что аналогичные взносы уже применяют другие города Украины: например, в Тернополе механизм взносов работает еще с апреля этого года.